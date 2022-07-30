38歲老將的勇士終章：Andre Iguodala下個賽季有可能轉為「球員教練」嗎？
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「我內心還是喜歡籃球的，」Iguodala近期受訪時表示。「事實上，我也滿享受訓練的過程。但休賽季的磨練，恐怕是最艱難的一塊──畢竟人們可能不明白，要真正為一個球季做好準備，球員的身體必須經歷什麼考驗。」事實上作為一個球員，Iguodala在場下所帶給球隊的，早已比場上所給的要多得多。
在征戰了18個NBA賽季之後，Andre Iguodala花在休息室的時間，漸漸多於踏上球場的次數。38歲的他，勢必得思考一個重大的問題。
他是否要退休了呢？
「我內心還是喜歡籃球的，」Iguodala近期受訪時表示。「事實上，我也滿享受訓練的過程。但休賽季的磨練，恐怕是最艱難的一塊──畢竟人們可能不明白，要真正為一個球季做好準備，球員的身體必須經歷什麼考驗。」
「我正在努力回憶剛剛結束的賽季，試著去享受它，享受身為冠軍成員（的感覺）。但如果『那個時刻』真的到來的話⋯⋯我還不曉得，到時會不會很難做出抉擇，不過我已經準備好面對一切了。」
有趣的是，Iguodala心中還是有十分篤定的想法。那就是下季回到勇士隊時，他不會想擔任那個「似乎」最適合他的角色──球員兼教練，player-coach。
或許他更希望被看待為一位「球員」，讓自己的定位更為單純。但大家都看得出來，目前的Iguodala很稱職地在勇士扮演這個「非正式」的身份，讓團隊更有凝聚力，為冠軍金盃挹注不小的能量。
從先發到第六人，再從老將變為「球員教練」，Iguodala總是主動請纓，不斷為勇士做出犧牲，默默推動主力球員、年輕新秀的成長。有些人也會想到熱火的「哈隊長」Udonis Haslem，他也是心甘情願地為熱火付出好幾年，從不輕言放棄。
而事實上，Iguodala也曾經在回到勇士之前，跟Haslem在熱火有過短暫的相處，對於他的拚戰精神感到敬佩。
「我認為，人們不太了解Udonis為球隊做了什麼。我們總是保持聯繫，過去幾週也不例外，他是我的好兄弟，」Iguodala這麼說。
在回到勇士之前，Iguodala曾為邁阿密熱火效力兩個球季。在那裡，他遇見了年屆不惑的Udonis Haslem，看著他如何撐起熱火的球隊文化。
儘管「高齡」42歲了，Haslem依舊會在早上五點起床，參與球隊的每一次訓練。從2015-16球季至今，熱火總共打了525場比賽，神主牌Haslem僅出賽其中的58場。
縱使如此，他始終做好準備，為球隊的所有人樹立榜樣。就像每個人系隊都可能有的那位「博班學長」，你永遠不知道他打了幾年，但你也從來沒有看過他偷懶──當他拎著球鞋走進球場，你就知道，嗯，皮要繃緊一點了。
整整六年的時間，Haslem都是這樣，默默打破了許多球員紀錄，無時無刻為球隊提供安定感（除了偶爾的暴走之外）。
「這是Udonis與球隊的誓約，也是他職業道德的最佳證明，」Iguodala再次為好友背書，表達他由衷的敬意。
回到Iguodala身上，既然他這麼認同Haslem的所作所為，他自然也不排斥在板凳席、休息區為球隊做出類似的奉獻。他想要避免的，只是不希望跟「教練」這個職稱有任何關聯。作為一位傳承經驗的「大學長」，如何拿捏跟年輕隊友們的「距離感」也很重要，太多、太少都會顯得有瑕疵，不小心還可能干涉到教練團的運作。
「這是我不想被誤解的事情。更準確來說，我不想讓別人覺得我是個『教練』，那並非我所期待的路線，」Iguodala解釋著。
聰明的他，同時也是一位成功的生意人，在球場外有著自己的事業。他可以接受別人稱呼他為「打籃球的商人」，但現階段還不想被當作教練，那會讓很多狀況失序，至少在他心裡是這麼認為的。
然而，勇士隊的年輕球員們，卻很喜歡Iguodala的各種指點，像是關注細節、指出該如何進步⋯⋯等等，Iguodala有能力提出卓越的見解，同時讓人信服且願意執行。
「今年的我們有一個很棒的指導體系（mentoring system），年輕人們會跟球隊的資深球員在一起，讓他們看到自己哪裡可以更進步」總教練Steve Kerr受訪時表示，當時總決賽甚至還沒開打。
「尤其是Andre（Iguodala），我們不得不提到他。他今年提供的諮詢（counseling）與建議，都好得令人難以置信，之後也會這麼運作下去。」「能用幽默、戲謔的口吻，不著痕跡地傳遞訊息給對方，讓他們獲得改善──這種事大概只有Andre辦得到吧。」
顯然Iguodala跟好友Haslem的領導風格有所不同，但無論如何，兩人都是「好學長」的典範。如果當年《灌籃高手》有繼續畫下去，高三的藤真健司說不定會像這樣，作為「球員教練」默默守望著學弟們的成長，護送球隊往更高層級前進。
成功不必在我，但我必須做好榜樣，身為老將的信念與堅持，同樣得以令人感動，只是偶爾會被遺忘罷了。
上個賽季，Jordan Poole從板凳裡跳了出來，讓人看見成為明日之星的潛能。球員發展部門的工作人員們，以及他的個人教練Chris DeMarco，都給予他許多寶貴的建言，成就了他破繭而出的2021-22球季。
不過，每個年輕的NBA球員，心中都會住著一位為他們指引方向的「老大哥」，他可能會告訴你球隊的傳統，平時請你吃吃飯、喝喝飲料，到了球場則是贈與你許多有建設性的建議，幫助你在不知不覺中成長茁壯。
回顧上季，Poole毫不猶豫將「大哥」人選頒給了Iguodala，讓他對於團隊的隱形貢獻更具有說服力。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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