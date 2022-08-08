《那些學校忘了教你的事》：如果我們的目標是延長生命，首要工作不是企圖從死神手中再多爭取一、兩年
我們想讓你知道的是
這本書，便是人生學校為了讓我們終能過上充實、幸福的生活，而特地集結的21堂最重要的人生必需課題。從個人情緒到相處、從愛情到夢想志業、從童年創傷到成年孤單，在本書中皆會以直接且人性化的方式給予適當建議。
人生長度，取決於生活的充實度
我們把人生搞得一團亂的部分原因，是不知道自己剩下的時間有多短。而我們之所以會這樣，最主要的原因是我們從小就被以一種很特殊的方法灌輸時間概念。
總的來說，時間對我們童年經驗留下的標記，就是做過了多少事，因為時間似乎過得很慢。夏天讓人感覺會一直持續下去；明年的生日顯然遙不可及。
一切原因就在於時間最根本的事實之一——就算我們堅持把它當成一個客觀單位來測量，但不管在什麼狀況下，都不會感覺到它以相同的速度移動。五分鐘可以感覺像是一小時；十小時可以感覺像是五分鐘。過了十年可能感覺只過了兩年；過了兩年可能像活了半世紀等等。換句話說，我們對時間的主觀經驗與我們喜歡在時鐘上觀測時間的方法，幾乎沒有關係。
時間的快慢會根據我們多變的思緒而定——時間可能飛逝而過，也可能遲滯不前。
時間可能會無聲無息地消失，或是成為永恆。
最關鍵的是，決定時間快慢感覺的，是我們在一定時間內遇到多少新奇事物。我們經歷越多新事物，就會覺得經歷的時間越長；我們操控越多熟悉的事物，就越會覺得時間快速流逝。
這就解釋了為什麼童年時間如此漫長，因為小孩的生活天生就充滿新奇事物。任何事都出乎意料——一輛收集玻璃瓶進行資源回收的紅色大卡車、某人帶了一隻巧克力色的狗穿過公園、世界上所有國家都有不同的國旗、媽媽外套上有一顆很好看的鈕釦、有隻蝸牛在房子的磚牆上留下一道黏黏的痕跡……世界充滿不可思議的事，每分鐘都穿滿驚奇。
我們被這種童年的強大經驗所啟發，因此總假設時間永遠都是浩瀚無限的資源，可以一直為我們所用。在這種基礎上，我們不一定要急著釐清自己的目標、了解自己的目的，或是按照事情的重要順序來過日子。我們揮霍得起幾年的時間；我們之後會整理好一段合適的愛情、我們會有一個找到最佳工作的年齡、我們總會有時間去建立真正的友誼，或我們總會有時間去修復與家人的關係。
道德主義者和藝術家可能會試圖用骷髏頭和沙漏的圖像來讓我們不要無精打采，但我們幾乎懶得去注意——我們為什麼要玩幾十年（也就是幾個世紀）？
然而，我們在五歲時所擁有的那種世紀感，儘管到十五歲時還會有點感覺，但到了二十五歲或三十二歲時，它就已經不再是這種感覺了，到了這個階段，我們可能已經開始會覺得有點晚了。
我們可能會越來越驚慌地意識到，現在已經沒有太多機會讓我們再受訓或受教育，或者我們已經幾乎沒有機會找到一個適合的人來生孩子。我們從出生到二十幾歲之間的時間流速證明是被完全誤導了。現在我們感覺要活到完成學業得經歷幾個世紀，工作要上手大約要花三十年，然後做其他事的時間不到三年，接著就要上天堂，所謂的其他事包括：養育孩子、釐清財務狀況、閱讀我們需要的東西、發揮我們的潛力。
我們常常被告知要留意生命的短暫，但聽過就忘。不是因為我們傲慢或耳聾，而是因為我們還是想著一年的時間感覺就像八歲時候那樣漫長。在一個不具代表性的年紀所制定的時間概念，給我們留下了決定性的深刻印象。
當我們被做其他事的短促時間所驚嚇時，我們會開始試著延長時間的正常方法是「努力增加壽命」，通常是吃更多藜麥和青花菜，以及在雨中慢跑。這種方法被證實是沒用的，不只是因為不可能靠著青花菜、羽衣甘藍等蔬菜就避免死亡，在更深的層次上，還因為延長生命的最佳方法不是企圖在它的尾巴上多留幾年。
無論營養師怎麼極力主張，如果我們的目標是延長生命，首要的工作似乎不應該是增加本來的時間，而是確保無論活了多少年都覺得恰如其分地充實。目標應該是加強時間密度，而不是企圖從死神手中再多爭取一、兩年。
正如我們意識到的那樣，我們有越多的日子充滿新的、不可預測、具挑戰性的經歷，就感覺日子過得越長。相反地，我們有越多的日子與另一天完全一樣，日子就會越快在模糊的瞬間匆匆而過。
童年會讓人覺得這麼漫長，就是因為充滿新奇事物，就算是最平常的日子，也充滿驚奇的發現和感受。到了中年，可以料想事情會變得更加熟悉。我們可能已經環遊世界好幾次。吃鳳梨、擁有一部汽車或按下電燈開關的想法已經不再會讓我們興奮。我們對愛情、賺錢和告訴別人該做什麼都有所涉獵。結果，時間毫不留情地離我們而去。
關於這點，有個解決辦法經常被提出，就是我們應該把所有精力都放在發掘新奇事物的新來源上。我們不能繼續在一個狹小的單一領域中，過著自己瑣碎、可預測、而且因此「飛快」的生活；我們必須要變成探險家和冒險家。我們必須前往祕魯的馬丘比丘（Machu Picchu）或吳哥窟、哈薩克的阿斯塔納（Astana）或烏拉圭的蒙特維多（Montevideo）；我們必須要找到一種和海豚一起游泳的方法，或在祕魯首都利馬（Lima）市中心世界知名的餐廳點一套有十三道菜的大餐。這樣似乎能減緩殘忍的時間飛逝。
但這是在一種不公平、昂貴、而且終究不切實際的新奇概念下運作的。我們到了中年的時候，一定已經在自己周遭看過太多東西，但幸運的是，我們不可能確切地注意到其中大部分事物。我們可能匆匆看了一下身邊存在的奇蹟，然後非常不公平地假設自己知道所有關於它們的一切。我們想像自己了解所居住的城市、了解與自己往來的人，而且或多或少知道事情的重點在哪。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。