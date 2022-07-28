拜登稱裴洛西訪台「不是好時機」，背後考量是拜習通話與期中選舉等盤根錯節

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），計畫將在8月訪台，挑起美中關係緊張，中國向美國發出強烈的警告，揚言不惜以軍事回應，同時，美國總統拜登則有示弱的跡象。

拜登對外表示，美國軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，白宮則建議裴洛西訪台行程可以延後，顯然拜登政府十分在意中國的反映，甚至因而陷入進退維谷的窘境，外界相當關注，美方態度的變化，將可能牽動台海整體局勢發展。

中國警告裴洛西訪台，拜登憂影響台海情勢

早在今年4月，裴洛西就有計畫來台的準備，只是當時傳出她確診的消息，之後便取消亞洲行，而當時對外的說法是，裴洛西行程延後。換言之，在4個月後，裴洛西將在8月來台，這個決定並非突如其來，而是兌現了她原本規劃的訪問安排，從4月延後至8月，完全符合當時美方的說法。當然，無論是原定的4月訪台，或是近期將可能的8月訪台，中國會強烈恫嚇，其實並不意外。

問題的關鍵是，拜登政府的態度，從美國三權分立的憲政原則來看，國會的運作不受行政部門的干涉，也就是在監督制衡的模式下，美國國會有其獨立不受干擾的地位，許多民主政體也是如此，所以，裴洛西身為國會議長，拜登政府沒有權力來限制她的行動與決定。

這同時也解釋了，近期諸多國家的國會高層訪台，就連歐洲議會副議長畢爾數日前也來台訪問，身為全球民主大國的美國，眾議院議長訪台，拜登政府理應不能置喙。

不過，拜登政府會對裴洛西訪台一事如此謹慎，甚至是意有所指的負面看待，主要原因有二。

首先，便是當前台海局勢仍處於不穩的狀態，中國一直以來相當反對台灣國際化，自然不希望台灣與其他國家有任何官方的連結，尤其是台美關係的深化，十分擔心如果裴洛西訪台成功，一旦成了慣例，表示未來會有更多突破的空間，那麼將可能迫使中國有強烈的反映，尤其是採取軍事動作。