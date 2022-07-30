38歲老將的勇士終章：Andre Iguodala下個賽季有可能轉為「球員教練」嗎？

在征戰了18個NBA賽季之後，Andre Iguodala花在休息室的時間，漸漸多於踏上球場的次數。38歲的他，勢必得思考一個重大的問題。

他是否要退休了呢？

「我內心還是喜歡籃球的，」Iguodala近期受訪時表示。「事實上，我也滿享受訓練的過程。但休賽季的磨練，恐怕是最艱難的一塊──畢竟人們可能不明白，要真正為一個球季做好準備，球員的身體必須經歷什麼考驗。」

「我正在努力回憶剛剛結束的賽季，試著去享受它，享受身為冠軍成員（的感覺）。但如果『那個時刻』真的到來的話⋯⋯我還不曉得，到時會不會很難做出抉擇，不過我已經準備好面對一切了。」

有趣的是，Iguodala心中還是有十分篤定的想法。那就是下季回到勇士隊時，他不會想擔任那個「似乎」最適合他的角色──球員兼教練，player-coach。

或許他更希望被看待為一位「球員」，讓自己的定位更為單純。但大家都看得出來，目前的Iguodala很稱職地在勇士扮演這個「非正式」的身份，讓團隊更有凝聚力，為冠軍金盃挹注不小的能量。

從先發到第六人，再從老將變為「球員教練」，Iguodala總是主動請纓，不斷為勇士做出犧牲，默默推動主力球員、年輕新秀的成長。有些人也會想到熱火的「哈隊長」Udonis Haslem，他也是心甘情願地為熱火付出好幾年，從不輕言放棄。

而事實上，Iguodala也曾經在回到勇士之前，跟Haslem在熱火有過短暫的相處，對於他的拚戰精神感到敬佩。

「我認為，人們不太了解Udonis為球隊做了什麼。我們總是保持聯繫，過去幾週也不例外，他是我的好兄弟，」Iguodala這麼說。

在回到勇士之前，Iguodala曾為邁阿密熱火效力兩個球季。在那裡，他遇見了年屆不惑的Udonis Haslem，看著他如何撐起熱火的球隊文化。

儘管「高齡」42歲了，Haslem依舊會在早上五點起床，參與球隊的每一次訓練。從2015-16球季至今，熱火總共打了525場比賽，神主牌Haslem僅出賽其中的58場。

縱使如此，他始終做好準備，為球隊的所有人樹立榜樣。就像每個人系隊都可能有的那位「博班學長」，你永遠不知道他打了幾年，但你也從來沒有看過他偷懶──當他拎著球鞋走進球場，你就知道，嗯，皮要繃緊一點了。

整整六年的時間，Haslem都是這樣，默默打破了許多球員紀錄，無時無刻為球隊提供安定感（除了偶爾的暴走之外）。

「這是Udonis與球隊的誓約，也是他職業道德的最佳證明，」Iguodala再次為好友背書，表達他由衷的敬意。

回到Iguodala身上，既然他這麼認同Haslem的所作所為，他自然也不排斥在板凳席、休息區為球隊做出類似的奉獻。他想要避免的，只是不希望跟「教練」這個職稱有任何關聯。作為一位傳承經驗的「大學長」，如何拿捏跟年輕隊友們的「距離感」也很重要，太多、太少都會顯得有瑕疵，不小心還可能干涉到教練團的運作。

「這是我不想被誤解的事情。更準確來說，我不想讓別人覺得我是個『教練』，那並非我所期待的路線，」Iguodala解釋著。

聰明的他，同時也是一位成功的生意人，在球場外有著自己的事業。他可以接受別人稱呼他為「打籃球的商人」，但現階段還不想被當作教練，那會讓很多狀況失序，至少在他心裡是這麼認為的。

然而，勇士隊的年輕球員們，卻很喜歡Iguodala的各種指點，像是關注細節、指出該如何進步⋯⋯等等，Iguodala有能力提出卓越的見解，同時讓人信服且願意執行。

「今年的我們有一個很棒的指導體系（mentoring system），年輕人們會跟球隊的資深球員在一起，讓他們看到自己哪裡可以更進步」總教練Steve Kerr受訪時表示，當時總決賽甚至還沒開打。

「尤其是Andre（Iguodala），我們不得不提到他。他今年提供的諮詢（counseling）與建議，都好得令人難以置信，之後也會這麼運作下去。」「能用幽默、戲謔的口吻，不著痕跡地傳遞訊息給對方，讓他們獲得改善──這種事大概只有Andre辦得到吧。」

顯然Iguodala跟好友Haslem的領導風格有所不同，但無論如何，兩人都是「好學長」的典範。如果當年《灌籃高手》有繼續畫下去，高三的藤真健司說不定會像這樣，作為「球員教練」默默守望著學弟們的成長，護送球隊往更高層級前進。

成功不必在我，但我必須做好榜樣，身為老將的信念與堅持，同樣得以令人感動，只是偶爾會被遺忘罷了。

上個賽季，Jordan Poole從板凳裡跳了出來，讓人看見成為明日之星的潛能。球員發展部門的工作人員們，以及他的個人教練Chris DeMarco，都給予他許多寶貴的建言，成就了他破繭而出的2021-22球季。

不過，每個年輕的NBA球員，心中都會住著一位為他們指引方向的「老大哥」，他可能會告訴你球隊的傳統，平時請你吃吃飯、喝喝飲料，到了球場則是贈與你許多有建設性的建議，幫助你在不知不覺中成長茁壯。

回顧上季，Poole毫不猶豫將「大哥」人選頒給了Iguodala，讓他對於團隊的隱形貢獻更具有說服力。