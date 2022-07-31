如何準備一場打動人心的演講？三個秘訣讓聽眾印象深刻，不再昏昏欲睡

文：FAHAHA

我很喜歡上台說話，因為我很享受設計出一個吸引人的內容，抓住聽眾注意力的成就感。很幸運的，在大學的四年期間，從大二開始，我每年都有機會在大型的典禮上台分享，包含：加冠典禮以及兩個畢業典禮（在校生與畢業生致詞）。

這篇文章，我要跟你分享：如何準備一場讓人印象深刻的演講。

我打算以大多數人都經歷過的「畢業典禮」為例子。以下三點，是我觀察到畢業典禮演講稿最常見的三個問題：

內容古板窠臼，缺乏獨特性 用詞追求絢麗，卻沒有感動 忽略家長師長，只聊同學情（或是倒過來）

這三個問題同時出現，常常會讓台下的人感到「尷尬」。要聽，聽不下去；不聽，又沒禮貌。只能期待致詞時間越短越好，甚至期待刪掉致詞橋段。

不過，這也不能怪誰，畢竟從來沒有人教我們怎麼準備一場演講。

如果每個講者都知道如何準備，也願意花心思準備，那麼每次上台就是一個送禮的過程，讓聽眾啟發而不是難熬。這樣不是很美好嗎？

那究竟要怎麼準備演講呢？我認為有三個重點：

找到最適合的主題 說出吸引人的故事 精煉打動人的結尾

以下是我的經驗分享。

一、找到最適合的主題

典禮型的演講題目通常沒有限制，有些人就會索性把演講當成「心得」或「回憶錄」。這樣做的問題，在於主題過於發散，沒有一個想傳達的核心概念，導致表達內容不夠聚焦、沒有重點。因此，我會建議先選擇一個主題，並想清楚自己到底想傳達什麼觀點。

想要選擇一個適合的主題，就要先釐清最重要的兩個問題：

聽眾想聽：思考講給誰聽，聽眾想聽什麼內容？聽眾目的性強還弱？ 講者能說：評估自身能力，有哪些故事可以分享？

Photo Credit: 截圖自作者

聽眾想聽

以畢業典禮為例，聽眾目的性往往不強，它不像上台報告或教學，聽眾會希望獲得某些知識或成長。因此，在思考「聽眾想聽」什麼時，不用太壓抑想法，想到什麼就先寫下來。（如下表）

主要受眾：畢業生、老師、家長。

Photo Credit: 截圖自作者

從上面表格的整理不難看出，像畢業典禮這種性質的短講，分享「成長」，是能夠滿足所有受眾、最不容易失敗的主題。因此如果沒有特別的想法，這會是個不錯的方向。

如果真的一時想不到，也可以反過來想想，有沒有什麼內容不適合說。你可以這樣思考：不適合對家長說？不適合對老師說？不適合在公共場合說？一條一條把它列出來。

講者能說

設定好「成長」主題的方向後，接下來要開始盤點「關於成長」，自己有什麼能夠分享的故事。下面一樣以我準備畢業典禮演講為例。

Photo Credit: 截圖自作者

二、說出吸引人的故事

1. 道理聽膩了，好故事才能贏得好奇心

基本上，在成年以前，我們已經聽過世上絕大多數的道理了。比如想要成為一個「更好的人」，就要「勇敢、謙虛、誠實、踏實、感恩」等等。

這些話大家聽多了，容易免疫，甚至產生反感。如果你劈頭開始講道理，台下的人變覺了無新意，就開始神遊、夢周公。但故事不一樣，我們從小就愛聽故事。故事中的人物不同、背景不同、細節不同，因此如果你能藉由獨特的故事引導出簡單的道理或啟發，就能吸引聽眾，演講的層次將大大提升。

2. 說故事的重點在於描述「狀態的改變」，而非事件本身

一個足夠吸引人的故事，通常是能夠點燃聽眾「好奇心」的故事，讓聽眾感到非比尋常，想繼續聽下去。如何引起聽眾的好奇心呢？我有兩個方法跟你分享：「描述狀態的改變」、「拋出問題，引導思考」。

比如說：

Photo Credit: 截圖自作者

敘述事件和狀態改變的比例要拿捏好。如果檢視講稿時，若發現大量篇幅都在敘述事件，缺乏故事所帶來的觀點和啟發，就要稍作修改。

除非你的故事本身驚天動地，是普通人平常不會遇到的，才可能引發聽眾好奇。否則你可以預期，台下的聽眾準備拿起手機，看看今天有哪個明星出軌、彩妝店今天有沒有折價，因為那比「你的故事」有趣重要多了。

3. 將故事無痕跡串連，最後點出核心道理

以我畢業典禮的故事架構為例：

Photo Credit: 截圖自作者

最後我提出：護理這份工作可以讓我們有特別的機會，參與世上的苦難，看盡生命的無常，若能從中感受、覺察與分享，或許能夠讓自己了解生命最重要的事:我是誰？為何而來？

這又解釋了我在演講開場問大家的問題：為什麼要讀護理？

故事轉場如蜻蜓點水，毫無痕跡，不刻意，不被察覺，才是高手。

三、精煉打動人的結尾

1. 一句話觀點法：用一句話，貫穿整場演講

像一首歌、一支舞，到了表演的尾聲，音樂會改變，節奏會改變，你可以放慢語速，讓聽眾將所有的專注力集中到你身上，因為，你即將說出一句打動人心的話。

這句話要很有力量、要能夠緊密結合演講的內容、要深刻的留在聽眾的心中。你前面十分鐘的鋪陳都是為了累積這句話的能量，就算整場演講的內容都忘了，也不可以忘記最後這句。

這種所謂的「金句」怎麼來呢？

蒐集名人說的話

平常可以養成蒐集金句、並且分類的習慣，以便表達時可隨時取用。比如說，謝文憲憲哥說：「一千個想法，不如一個行動。」「台灣不缺抱怨的人，缺的是捲起袖子做事的人。」

將一句被講爛的名言換句話說

舉個例子，像是《阿甘正傳》這部影集，故事是在告訴我們「塞翁失馬，焉知非福」的道理，但是這句話「太老套了」，因此作者用：「人生就像巧克力，你永遠不會知道下一顆是什麼」來貫串整個故事。

自己練習產出金句

這就需要多練習了，重點是金句一定要緊扣主題，不能只是聽起來很厲害，否則就失去了意義。如何產出金句呢？火星爺爺的《故事瘋傳成交，就靠這五招》中，提供了一個方法，叫做兩段式切法。

兩段式切法很直覺、很簡單。就是先直覺用一段話寫出你想傳達的結論，再把一段話濃縮成一句話。

舉例來說：護理新人適應策略演講。

一段話結論：「護理新人會遇到的職場課題，可以分成任務與心態，想要了解策略，就要先釐清問題的原因，才能克服困難、成功適應。任務上的問題，需要方法和工具；心態上的問題，則需要努力和時間。」 一句話結論：「聰明努力、耐心成熟，成為優秀的護理師。」