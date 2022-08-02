日本留學生看台灣交通環境（下）：機車騎士的怒火，重新審視「以汽車為主體」的社會
我們想讓你知道的是
若政府頒布「車庫法」，或者嚴格取締交通違規、加強駕照制度、牌照獲取等等，不難想像會與一部份人發生衝突。任何政府都對民意十分敏感，因此不能輕易冒風險造成民意的反彈。為此，在台灣的我們需要將分散在各處的——對於交通環境的——悲傷和憤怒匯集，進而打造對政權有影響力的輿論。
文：小松俊｜翻譯：吳宜蒨
在前篇，我透過數據點出了台灣交通環境的現況：在台灣，一生中至少發生一次交通事故的機率為80%；日本在1970年代經歷過的「交通戰爭」，與 2020年代台灣的交通環境並無二致；而如此惡劣的環境背後，則是以「弱肉強食」邏輯來運作的世界。
在後篇，我將以前篇的內容為基礎，進行以下探討：
首先，透過（1）個人化（2）神秘化的分類，討論台灣交通環境的責任問題，並提出「交通3E政策」作為解決方案，以3E的視角考察台灣的交通現況。
接著，我將討論台灣的「機車問題」，思考機車高擁有率的背後原因，舉機車騎士的社會運動為例，呈現出機車族作為弱勢的面向。
最後，我將探討「汽車社會」概念本身的問題。
責任的去向
在台灣，發生交通事故時，常見「發生了意外」這樣的說法。這種說法隱含著將交通事故視為「偶然悲劇」的面向。
我在這裡提出的質疑是，將交通事故視為「意外」或「偶然」，其背後有多少人為因素被忽視，以及有多少應被關注的因素被掩蓋？
根據「我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan」的說法，在台灣，往往將交通事故以（1）個人化（2）神秘化的說法，來解釋事故發生的原因。這樣的觀點相當具有啟發性，以下我將進一步說明這兩點。
1. 個人化
首先，「個人化」指的是著將交通問題歸因於個人責任。例如，出車禍時被說「是你自己不注意」等等。一般人有這樣的想法，在某種程度上實屬難免。然在行政層級上也有這樣的傾向，更是不可否認的事實。
今年6月底，高雄市一名騎自行車的外籍女性遭砂石車撞死。事故發生的十字路口是肇事熱點，警方卻對此表示：「道路使用者需遵守交通規則，注意大型車輛的盲區和內輪差，預防事故發生。我們將加強測速並加強科技執法。」
對此，「高雄好過日」發表一篇名為〈交通事故屢屢發生，不應歸咎於交通弱勢者〉的文章，指出（1）這起事故與超速無關，（2）大型車輛的盲區問題應透過道路設計和車輛設計來解決，以及（3）避免事故發生的責任不應強加給交通弱勢者。
下圖是「高雄好過日協會」提出的道路設計改善方案。
除此之外，2020年6月，前交通部長林佳龍，在交通安全宣導影片中提倡的內容引發爭議，可謂台灣交通部的「炎上」事件。
在影片中，向高齡者宣導步行的交通安全觀念時，林佳龍如此說道：「大車有視野死角，內輪差較一般車輛大，所以看到大車就退三步」。
這樣的內容看似沒有問題，卻遭到許多人批評，批評像是「不要把責任強加給行人」、「台灣是否都將汽車的利益置於行人之上？」等等。
面對這些批評，交通部解釋，影片的目的絕非「人要讓車」，並強調其立場是「行人優先」。然而，從炎上事件的發生便可以看出，民眾對行政部門教導行人「防禦性行走」這件事，已經累積了許多不滿。而在道路安全交通說明記者會上，交通部的姿態也引發許多爭議。
對此，從事交通議題的劉亦提出的質疑令人印象深刻：
「為什麼是老人要被教『防禦性行走』？——如果不是車輛被縱容可以『攻擊性駕駛』的話？為何不是車輛更應該被教如何『保護性開車』？」
2. 神秘化
「神秘化」意味著交通問題的原因，是從一種神秘的（超自然的）現象所導致。例如當事故發生時，會認為是自己「運氣不好」或「中邪（被纏身）」等等。
在日常生活當中，依靠一些無形的力量，是人類社會的普遍行為。
就交通方面而言，台灣和日本的民眾，同樣會在車上放上交通安全的護身符。然而，正如我在上文對於「意外」這種說法的質疑，如果只將事故歸因於「運氣不好」等因素，便會忽視其他外在環境的具體問題。
以下介紹一個著名的案例：
花蓮縣政府每年花費約新台幣3000萬元，邀請各宗教團體（佛教、道教、一貫道、天主教、原住民祖靈等），一同舉辦「五教聯合祭天祈福暨遶境活動」。
而花蓮縣政府在2021年通過的預算案中，新增了新台幣1800萬元的預算。這筆預算的名目為「五教合一」的「路祭」活動，亦即在花蓮縣的易肇事路段，請來師父作法「壓煞」、「防抓交替」。
此消息傳出，立刻引起民眾反彈，批評政府應先把納稅錢用於「改善道路的環境」上。最後，花蓮縣政府在反對聲浪的壓力下取消了「路祭」。
以上為個人化和神秘化兩種分類。 當然，這兩種分類並非適用於所有現象，但在此我想指出的是，台灣交通問題的責任歸屬，有停留在私領域層次的傾向。
另外，台灣的交通問題，也往往會被視作是「道德」或「文化」的問題。誠然，在這之中確實有文化層面的因素，但如果去脈絡地說「是因為台灣的國民性是……」可能只會使討論變得更加模糊。
我想表達的是，除了對於意識的批評外，我們也必須指出，使這種意識得以形成的外部條件，否則無法從根本解決問題。換言之，必須跳脫私領域層次的責任歸屬，轉而向執行制度設計／道路設計／都市設計的行政主體問責。
解決的途徑：交通3E
在台灣，各種因素交織在一起，造就了目前惡劣的交通環境。
那麼，我們該如何看待這個問題、該如何知道應追求的是什麼？
1950年代，當日本的「交通戰爭」問題開始浮現時，相關人士提出了「3E對策」作為改善交通安全的措施。 3E指的是以下三個對策：
- Engineering 工程
- Enforcement 執法
- Education 教育
「Engineering 工程」指的是，交通安全設施的維護及交通安全資訊的提供，包含紅綠燈、路標、人行道、車道標線的設置等等；「Enforcement 執法」，包含具體的交通引導、取締違規行為和交通事故調查；「Education 教育」，則強調駕駛人教育（駕照考試、講習課程），以及行人和自行車使用者教育的重要。3E是交通安全對策的三位一體，目的是實現高品質的交通循環。
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
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理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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