涼子《根本在旅行》：感謝わかば第二代的爺爺，願意讓我用漢字的「若葉」在台灣開店

文：涼子（口述）、克里歐（執筆）

「若葉」鯛魚燒的誕生

二○一二年八月，我結束日本學習製作鯛魚燒之旅回到台灣，一直在思考我的鯛魚燒店要取什麼名字？朋友開玩笑地跟我說，可以叫「紅豆泥」之類的，我心想，這種店名實在太不適合我了，於是我想到在東京工讀的這家店「わかば」，它的漢字就叫「若葉」，而「若」在日文有新生的意思，「若葉」也有一種落葉歸根新生的感覺。雖然我很想取別的名字，但是，一直找不到比「若葉」更符合我理念的名字了。

わかば第二代的爺爺對於我在台灣開店，很大方地跟我說，他願意讓我用漢字的「若葉」、或是英文拼音「Wakaba」來當做店名，而且只限定我在東京地區不可以開業，東京以外的地方，他都不反對我用「若葉」經營鯛魚燒店。

雖然這只是一份口頭承諾，雙方沒有簽下任何合同，爺爺對我的信任，讓我銘記在心。許多餐飲業、食品業經常講究「祖傳祕方」、「獨家配方」，美味的祕訣要簽下保密協定不可洩露。

然而，我在わかば工讀期間的任何學習，只要我開口問，最後都會找到答案！而且爺爺還願意我使用「若葉」，一來我覺得手藝有被肯定承自東京わかば的味道，不然爺爺也不敢讓我打著他的品牌開店；二來我看見的是，做食物者最榮耀的時刻是被喜歡這份味道的人看見，而且不吝於分享給更多人，讓更多人學會怎麼做。

回到台灣之後，我開始尋找店面，其實沒有花太多時間就下決定，因為我知道，一定不會有一間店面是完美的，只覺得如果租金合理，空間適合，就希望趕快承租並開始進行開店的所有繁雜的事情。

一開始本來鎖定天母商圈，不但是許多日本人、外國人居住的區域，附近也有日僑學校，也許很適合經營鯛魚燒店，不過，二○一二年時的天母商圈，人潮已經不如過往，加上當時的我住在板橋，想到通勤時間上的時間成本，也許在離家近的板橋尋找店面也是個好選擇。正巧在板橋大遠百對面有一間店面在招租，我其實也沒特別評估附近的人潮，只覺得租金合理能負擔，店面大小符合需求，離家裡又不遠，我沒想太多就立刻租下。

我很幸運認識到一位住在我家附近，與我年紀差不多的女生，幫我的店面進行裝潢設計。也許因為年紀相近，聊起裝潢設計上的想法十分合拍；由於我們都是美食愛好者，會一起分享喜歡的咖啡廳，討論店家裝潢設計，感情好到會一起逛街，為店面採買裝潢素材或潮流飾品，店面的裝潢設計居然不到一個月就迅速完成。

由於我在東京わかば打工學習的是單剪鯛魚燒製作，當時在台灣根本沒有類似的烤台模具可以直接採購，而我這種小本經營的生意，也不可能在台灣找鐵工打模訂做單剪器具，只能上網研究這一組單剪式模具在日本如何採購、到台灣如何報關等等程序，我都親力親為。

雖然花了點時間，但是學習到很多進出口知識，這個過程是開心的。果真從大學就埋在身子裡的貿易魂，對於從日本找到有趣的商品帶回台灣這件事，從十九歲到二十九歲，這十年從來沒有變過。

我結束在日本AGC的工作回到台灣時，身上的積蓄將近五百萬台幣，直到決定開店，我規劃投入約三百萬資金，預算分配在裝潢與生財器具設備約一百五萬元，設計包材製作五十萬元，食材器皿進貨五十萬元，還有半年週轉金五十萬元。

營業額翻倍成長，展店信心大增

賣甜點應該要配飲料，這是我的想法。所以一開始我也進口抹茶，除了想要讓大家喝到日本道地的抹茶外，還想引進日本抹茶文化。至於鯛魚燒的靈魂食材之一「紅豆」，一開始我還不熟悉台灣自產的紅豆，煮起來能否和我在東京わかば學習的口味一模一樣，於是開店初期我先採用了和わかば一樣的北海道十勝紅豆，直到我在屏東萬丹找到一樣口感的紅豆，特地南下拜訪了紅豆農園，親自挑選與試做，確定我所堅持的味道後，才進行採購。

就這樣，從籌備到開店不到半年，二○一三年一月，我的第一間創業的實體店「若葉鯛魚燒」就這樣誕生了。

開店的前三個月是蜜月期，幾位好朋友與同行都來捧場。雖然板橋大遠百就在對面，相隔一條街，隔壁鄰居也有沒有其他店面可以吸引人潮來這裡逛，更不用期待百貨客人會特地過條街來到這裡買小點心，因此，第三個月後的客人少了許多，而且我的鯛魚燒單價就賣六十元，是百貨公司的兩倍價，當時大家對於百貨公司的鯛魚燒還停留在皮厚餡少口感乾巴巴的印象，根本覺得我賣的鯛魚燒貴得不合理。

這樣平淡的開店日子經營了半年之後的某一天，我發現有一位客人經常光顧我的店，每一次來都會嘗試不一樣的口味，我心想，這位該不會是祕密客還是部落客之類的吧？我和他聊了一下，才知道他住在板橋，是一名部落客。

沒過多久，他在部落格介紹了「若葉鯛魚燒」，而這篇文章登上了雅虎首頁，我感到十分意外，更覺得自己很幸運！鯛魚燒的生意因此而紮穩腳步，讓愈來愈多人知道，而我也第一次嘗到創業成功的果實。

在我開店步入的第七個月，我終於轉虧為盈，業績每個月穩定成長，第一年總結算還有六十萬元的淨利，第二年更翻倍成長，讓我有資金，更有信心，繼續展店與推廣品牌。

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書籍介紹

本文摘錄自《根本在旅行》，時報文化出版

作者：涼子（口述）、克里歐（執筆）