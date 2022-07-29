「台日友好」是私有財產還是公共財？誰是代表台灣出席安倍國葬的最佳人選？

日本政府將在9月27日，為前首相安倍晉三舉行國葬，日本政府已通知「包括台灣」的全球199個國家和地區，並且表達，「希望各國最多派三人出席」。

一場準備廣邀全球政要的「國葬」，需要相當大的外交能量和專業，我們就要親臨一個巨大的外交舞台，得抓住機會，為台灣人掙一些裡子面子，留一點「好名聲」給世界各國探聽。

從弔唁到國葬、誰能代表台灣去日本？

7月8日，面對安倍突然身亡的消息，台灣各界都很悲痛，然而政治人物動作卻仍最快最猛——府方、立院、外交部、安倍之友會等，都有人被點名「應該」赴日致意，最後是沒有在第一時間被點名的副總統賴清德赴日。雖然日方強調，賴副總統是以「私人行程」訪日，但這樣的說法對台灣的意義是什麼，頗值得探究。

另一件值得玩味的事情是，安倍晉三的好友、前國策顧問金美齡不滿駐日大使謝長廷缺席，直言：「這麼重要的場合不來，日本或哪裡的行程可以取消吧」，儘管謝反擊稱：「沒受邀請就不便前往」、「參加原定已請人代理的兩個行程」，金美齡仍強調「這種藉口行不通啦」。

從外交慣例和外交禮儀來看，台日雙方或許都沒有錯，但如果是從國家整體利益來看，「弔唁」和今後的「國葬」，除了代表台灣人參加，向日方致意，還有其他更具正當性的名義嗎？

「台日友好」四個大字，到底是台灣官界獨享，是民間共享，還是私人俱樂部會員，日方也是一樣在注意。安倍927國葬是一個好的切入點，搞清楚能為台日關係帶來什麼正面的助益，不只是最後代表中華民國參加國葬的那「三個人」的責任而已。

外交場合有私人身分嗎？

中華民國副總統在日本弔唁安倍，如果可以開啟「私人」身分或其他分身，這會是一個好的前例嗎？日方在家祭強調的「家屬親友」身分，是要說中國聽，這當然可以理解，也應該體諒，但我方也該思考，副總統乘坐的專機、陪同的人員，他公開的一言一行（無論有沒有公開談話），容有任何「私人」的空間嗎？