新北捷運樹林線流標5次終有廠商投標，增52億經費拚2028年完工
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新北捷運局表示，因應市場行情調整招標預算，增逾52億元，以提高廠商投標意願。在7月26日，新北樹林線開標捷報，已有符合資格廠商投標，後續待完成評選後，新北樹林線可望於近期開工，三環六線捷運路網正在實現。
新北市為完整捷運系統、串連境內行政區，而推動捷運三環六線。其中捷運樹林線工程受俄烏戰爭與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情波及歷經多次流標，但已有符合資格廠商投標，有望於近期開工，目標在2028年完工。
新北樹林線已有廠商投摽，朝2028年完工目標邁進
新北樹林線全長13.3公里，共設13座車站，自萬大中和線中和高中（LG08）站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止。
根據新北市政府捷運工程局（下稱：新北捷運局）說明，新北樹林線招標期間因COVID-19疫情及俄烏戰爭等國際情勢影響，導致整體營建產業面臨缺工、缺料困境，原物料及勞動力價格等致市場行情產生巨大波動。新北捷運局說明，因應市場行情調整招標預算，樹林段（CQ890區段標）預算調高至約180億元，增加逾52億元，以提高廠商投標意願。
新北樹林線過程歷經5次流標後，於今（2022）年6月13日第6次上網公告招標，7月26日開標，已有符合資格廠商投標。新北捷運局表示，後續待完成評選後，新北樹林線可望於近期開工，三環六線捷運路網正在實現。
新北捷運局指出，此次開標樹林段路線總長6.6公里，自LG14站至LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途將跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，待決標後廠商即可進場動工，朝2028年計畫期程完工目標邁進。
新北捷運局指出，未來新北樹林線的完工，將完整三環六線第二環（新莊線－萬大中和線－新北樹林線），便利沿線樹林、土城、中和、永和、萬華、三重、新莊等行政區居民使用大眾捷運輸系統，北北基桃都會生活圈將以新北市為中心，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達北北基桃的各個地方。
新北捷運局長李政安進一步說明，北北基桃生活圈之三環六線，新北市轄內目前已有86公里長捷運路線通車營運，加上今年底將完工通車的安坑輕軌，捷運將遍及淡水、蘆洲、三重、新莊、板橋、中和、永和、土城及新店等9個行政區，捷運路線增至93公里78座車站。
新北捷運局提到，捷運三環六線於新北市長侯友宜任內，已完成淡海輕軌第一期、環狀線營運通車外，今年底安坑輕軌即將完工通車，4年內三線將完成26公里26座車站。至2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里121座車站，每10萬市民享有3座車站，與東京（3.1座）、首爾（3座）齊平、超越新加坡（2.2座），新北市將成為國際級大城市。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
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理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
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