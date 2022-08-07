涼子《根本在旅行》：從不「說清楚講明白」的日本人，搞得我有點困擾
我們想讓你知道的是
考上了早稻田大學的研究所之後，校園都是日本人居多，我才開始真正進入了日本人的生活。同學之間沒有像大學時候的熱情，日本人習以為常的客套與曖昧不明的言語，搞得我有點困擾，甚至產生誤解。
文：涼子（口述）、克里歐（執筆）
從不「說清楚，講明白」的日本人
雖然小時候因為爺爺經商的關係，他常常與日本客戶有往來，我也因此在日本企業家的大宅裡Longstay兩個月。成長的歷程裡，吸收的流行資訊也少不了日本文化，但是我還真的沒想過要學日文。
無論是面對爺爺的日本朋友，或是和家人一起去日本旅遊，我都習慣用英文對話。然而申請到日本立命館亞洲太平洋大學就讀時，連一句日文都不會說，我只背完了五十音就入學了。由於學校的課程分為英語教學和日語教學，我是以英文成績入學，上的課都是以英文教學。不過，我可以在學校選修日文課程，來到日本可以免費學日文，我覺得不學可惜啊！
學了日文之後，我從語言裡慢慢覺得這個國家人民連說話都要這麼做作客套，讓我十分受不了！文法裡有許多的規定，還有什麼敬語之類的，我覺得真正尊敬一個人，會真心把對方放在心上，說話時自然有分寸。一個人就算滿口敬語，但是心裡一點都不敬重對方，那麼，這樣的說話方式有什麼意義？
由於亞洲太平洋大學是一間很特別的大學，學校裡的學生，有一半日本人及招收了許多國際學生就讀，校風比起日本國內的大學來說相對開放許多，加上宿舍生活和同學們相處時間長，感情很好，彼此會互相幫忙、相約聚餐、一起出遊。
由於剛到日本時一句日文也不會說，第一次衝擊到我的就是日常生活。即便大部分的事情我可以不必開口就可以完成，但是像是開辦郵局帳戶等等，我的確需要幫助。幸好學校同學願意協助我，帶我做這些生活中的大小事，也讓我意識到，在日本生活，還是學一點日文比較好。
只是考上了早稻田大學的研究所之後，校園都是日本人居多，我才開始真正進入了日本人的生活。同學之間沒有像大學時候的熱情，日本人習以為常的客套與曖昧不明的言語，搞得我有點困擾，甚至產生誤解。
我向來都是個說話直來直往的人，很無法適應日本人說話都講得不清不楚。也許在台灣，大家使用相同的語言，就算有些人會說些客套話，大多數的狀況我還可以掌握。然而在日本，有時候和同學之間對話時，老是聽到那些模稜兩可或是帶有部分否定的肯定句，常常讓我摸不著頭緒他們的心思。
有一次我想請求朋友的幫忙，我問他處理起來難不難，他回說：「ちょっと難しい。」如果用中文來理解字面上的意思，是「有一點點困難」，而用英文去理解它，難度也是「Alittlebit」，然而我之後才了解，原來對方的意思是有點無法處理的難度，甚至是一種委婉的拒絕之意。日本語言中就常出現這種曖昧不明的態度，如果真的無法幫忙，就說無法也無妨。學日語讓我覺得最難的地方在於讀懂文字語言背後的意義。
設身處地多面向思考，有助溝通協調
日本的社會風氣不太講求個人主義、特立獨行。他們不習慣當著對方的面前直接拒絕別人，他們認為直接的否定句會造成彼此的負面觀感與衝突。
生活的時間愈久，我也漸漸可以理解日本人不喜歡麻煩別人，也不想造成別人的麻煩；見面三分情，否定句或是斷然拒絕是失禮的用法。他們連婉拒的心思都得包裝，需要細膩的心思才讀得到。也許，正因為日本人從小的教育在語言中就得琢磨得一絲不苟，使得他們成長過後在處理每一件事情上，都可以面面俱到，設想周全。
不過，日文也有讓我覺得比中文美的地方，因為中文字很方正，有一些狀聲詞看起來或聽起來就少了一點美感，像是心跳「噗通噗通」，日文是わくわく，字面上有心跳的感覺，而念起來也有怦然心動的氛圍。
針對食物的口感，有時候我覺得日語用得很傳神，像是吃玉米片的脆，以及剛炸出爐的可樂餅吃起來酥脆，在日文會以パリパリ和サクサク來形容，從字面上就可以理解是哪一種「脆」的口感。
類似的生活用語，有時候課堂上不見得學得到，我多半都是從自己的生活體驗中學習日文，那時候我隨身帶著一台卡西歐翻譯機，當年的最強翻譯機就屬卡西歐的品質最好，如果我在生活中聽到別人說出我不懂的日文，我會拿出翻譯機馬上查。我從來不害怕開口提問，請對方複述一遍句子，好讓我用翻譯機查找中文的意思。
像我說話這麼直白，腦筋又是粗線條，大剌剌的個性有時候也會犯了得罪人卻不自知的錯。在長達六年日本留學、學習日文之後，也讓我受到日本民族性的影響。其實學習一個國家的語言，並不是只有字面上的語言學習，認真面對日文這個語言後，學習到的不只有所看的文法，還有語言背後看不到的「文化」。
了解語言中所含的無形的文化及民族性後，透過語言學習設身處地站在另一方的角度思考，其實對於溝通協調以及洽談商業合作會更有幫助。
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書籍介紹
本文摘錄自《根本在旅行》，時報文化出版
作者：涼子（口述）、克里歐（執筆）
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單純追求可以一邊看海、一邊工作而來，
才安頓好沖繩住所，一心等待農曆年過後開工，豈料竟遇上了疫情……。
她從沒想過有一天，要回到僅距離627公里遠的台灣竟會這麼困難。
一個人，一隻黃金獵犬，
在沖繩生活，要熬過沒有工作更不知疫情何時結束的未知。
她看過沖繩觀光的榮景，也見證捱不過疫情而歇業的店家，
因此對於當地人同島一命的精神與互助……，倍覺有感。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。