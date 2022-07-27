壽險業淨值腰斬，民眾憂心保單成壁紙，保險局親上火線強調：沒有流動性風險
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壽險業6月淨值剩下新台幣1兆2555億元，相較於去年同期2兆6330，已經腰斬達52.3%。保險局指出「沒有流動性風險、不用擔心」，因為壽險公司6月底帳上現金或約當現金有3732億元。
壽險業淨值持續破底，成為史上最差。26日金融監督管理委員會公布統計，壽險業今（2022）年6月淨值剩下新台幣（同下）1兆2555億元，相較於去年同期2兆6330億元，已經腰斬達52.3%。若不扣分離帳戶也較上季降了42%，淨值比下探3.8%，創2011年歐債風暴後新低點。
壽險業淨值腰斬，憂保單變成壁紙
金管會昨（26）日公布6月底產、壽險業損益、淨值，以及兌換損益、避險損益與外匯價格變動準備金情形等重要指標。
其中，保險業（壽險和產險）稅前損益2022年6月底為1669億元，較去年同期減少1038億元或-38.3%；壽險業稅前損益為2138億元，較去年同期減少447億元或-17.3%；產險業稅前損益為-469億元，較去年同期減少591億元或-484.4%。
值得注意的是，保險淨值（業業主權益）中2022年6月底為1兆3582億元，較去年同期減少1兆4262億元或-51.2%；其次，壽險業業主權益為1兆2555億元，較去年同期減少1兆3775億元或-52.3%，，兩個數據「雙雙腰斬」，壽險業若不扣分離帳戶也較上季降了42%，淨值比下探3.8%，創下2011年低點。
引發市場、投資人和保戶集體恐慌。為避免民眾恐慌，金管會保險局親上火線強調，上半年淨值減少近1.47兆元，是因為升息造成其他損益（FVOCI）項下債券評價減損，但負債面的準備金因升息的公允價值，也會同步減少。
專家：資產膨脹導致帳面金額失真
一般而言，「淨值」計算公式是「總資產扣除總負債」。但負債不太可能打折，而資產除了現金、有價證券還有包含土地、廠房和設備，都有可能折舊因此資產價值鑑定的差距較大，也導致淨值可能失真。
此外，目前公允價值衡量的金融資產或成本帳列的投資性不動產，在鑑定價值方面差距也會擴大，因此淨值均為參考。
會計師奕騰告訴《關鍵評論網》，「土地廠房設備因為折舊因此資產價值鑑定的差距較大」，將財報和市價歸因於折舊，但還有更大的原因是這些資產都是用「成本模式」入帳，所以在資產膨脹的趨勢下用「成本模式」入帳的資產，並不會隨公允價值調整，才使的資產帳面金額失真。
他還說，例如富邦人壽的財報，一般公司的固定資產是用成本模式（一開始買100就固定100減每年折舊）沒錯，但是如果「買固定資產」拿來「出租」的話會列成「投資性不動產」，帳上會調整為請估價師估的公允價值，這些都會導致淨值差異。
保險局：沒有流動性風險
保險局指出「沒有流動性風險、不用擔心」。今年前5個月壽險總保費收入1兆364億元，保險給付為7593億元，壽險公司6月底帳上現金或約當現金有3732億元。
受到全球通膨、戰爭等影響，各大金融市場走弱。金管會強調壽險投資國外債券都是投資級債券，信用風險良好；此外壽險對中國投資僅有2293億元，占運用資金的0.77%。
最後，經保險局調查，業者也無投資如斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇利南、埃及等高風險地區。保險局指出，會持續監控各保險公司流動性、財務健全性、清償能力及資產配置，必要時會採取因應措施。
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核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
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聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
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理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
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