裴洛西訪台前夕中國突襲暫停台灣百項食品進口，蜂蜜、茶葉、乖乖、郭元益等都受衝擊

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新制度對台灣衝擊頗大，包括鳳梨酥、植物油、保健食品等，估上萬家企業受影響，據統計，2020年輸入中國食品的產值高達321億元，其中18類食品的產值就達188億元。
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台行程明朗化，中國海關總署突喊卡台灣多家食品廠產品進口，對象包括郭元益、裕珍馨、乖乖等廠商。外界解讀，這是中國對於裴洛西訪台所採取的報復動作。
據中國海關總署官網查詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比32%，在註冊有效期內，狀態卻非「有效」；被列為「暫停進口」廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖等多家廠商。
據表示，禁止台灣多家食品廠暫停進口理由為，依據中國海關總署248號「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，限制未完成更新註冊、補件的台灣廠商產品輸入。
分析說，中國經常採取「以商圍政」手段應對兩岸關係，透過暫停進口農產品、漁產品等制約貨貿作法達到政治目的，過往就有石斑魚、鳳梨、釋迦等被禁止進口中國前例。
中國海關總署甫於6月透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通知，由於台灣石斑魚驗出隱性結晶紫超標，6月13日起暫停石斑魚輸入。農委會當時回應，中國片面作法不符合國際慣例，對此感到遺憾，將持續與中方協商、釐清原因。
今年進口中國新制上路加嚴管制，仍有業者未完成登記
綜合《ETtoday》和《聯合報》報導，中國2021年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區，只要進口食品至中國，不管是生產、加工、貯存企業，須由所屬國家或地區統一送件申請註冊，今年元旦生效。
過去僅4類業者需申請，包括肉類與肉製品、水產品、乳品與燕窩及燕窩製品生產企業已獲註冊；此次新增14類包括蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、保健食品等品項；增加了一道關卡，且審核由中國方面握有主導權。
新制度對台灣衝擊頗大，包括鳳梨酥、植物油、保健食品等，估上萬家企業受影響，據統計，2020年輸入中國食品的產值高達321億元，其中18類食品的產值就達188億元。
當時農委會、經濟部工業局、國貿局和食藥署等，召開記者會說明，提供業者申請相關輔導協助，也提供單一網站填報方式，並舉辦說明會等；然而至今仍有部分業者無法完成申請登記。
《中央社》報導，根據財政部先前統計通報，調製食品包括肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶的調製食品、糕餅類食品等加工食品；就出口市場觀察，以美國、中國、香港為前3大外銷市場。
依據財政部出口資料顯示，2021年台灣對中國、香港調製食品出口金額為6億4621萬美元、出口占比約3成2；2020年出口金額為6億5956萬美元、占比約3成7；2019年出口金額為7億1715萬美元、占比約3成8。
《蘋果日報》報導，農委會國際處處長林家榮受訪指出，此為去年事件延續，初步評估水產品、茶葉與蜂蜜受影響較大，會持續統計產業出口至中國的貿易量及產值，如果因短期暫停出口所受影響的產業，農委會會研擬相關措施協助業者；農委會強調，在昨掌握情形後，會持續輔導業者依照食藥署註冊文件之資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢。
新聞來源
- 疑反制裴洛西訪台 中國暫停進口乖乖、郭元益等多家食品廠產品（中央社）
- 中國大陸禁台百項食品 農委會：水產、蜂蜜、茶葉都重創（聯合報）
- 大陸突禁台灣食品 經濟部緊盯情勢：食品輸陸產值逾300億元（ETtoday）
- 中國暫停進口多家食品廠產品 政院：協助妥為因應（中央社）
- 裴洛西訪台前夕！中國突襲暫停進口農產品 農委會證實600件遭禁（蘋果日報）
延伸閱讀
- 解讀中國石斑禁令：ECFA紅利耗盡，是回應朱立倫「九二沒有共識」的政治訊號
- 中國「暫緩」台灣石斑魚輸入：兩岸貿易爭端再起，「以農逼政」養殖戶生計陷挑戰
- 下一波中國農漁產品禁令恐怕是午仔魚、芒果和文旦，外銷受阻影響國內價格，農民憂荷包縮水
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
我們想讓你知道的是
Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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