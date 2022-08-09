《給總是太努力的你》：當你了解你的「本質自我」時，你就是在這個世界上完全表達自我的「神性」
我們想讓你知道的是
本書提供了一個直接了當、不帶批判且容易實踐的方法，引領讀者展現靈魂，與真實的自我校準並和諧共處。作者結合個人故事、激發人心的哲學思想，以及實際演練，讓讀者了解，那些負面情緒、別人眼中的你，都無法定義真正的你。勇敢接受真實的自己，才能邁向一個全然和平、完整的人生。
文：帕納切・德賽（Panache Desai）
和諧
成為人類代表什麼？我們如何將自己定義為一個物種？我們的遺產是什麼？人們可以合理地爭辯說，歷史基本上是由戰爭定義的。美國的歷史是由獨立戰爭、內戰、第一次世界大戰、第二次世界大戰、冷戰、韓戰、越戰，以及伊拉克和阿富汗戰爭定義的。世界歷史是由帝國的興衰、它們的優勢和不可避免的失敗來定義的。這真的不是一個美好的畫面。
但除了所有的紛擾、破壞和流血殺戮，還有文學、藝術、科學和哲學。有社會協議和全面改革。有莎士比亞的不朽戲劇；畢卡索充滿活力的畫作；約納斯．沙克（Jonas Salk）發現和開發脊髓灰質炎疫苗；柏拉圖、亞里斯多德和斯賓諾莎經久不衰的思想。有美國憲法和民權運動。這麼多的發現。如此豐富的創造力。有影響力、靈感、擴展、美麗和力量。
然而，如果你仔細觀察人們的生活以及他們一天中的互動方式，你會發現人們仍在與內心的掙扎、喋喋不休的心智和情緒的波動抗爭。年輕人、老年人、男性、女性、成人和孩童都已經且持續在這個帶著傷痛的心、散亂的思想、憤怒、反應和仇恨的塵世存在中前進。有時外在環境較好，有時較差。有時掙扎是為了食物，有時是為了很多其他的事物，但很少有持久的內在滿足感、平靜與愛。
但所有這一切都在改變。我們正在進入「靈魂時代」，在這個時代，人們將與他們的「本質自我」連結且活出「本質自我」的生活。在這個新興的典範中，人類的意義正在被重新定義。人們渴望更深入地了解自己的真實樣貌；他們想要喚醒並認識「本質自我」。
人們渴望更深入地了解自己的真實樣貌；他們想要喚醒並認識「本質自我」。
喚醒和認識「本質自我」是一趟振動之旅，因此在這個勇敢的新世界中前進，需要從振動的角度重新審視自己。這個過程促進了振動的重新校準，從恐懼到神聖之愛，從抗爭到宇宙自由，從生存到完全富足，從抵抗到融入至擴展與進化、接納與彈性的流動中。它使我們從體驗內在的限制、稠密和有限的意識狀態到一體，與萬物合而為一。這是一個從不和諧到與「神性」完全共振、從不一致到完全一致的運動。這是一段從不足到富足、從限制到擴展的旅程。而且這是從遺忘和掩藏、遮蔽你的「本質自我」，到完全憶起和完整啟蒙的旅程。
將人類定義為恐懼的、掙扎的、成癮的和軟弱的，是有限且不完整的。將人類定義為「神性」之光，視為與唯一的創造性宇宙智慧合一的「本質自我」，是寬廣且完整的。
印度教哲學的另一個概念對於理解重新定義人類的意義很重要，即「古納」的概念。古納是描述你在任何特定時刻的能量狀態的三個主要頻率。這三者始終存在於你之內，但重要的是哪個佔主導地位，而這始終在變化中。這三個古納是：悅性（Sattva），和諧與純淨；激性（Rajas），活力、活動和以自我為中心；以及惰性（Tamas），消極、遲鈍、恐懼和混亂。
《薄伽梵歌》就這三個方面如何在個人身上展現提供深刻的洞見：「善行、深思熟慮、不執著、不貪求結果的行為被視為『悅性』；純粹由對快樂、自私和很多努力的渴望所驅動的行動是『激性』；因妄想、不顧後果、不考慮對他人或自己的損失或傷害而採取的行動，稱為『惰性』。」（十八章：二三至二五節）。
當今世界大部分都由激性或惰性主導。激性是原始的野心，是追求快樂、聲望和地位的驅動力。這是小我之火。惰性不同。它又重又慢。是掩蓋了真相的幻覺濃霧。當個體的惰性能量很強時，幾乎沒有自我意識且缺乏更高的意識，因而導致做出反應。激性與惰性是分離的副產品，並被你的核心創傷固定在原地。
你的印記倉庫創造了你每天迎接生活的一般振動狀態。當你透過振動蛻變提高你的整體振動頻率時，你就更有可能把時間花在悅性中。悅性，最高的振動頻率，是與你的「本質自我」和諧一致的乾淨、純粹的振動。它支持創造中的一切。當你內在的悅性強大時，你會被更自然、更有機的飲食習慣和改善生活的行為所吸引。你不會被玷汙你身體的食物和行為所吸引。你被吸引到更高的理解中，並感覺與暴力和恐懼不相容。你會感到同理和愛，並自然地表達出來。你的能量吸引所有支持靈魂連結的事物，並使這一切向其靠近。
我的貓總是處在和諧狀態。當牠在吃東西、殺老鼠、交配、撒尿、睡覺，甚至吐毛球的時候都充滿悅性。那是因為牠總是與牠的「貓性」和諧一致——牠真正、真實、核心的本質。整個自然界都以和諧為主導，因為植物和動物總是與它們所是的樣貌相連結。據我所知，我的貓從未認為自己一文不值或感到羞恥或內疚。
我不得不承認，我曾多次將我的想法強加在牠身上，認為當牠沒有對準便盆尿尿而洒在地板上時，牠看起來很內疚，但這是我的看法，不是牠的。大自然總是悅性的。人類才會在主導能量——悅性、激性、惰性——之間輪替，自然界的其他生物不會。一棵樹永遠是一棵樹，完全地、真實地、和諧地。它從不扮演螞蟻或鳥的角色。它絕不會成為它的「本質自我」之外的東西。
和諧就是真實性。它是一切事物的核心本質。你可能認為真實意味著完美地扮演你所選擇的角色：成為完美的丈夫或妻子、最好或最聰明的孩子，或最有靈性的人。但是，儘管我們傾向於認為真實性是最好的表現，但實際上恰恰相反。真正的真實性是與你的核心本質和諧一致——無論境遇如何。就像我的貓一樣。
和諧就是真實。它是一切事物的核心本質。
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！