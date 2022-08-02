日本留學生看台灣交通環境（下）：機車騎士的怒火，重新審視「以汽車為主體」的社會

文：小松俊｜翻譯：吳宜蒨

在前篇，我透過數據點出了台灣交通環境的現況：在台灣，一生中至少發生一次交通事故的機率為80%；日本在1970年代經歷過的「交通戰爭」，與 2020年代台灣的交通環境並無二致；而如此惡劣的環境背後，則是以「弱肉強食」邏輯來運作的世界。

在後篇，我將以前篇的內容為基礎，進行以下探討：

首先，透過（1）個人化（2）神秘化的分類，討論台灣交通環境的責任問題，並提出「交通3E政策」作為解決方案，以3E的視角考察台灣的交通現況。

接著，我將討論台灣的「機車問題」，思考機車高擁有率的背後原因，舉機車騎士的社會運動為例，呈現出機車族作為弱勢的面向。

最後，我將探討「汽車社會」概念本身的問題。

責任的去向

在台灣，發生交通事故時，常見「發生了意外」這樣的說法。這種說法隱含著將交通事故視為「偶然悲劇」的面向。

我在這裡提出的質疑是，將交通事故視為「意外」或「偶然」，其背後有多少人為因素被忽視，以及有多少應被關注的因素被掩蓋？

根據「我是台灣行人I’m a pedestrian in Taiwan」的說法，在台灣，往往將交通事故以（1）個人化（2）神秘化的說法，來解釋事故發生的原因。這樣的觀點相當具有啟發性，以下我將進一步說明這兩點。

1. 個人化

首先，「個人化」指的是著將交通問題歸因於個人責任。例如，出車禍時被說「是你自己不注意」等等。一般人有這樣的想法，在某種程度上實屬難免。然在行政層級上也有這樣的傾向，更是不可否認的事實。

今年6月底，高雄市一名騎自行車的外籍女性遭砂石車撞死。事故發生的十字路口是肇事熱點，警方卻對此表示：「道路使用者需遵守交通規則，注意大型車輛的盲區和內輪差，預防事故發生。我們將加強測速並加強科技執法。」

對此，「高雄好過日」發表一篇名為〈交通事故屢屢發生，不應歸咎於交通弱勢者〉的文章，指出（1）這起事故與超速無關，（2）大型車輛的盲區問題應透過道路設計和車輛設計來解決，以及（3）避免事故發生的責任不應強加給交通弱勢者。

下圖是「高雄好過日協會」提出的道路設計改善方案。

引自Facebook專頁高雄好過日協會，劉航遠製圖，2022年6月26日發布

除此之外，2020年6月，前交通部長林佳龍，在交通安全宣導影片中提倡的內容引發爭議，可謂台灣交通部的「炎上」事件。

在影片中，向高齡者宣導步行的交通安全觀念時，林佳龍如此說道：「大車有視野死角，內輪差較一般車輛大，所以看到大車就退三步」。

這樣的內容看似沒有問題，卻遭到許多人批評，批評像是「不要把責任強加給行人」、「台灣是否都將汽車的利益置於行人之上？」等等。

面對這些批評，交通部解釋，影片的目的絕非「人要讓車」，並強調其立場是「行人優先」。然而，從炎上事件的發生便可以看出，民眾對行政部門教導行人「防禦性行走」這件事，已經累積了許多不滿。而在道路安全交通說明記者會上，交通部的姿態也引發許多爭議。

對此，從事交通議題的劉亦提出的質疑令人印象深刻：

「為什麼是老人要被教『防禦性行走』？——如果不是車輛被縱容可以『攻擊性駕駛』的話？為何不是車輛更應該被教如何『保護性開車』？」

2. 神秘化

「神秘化」意味著交通問題的原因，是從一種神秘的（超自然的）現象所導致。例如當事故發生時，會認為是自己「運氣不好」或「中邪（被纏身）」等等。

在日常生活當中，依靠一些無形的力量，是人類社會的普遍行為。

就交通方面而言，台灣和日本的民眾，同樣會在車上放上交通安全的護身符。然而，正如我在上文對於「意外」這種說法的質疑，如果只將事故歸因於「運氣不好」等因素，便會忽視其他外在環境的具體問題。

以下介紹一個著名的案例：

花蓮縣政府每年花費約新台幣3000萬元，邀請各宗教團體（佛教、道教、一貫道、天主教、原住民祖靈等），一同舉辦「五教聯合祭天祈福暨遶境活動」。

而花蓮縣政府在2021年通過的預算案中，新增了新台幣1800萬元的預算。這筆預算的名目為「五教合一」的「路祭」活動，亦即在花蓮縣的易肇事路段，請來師父作法「壓煞」、「防抓交替」。

此消息傳出，立刻引起民眾反彈，批評政府應先把納稅錢用於「改善道路的環境」上。最後，花蓮縣政府在反對聲浪的壓力下取消了「路祭」。

圖：五教聯合祭天祈福暨遶境活動（引用：花蓮縣政府）

以上為個人化和神秘化兩種分類。 當然，這兩種分類並非適用於所有現象，但在此我想指出的是，台灣交通問題的責任歸屬，有停留在私領域層次的傾向。

另外，台灣的交通問題，也往往會被視作是「道德」或「文化」的問題。誠然，在這之中確實有文化層面的因素，但如果去脈絡地說「是因為台灣的國民性是……」可能只會使討論變得更加模糊。

我想表達的是，除了對於意識的批評外，我們也必須指出，使這種意識得以形成的外部條件，否則無法從根本解決問題。換言之，必須跳脫私領域層次的責任歸屬，轉而向執行制度設計／道路設計／都市設計的行政主體問責。

解決的途徑：交通3E

在台灣，各種因素交織在一起，造就了目前惡劣的交通環境。

那麼，我們該如何看待這個問題、該如何知道應追求的是什麼？

1950年代，當日本的「交通戰爭」問題開始浮現時，相關人士提出了「3E對策」作為改善交通安全的措施。 3E指的是以下三個對策：

Engineering 工程

Enforcement 執法

Education 教育

「Engineering 工程」指的是，交通安全設施的維護及交通安全資訊的提供，包含紅綠燈、路標、人行道、車道標線的設置等等；「Enforcement 執法」，包含具體的交通引導、取締違規行為和交通事故調查；「Education 教育」，則強調駕駛人教育（駕照考試、講習課程），以及行人和自行車使用者教育的重要。3E是交通安全對策的三位一體，目的是實現高品質的交通循環。