如何準備一場打動人心的演講？三個秘訣讓聽眾印象深刻，不再昏昏欲睡
我們想讓你知道的是
對我們這種「普通人」來說，上台演講的場合其實不多，不過如果能夠把握這十分鐘，說出一個有觀點和有啟發的好故事，一定會讓你身邊的人刮目相看。
文：FAHAHA
我很喜歡上台說話，因為我很享受設計出一個吸引人的內容，抓住聽眾注意力的成就感。很幸運的，在大學的四年期間，從大二開始，我每年都有機會在大型的典禮上台分享，包含：加冠典禮以及兩個畢業典禮（在校生與畢業生致詞）。
這篇文章，我要跟你分享：如何準備一場讓人印象深刻的演講。
我打算以大多數人都經歷過的「畢業典禮」為例子。以下三點，是我觀察到畢業典禮演講稿最常見的三個問題：
- 內容古板窠臼，缺乏獨特性
- 用詞追求絢麗，卻沒有感動
- 忽略家長師長，只聊同學情（或是倒過來）
這三個問題同時出現，常常會讓台下的人感到「尷尬」。要聽，聽不下去；不聽，又沒禮貌。只能期待致詞時間越短越好，甚至期待刪掉致詞橋段。
不過，這也不能怪誰，畢竟從來沒有人教我們怎麼準備一場演講。
如果每個講者都知道如何準備，也願意花心思準備，那麼每次上台就是一個送禮的過程，讓聽眾啟發而不是難熬。這樣不是很美好嗎？
那究竟要怎麼準備演講呢？我認為有三個重點：
- 找到最適合的主題
- 說出吸引人的故事
- 精煉打動人的結尾
以下是我的經驗分享。
一、找到最適合的主題
典禮型的演講題目通常沒有限制，有些人就會索性把演講當成「心得」或「回憶錄」。這樣做的問題，在於主題過於發散，沒有一個想傳達的核心概念，導致表達內容不夠聚焦、沒有重點。因此，我會建議先選擇一個主題，並想清楚自己到底想傳達什麼觀點。
想要選擇一個適合的主題，就要先釐清最重要的兩個問題：
- 聽眾想聽：思考講給誰聽，聽眾想聽什麼內容？聽眾目的性強還弱？
- 講者能說：評估自身能力，有哪些故事可以分享？
聽眾想聽
以畢業典禮為例，聽眾目的性往往不強，它不像上台報告或教學，聽眾會希望獲得某些知識或成長。因此，在思考「聽眾想聽」什麼時，不用太壓抑想法，想到什麼就先寫下來。（如下表）
主要受眾：畢業生、老師、家長。
從上面表格的整理不難看出，像畢業典禮這種性質的短講，分享「成長」，是能夠滿足所有受眾、最不容易失敗的主題。因此如果沒有特別的想法，這會是個不錯的方向。
如果真的一時想不到，也可以反過來想想，有沒有什麼內容不適合說。你可以這樣思考：不適合對家長說？不適合對老師說？不適合在公共場合說？一條一條把它列出來。
講者能說
設定好「成長」主題的方向後，接下來要開始盤點「關於成長」，自己有什麼能夠分享的故事。下面一樣以我準備畢業典禮演講為例。
二、說出吸引人的故事
1. 道理聽膩了，好故事才能贏得好奇心
基本上，在成年以前，我們已經聽過世上絕大多數的道理了。比如想要成為一個「更好的人」，就要「勇敢、謙虛、誠實、踏實、感恩」等等。
這些話大家聽多了，容易免疫，甚至產生反感。如果你劈頭開始講道理，台下的人變覺了無新意，就開始神遊、夢周公。但故事不一樣，我們從小就愛聽故事。故事中的人物不同、背景不同、細節不同，因此如果你能藉由獨特的故事引導出簡單的道理或啟發，就能吸引聽眾，演講的層次將大大提升。
2. 說故事的重點在於描述「狀態的改變」，而非事件本身
一個足夠吸引人的故事，通常是能夠點燃聽眾「好奇心」的故事，讓聽眾感到非比尋常，想繼續聽下去。如何引起聽眾的好奇心呢？我有兩個方法跟你分享：「描述狀態的改變」、「拋出問題，引導思考」。
比如說：
敘述事件和狀態改變的比例要拿捏好。如果檢視講稿時，若發現大量篇幅都在敘述事件，缺乏故事所帶來的觀點和啟發，就要稍作修改。
除非你的故事本身驚天動地，是普通人平常不會遇到的，才可能引發聽眾好奇。否則你可以預期，台下的聽眾準備拿起手機，看看今天有哪個明星出軌、彩妝店今天有沒有折價，因為那比「你的故事」有趣重要多了。
3. 將故事無痕跡串連，最後點出核心道理
以我畢業典禮的故事架構為例：
最後我提出：護理這份工作可以讓我們有特別的機會，參與世上的苦難，看盡生命的無常，若能從中感受、覺察與分享，或許能夠讓自己了解生命最重要的事:我是誰？為何而來？
這又解釋了我在演講開場問大家的問題：為什麼要讀護理？
故事轉場如蜻蜓點水，毫無痕跡，不刻意，不被察覺，才是高手。
三、精煉打動人的結尾
1. 一句話觀點法：用一句話，貫穿整場演講
像一首歌、一支舞，到了表演的尾聲，音樂會改變，節奏會改變，你可以放慢語速，讓聽眾將所有的專注力集中到你身上，因為，你即將說出一句打動人心的話。
這句話要很有力量、要能夠緊密結合演講的內容、要深刻的留在聽眾的心中。你前面十分鐘的鋪陳都是為了累積這句話的能量，就算整場演講的內容都忘了，也不可以忘記最後這句。
這種所謂的「金句」怎麼來呢？
- 蒐集名人說的話
平常可以養成蒐集金句、並且分類的習慣，以便表達時可隨時取用。比如說，謝文憲憲哥說：「一千個想法，不如一個行動。」「台灣不缺抱怨的人，缺的是捲起袖子做事的人。」
- 將一句被講爛的名言換句話說
舉個例子，像是《阿甘正傳》這部影集，故事是在告訴我們「塞翁失馬，焉知非福」的道理，但是這句話「太老套了」，因此作者用：「人生就像巧克力，你永遠不會知道下一顆是什麼」來貫串整個故事。
- 自己練習產出金句
這就需要多練習了，重點是金句一定要緊扣主題，不能只是聽起來很厲害，否則就失去了意義。如何產出金句呢？火星爺爺的《故事瘋傳成交，就靠這五招》中，提供了一個方法，叫做兩段式切法。
兩段式切法很直覺、很簡單。就是先直覺用一段話寫出你想傳達的結論，再把一段話濃縮成一句話。
舉例來說：護理新人適應策略演講。
一段話結論：「護理新人會遇到的職場課題，可以分成任務與心態，想要了解策略，就要先釐清問題的原因，才能克服困難、成功適應。任務上的問題，需要方法和工具；心態上的問題，則需要努力和時間。」 一句話結論：「聰明努力、耐心成熟，成為優秀的護理師。」
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。