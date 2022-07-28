新竹棒球場問題如何解？現代問題需要現代手段，系統性出錯就用制度解決
我們想讓你知道的是
只要審視一下就會發現，桃園棒球場、大巨蛋、新竹棒球場，全部都符合體育署運動設施規範的規範，但還是出了很多問題。因此我們真正該做的，是責成政府或是職棒工會，針對棒球場館規劃出更完整的設計建議。
文：林雨蒼（自由軟體工作者、公民記者）
這幾天，新竹球場的爭議引發了大家的注意。包含場內的排水溝位置、投手丘的土壤、外野的石塊等等，這個球場雖然整修完畢，但卻難以使用，球員在場上運動的時候，會發生很多問題。
不久之前，台北大巨蛋也發生過類似的問題，全壘打的球很可能會打到屋頂；桃園球場的外野朝向西邊，傍晚時間球員會被迫直視太陽。看起來，台灣政府蓋起球場，似乎哪裡出了什麼問題。
而這個問題看起來並不是個案，陸續都有球場出現問題，這是系統性的問題。這樣的問題，不是找誰究責就可以解決的。也許某個公務員搞定了，但他可能會升職；而接任的公務員一旦遇到類似的標案，會做什麼？大概又是拿出來抄一抄，同樣的問題就會不斷重演。下一間球場，一定又會出現各種使用上的問題。
這類系統性的問題應該以制度來解決。我相信很多人都會認為，如果要避免這類失當的設計錯誤，在興建之前的設計階段，就應該找球隊來看過，聽取球隊的意見，納入規劃之中。
確實，這種方式可以解決一些問題，但如果找球隊來看的時候，他們剛好沒有看到的問題呢？或是，有些問題原本不存在，球員們也無從給出意見，等到整修完成之後，才發現外野旁邊憑空冒出排水溝——這又該怎麼辦？再者，球員的專業是打球，他可以告訴你球場上怎樣的草皮跟紅土打起球來比較舒服，但更細緻的建築規畫，他們可能還是無法給出專業的意見；或是，他們的「感覺」，不一定能化成實際的「規劃」。
要與利害關係人協作
〈從業餘思維的球場設計，亞太棒球村夢能實現？〉一文就指出，「近年來台灣所興建的球場設計風格差不多，雙層看台，內外野分離，強調座位數的多寡，並未考量到職棒營運該有的附屬設施或多功能的坐席」；文內更指出，韓國近年來興建的球場都有一個共通點，由政府與職棒球團共同興建。
也就是說，不只是徵詢利害關係人的意見，更積極與利害關係人協作，以規劃出符合球團需求的運動場館。
當然，台灣政府能做的不只是與利害關係人協作，還能多方參考國際標準，尤其其他國家的棒球場是怎麼蓋的，有哪些結構或規劃特色可以讓我們參考，又有哪些需要調整修改？這應該要更全面地審視。
雖然如此，但台灣的公務系統很多時候還是會揣摩上意。如果長官的意見與這些利害關係人相左，公務人員就可能會去找過往常常配合的學者來做規劃，以求規劃出符合長官喜好的設計；但這樣的設計真的可以符合球員或球隊的使用嗎？這可能就沒有納入考量了。
因此，在這個階段，應該強制落實徵詢、甚至邀請利害關係人協作，以求在規劃階段，就能作出符合各界的設計。
而這裡面的程序有一些可以抽出來作模組化的設計，以減少一再的重工。如，前期規劃的部份，可以抽出來一次性處理。比如針對其他國家棒球場的規劃方式，應該可以定期審視、制定報告，讓其他棒球場在規劃的時候不用再重新調查一次，可以參考此份會定期更新的報告，再輔以多方利害關係人的溝通與調整就好。
體育署現有的規畫，就是不足
目前體育署確實有《運動設施規範及分級分類參考手冊》與《運動設施規劃設計及施作常見缺失參考手冊》，但內容明顯非常不足。前者雖然有規劃棒壘球的場地設計，但只有規範球場尺寸，卻沒有提及土壤、草皮的材質與設計規劃；而且，只要審視一下就會發現，桃園棒球場、大巨蛋、新竹棒球場，全部都符合手冊裡面的規範，但還是出了很多問題。
目前台灣政府的標案常常追求價格低廉，若是加上成本考量，那肯定就是滿足這些體育署的規劃指引就可，其餘就讓廠商各自發揮；在這樣的狀況下，廠商一定難有資源可以進行多方利害關係人的徵詢，或甚至邀請國外專家來台指導，廠商自己只好各顯神通，最後就是悲劇頻傳。
因此，我們應該責成政府或是職棒工會，針對棒球場館要規劃出更完整的設計建議。這個設計不只是球場尺寸而已，應該包含土壤選擇、草皮規劃、排水系統、休息室等等，進而到球場看台該怎麼規劃，都要可以依據球場不同的目的（社區球場、職業球場、國際標準等）做出更全面的設計建議。
若是完成這樣的設計建議，未來的政府標案，只要參考這份設計建議，就可以責成設計與規劃的廠商落實，以避免近期幾個棒球場館的悲劇發生；在施作的過程中，廠商也應該隨時邀請使用者回來檢視施工狀況，徵詢更多經驗回饋，並在基本的規格框架下保留設計彈性。
當然，這樣的設計規劃會多出不少經費，但如果著眼在長遠的民眾體驗或協助球隊參與國際賽事，這些經費就不能省。如果我們仍停留在過往土炮工程的經費，而沒有更多前期徵詢、找國外專家協助的經費，那麼這些爛球場的悲劇依然會在撙節成本的考量下發生。
系統性的問題，就要用制度的方式解決。期待透過這些制度性的改善，台灣能有更安全、也更能讓民眾一起同樂，也讓球團可以獲得更多盈利的棒球場館。
（本文感謝焦佳弘協助審閱）
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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