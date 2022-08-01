習近平的政治「遺產」，將把中國拖入一個萬劫不復的未來
我們想讓你知道的是
習近平正把中國拖入一個萬劫不復的未來。會認為自己偉大到可以目空一切，一心想要稱帝的人，其實能力都不怎麼樣，你在台灣就可以看到這樣的例子，稍微有一點智慧的人，就知道絕不能這麼做。
文：王臻明
民主制度的最大缺點，就是領導人會常常更換，導致政策難以連續，一些短視近利的政客，更因此投資炒短線，以嘩眾取寵的方式，騙取選票。但是任期制也是民主制度的最大優點，再糟的領導人也只能幹到任期屆滿，通常接任者只要能力不要太差，都可以立即調整已經開始出現問題的政策，並將責任通通推給前任領導人。對內可以化解民怨，對外可以重新改善外交關係。
比如美國前總統川普在任內，為了美國的利益，推動某些爭議政策，而與許多盟國出現衝突。拜登上任後雖然沒有完全取消川普的政策，但盟國會期待拜登政府有不一樣的作法，因而繼續與美國磋商，讓彼此的關係能維持，不至於完全決裂。
中國雖然是一個集權國家，由共產黨長期執政，但過去採取集體領導的方式，其實也是非常聰明的。每個領導人兩任10年，時間到了就下台，讓國、內外都有所期待，也避免了一人執政太久的可能弊端。
但是習近平打過了這個規則，打算終身獨攬大權，或許有人說，習近平承諾了只會再幹一任或兩任。但獨裁者是沒有回頭路的，一旦選擇了這條路，就一定要掌權到生命的最後一天，失去權力就等於失去生命，這在歷史上無一例外。就算習近平表面上卸任，也一樣會扶植傀儡上台，自己在背後垂簾聽政，有最終的決策權，就像鄧小平的晚年一樣，偏偏習近平沒有鄧小平那麼聰明，能確保中國朝正確方向發展。
這就導致了一個問題，不論是中國人或是外國政府，都已認定習近平將長期統治中國，目前這種惡劣情勢不會因為領導人輪替而有所改變。看不到未來希望的中國人，只能選擇移民，想盡辦法離開中國。
研判中國將持續走習近平強硬路線的外國政府，在美中對抗的大環境下，只能選擇站到美國陣營，這最明顯的就是日本。如我們之前討論過的，日本曾是最親中的國家，不止搶先跟中國建交，有很長一段時間嚴格遵守一中政策，絕不輕易得罪中國。甚至安倍首次擔任首相與第二次再度出任首相的前期，也都選擇與中國加強關係，但問題是習近平欠缺足夠的外交手腕與遠見，而讓中日關係江河日下。
習近平在鞏固個人領導地位時，不意外也以煽動民族主義的方式來進行。但相較於前兩任領導人瞭解這種遊戲必需適可而止，避免傷害到國家利益，習近平卻不斷無限上綱，甚至最後形成了戰狼外交，導致日本的民意對中國越來越反感。
在民選政府必需顧及民意下，逐漸疏離中國是必然的趨勢，原本希望利用中國來平衡美國壓力的日本，最後只能孤注一擲，走向親美反中的道路上。如今中日關係如此惡劣，習近平要負絕對的責任。如果習近平會下台，那安倍晉三的繼任者還能重起爐灶，改善目前的情況，但習近平的終身獨裁，讓這樣的希望破滅，日本政府只能被迫轉向。
同樣的情況，也正出現在南韓、歐洲與東南亞國家，他們都已經發現未來10年都要面對習近平的執政，甚至未來20年，中國都可能會奉行習近平路線。中國在短期內走回正軌的機會很低，而且隨著獨裁者逐漸老化顢頇，情況只會越變的越糟，這在歷史上屢見不鮮。
日本是距離中國最近，與中國有許多地緣、歷史糾葛的國家，因此最早反應出這種情況，可以預見，南韓、歐洲與東南亞國家也會步上日本的後塵，只是程度依各國的國情而不同。習近平的路線讓這些國家失去了繼續與中國往來的紅利，卻要承擔美國的壓力，雖然美國口口聲聲說不會逼各國選邊站，但應該怎麼選卻已經再清楚不過。
中國內部則開始爆發人材與財富外逃的現象，習近平堅持清零的殘酷封鎖措施只是導火線，更重要的是這些有辦法離開的人，不希望再被習近平統治10年、甚至是20年，繼續待在壓力越來越大、越來越危險的國家中。這樣的情況將對中國造成很嚴重的傷害，因為缺少了人材與資金，中國的發展勢必會趨緩，而在美中兩國的競爭中，處於下風。
最糟的是習近平不是不知道這樣的情況，但為了成功打破制度，終身執政，他沒有辦法承受任何的批評，而傾向把每一個提出建言的人視為政敵。這讓任何想挽救這種頹勢的建議，都沒有辦法被討論，反而是中國政府不斷增加言論控制的力道，讓百姓更為失望。
有太多的政治人物在晚年逐步腐化，變成暴君，甚至有些在早期勤於政事，容得下批評的明君，在後期也是偏執多疑，最後鑄下大錯。習近平在連任後，幡然醒悟的可能性非常低，而隨著民怨越來越沸騰，他的不安全感絕對會越來越重。
目前已經極為嚴厲的言論管制與整肅政敵的行動，絕對會再繼續升級，直到將所有人視為潛在敵人，四處濫捕為止。甚至像毛澤東一樣在晚年憂心失勢之時，掀起文化大革命，讓中國經歷10年浩劫。過去說習近平會重蹈覆轍，讓文化大革命再起，或許中國人會一笑置之，視為無稽之談，但在目前的情況下，誰還敢說這樣的情況不會發生？
那些說習近平近來的倒行逆施，只是為了成功連任，等到他鞏固權位，就會回復正常的人，其實才是太天真、太鄉愿。因為習近平正把中國拖入一個萬劫不復的未來。會認為自己偉大到可以目空一切，一心想要稱帝的人，其實能力都不怎麼樣，你在台灣就可以看到這樣的例子，稍微有一點智慧的人，就知道絕不能這麼做。
賴清德近來曾公開表示，習近平無視台灣不斷釋出的善意，最後導致兩岸關係緊張，自己陷入巨大壓力中，其實算是中肯之言。許多台灣內部的親中派，會將兩岸惡言相向的情況，歸咎於民進黨政府，但其實問題更大的是習近平。但親中派不敢去批評習近平，只能反過來施壓台灣政府，又何嘗不是習近平的幫兇之一，幫著習近平把中國推向四面楚歌的不利處境中。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。