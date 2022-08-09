《給總是太努力的你》：當你了解你的「本質自我」時，你就是在這個世界上完全表達自我的「神性」

文：帕納切・德賽（Panache Desai）

和諧

成為人類代表什麼？我們如何將自己定義為一個物種？我們的遺產是什麼？人們可以合理地爭辯說，歷史基本上是由戰爭定義的。美國的歷史是由獨立戰爭、內戰、第一次世界大戰、第二次世界大戰、冷戰、韓戰、越戰，以及伊拉克和阿富汗戰爭定義的。世界歷史是由帝國的興衰、它們的優勢和不可避免的失敗來定義的。這真的不是一個美好的畫面。

但除了所有的紛擾、破壞和流血殺戮，還有文學、藝術、科學和哲學。有社會協議和全面改革。有莎士比亞的不朽戲劇；畢卡索充滿活力的畫作；約納斯．沙克（Jonas Salk）發現和開發脊髓灰質炎疫苗；柏拉圖、亞里斯多德和斯賓諾莎經久不衰的思想。有美國憲法和民權運動。這麼多的發現。如此豐富的創造力。有影響力、靈感、擴展、美麗和力量。

然而，如果你仔細觀察人們的生活以及他們一天中的互動方式，你會發現人們仍在與內心的掙扎、喋喋不休的心智和情緒的波動抗爭。年輕人、老年人、男性、女性、成人和孩童都已經且持續在這個帶著傷痛的心、散亂的思想、憤怒、反應和仇恨的塵世存在中前進。有時外在環境較好，有時較差。有時掙扎是為了食物，有時是為了很多其他的事物，但很少有持久的內在滿足感、平靜與愛。

但所有這一切都在改變。我們正在進入「靈魂時代」，在這個時代，人們將與他們的「本質自我」連結且活出「本質自我」的生活。在這個新興的典範中，人類的意義正在被重新定義。人們渴望更深入地了解自己的真實樣貌；他們想要喚醒並認識「本質自我」。

人們渴望更深入地了解自己的真實樣貌；他們想要喚醒並認識「本質自我」。

喚醒和認識「本質自我」是一趟振動之旅，因此在這個勇敢的新世界中前進，需要從振動的角度重新審視自己。這個過程促進了振動的重新校準，從恐懼到神聖之愛，從抗爭到宇宙自由，從生存到完全富足，從抵抗到融入至擴展與進化、接納與彈性的流動中。它使我們從體驗內在的限制、稠密和有限的意識狀態到一體，與萬物合而為一。這是一個從不和諧到與「神性」完全共振、從不一致到完全一致的運動。這是一段從不足到富足、從限制到擴展的旅程。而且這是從遺忘和掩藏、遮蔽你的「本質自我」，到完全憶起和完整啟蒙的旅程。

將人類定義為恐懼的、掙扎的、成癮的和軟弱的，是有限且不完整的。將人類定義為「神性」之光，視為與唯一的創造性宇宙智慧合一的「本質自我」，是寬廣且完整的。

印度教哲學的另一個概念對於理解重新定義人類的意義很重要，即「古納」的概念。古納是描述你在任何特定時刻的能量狀態的三個主要頻率。這三者始終存在於你之內，但重要的是哪個佔主導地位，而這始終在變化中。這三個古納是：悅性（Sattva），和諧與純淨；激性（Rajas），活力、活動和以自我為中心；以及惰性（Tamas），消極、遲鈍、恐懼和混亂。

《薄伽梵歌》就這三個方面如何在個人身上展現提供深刻的洞見：「善行、深思熟慮、不執著、不貪求結果的行為被視為『悅性』；純粹由對快樂、自私和很多努力的渴望所驅動的行動是『激性』；因妄想、不顧後果、不考慮對他人或自己的損失或傷害而採取的行動，稱為『惰性』。」（十八章：二三至二五節）。

當今世界大部分都由激性或惰性主導。激性是原始的野心，是追求快樂、聲望和地位的驅動力。這是小我之火。惰性不同。它又重又慢。是掩蓋了真相的幻覺濃霧。當個體的惰性能量很強時，幾乎沒有自我意識且缺乏更高的意識，因而導致做出反應。激性與惰性是分離的副產品，並被你的核心創傷固定在原地。

你的印記倉庫創造了你每天迎接生活的一般振動狀態。當你透過振動蛻變提高你的整體振動頻率時，你就更有可能把時間花在悅性中。悅性，最高的振動頻率，是與你的「本質自我」和諧一致的乾淨、純粹的振動。它支持創造中的一切。當你內在的悅性強大時，你會被更自然、更有機的飲食習慣和改善生活的行為所吸引。你不會被玷汙你身體的食物和行為所吸引。你被吸引到更高的理解中，並感覺與暴力和恐懼不相容。你會感到同理和愛，並自然地表達出來。你的能量吸引所有支持靈魂連結的事物，並使這一切向其靠近。

我的貓總是處在和諧狀態。當牠在吃東西、殺老鼠、交配、撒尿、睡覺，甚至吐毛球的時候都充滿悅性。那是因為牠總是與牠的「貓性」和諧一致——牠真正、真實、核心的本質。整個自然界都以和諧為主導，因為植物和動物總是與它們所是的樣貌相連結。據我所知，我的貓從未認為自己一文不值或感到羞恥或內疚。

我不得不承認，我曾多次將我的想法強加在牠身上，認為當牠沒有對準便盆尿尿而洒在地板上時，牠看起來很內疚，但這是我的看法，不是牠的。大自然總是悅性的。人類才會在主導能量——悅性、激性、惰性——之間輪替，自然界的其他生物不會。一棵樹永遠是一棵樹，完全地、真實地、和諧地。它從不扮演螞蟻或鳥的角色。它絕不會成為它的「本質自我」之外的東西。

和諧就是真實性。它是一切事物的核心本質。你可能認為真實意味著完美地扮演你所選擇的角色：成為完美的丈夫或妻子、最好或最聰明的孩子，或最有靈性的人。但是，儘管我們傾向於認為真實性是最好的表現，但實際上恰恰相反。真正的真實性是與你的核心本質和諧一致——無論境遇如何。就像我的貓一樣。