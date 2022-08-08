《股神思維》：2020年COVID-19疫情成為新變化與新希望的起點，我們該怎麼應對？

文：姜芳千、John Lee

韓國資本市場——什麼該改變、該怎麼改變？

2020年3月，COVID-19疫情重創全世界經濟，韓國綜合股價指數跌到1,400點；然而，2021年3月首次突破3,000點，開啟韓國股票市場的一段新歷史。就算全世界面臨史無前例的經濟危機，投資者們對股票投資的渴望還是達到最高峰。證券新開戶數創下歷史新高，人們紛紛聚在一起討論股票，媒體上也播出相關節目。不知不覺間，這已經變成熟悉的景象了。

韓國股票市場出現這個轉折點，過程中我們要注意什麼、在新轉折點要討論什麼部分？一起來看看韓國投資界的傳說級人物姜芳千與John Lee的回答，一起思考吧。

2020年成為新變化與新希望的起點，我們該怎麼應對？

姜芳千：2020年是比任何一年都重要的資本市場分界點。這一年對於人稱「股票必敗、不動產不敗」的扭曲資產市場來說，似乎是重新找尋平衡點的過程。COVID-19疫情危機與東學螞蟻運動好像成為一個歷史轉折點。

就像我們衣服的第一顆鈕扣扣好了，現在第二顆鈕扣也要扣好，第一顆鈕扣扣好不代表衣服就穿好了。這時投資者們的心態更為重要，我們要和受歡迎的股票說掰掰，要和好企業一起同行。不要去尋求祕訣，要來做功課。漲了很多也不要太興奮，要找回冷靜的心態；跌了也不要害怕，必須把它看作機會。如果以這樣的常識做投資，我認為第二、第三顆鈕扣也就能扣好。

John Lee：我也認為2020年是韓國國運轉變的一年。韓國過去真的有很多問題，因此也不知不覺的慢慢在走下坡。「韓國是個擁有很大潛力的國家，但為什麼會走向錯誤的方向呢？」這真的讓我感到很遺憾。儘管在經濟上很成功，貧富差距還是變嚴重，甚至出現「地獄朝鮮」一詞，年輕人無端過著絕望的人生。在此之中，大眾媒體扮演一部分的角色，政客也利用這個情況，讓大家陷入絕望之中，教育大家，讓大家變無力。

我認為2020年是從充斥負面氣息的隧道中走出來的一年，對於真正的富有是什麼、生命中錢與我的關係是什麼、投資是什麼、韓國未來要怎麼走，都開啟一個方向。這一年將成為韓國重新躍起的開端，會是希望的元年，讓人想到：「啊，原來我還有希望。」

不過韓國的資本主義還需要再成長，現在像是一個開始蹣跚學步的孩子，要讓孩子健康的長大，就需要金融教育。

我認為韓國真的要改變核心問題，其中包括以考試為基礎的教育體制。扼殺想像力的考試太多，很多人們埋頭於此。像韓國一樣棒的國家不多，但由於教育方式錯誤，原本生活能過得好十倍以上，品質卻因此下降了一半，這都是因為日本式教育的緣故。做任何事都一定要會讀書才能被選中，連徵選人才的價值也太過僵化，大家卻說這是很公平的方式。

若想要改變這個狀況就要轉換思考，必須發生大變革。不過，我認為現在養分正在生成中。韓國真的要做好，政府的角色也很重要，此時教育真的扮演很重要的角色，要透過教育讓人們保有各式各樣的想法，必須打破原本的思想。以上就是我的看法。

姜芳千：我總是說：「長期使用的東西，我們要無上限的投資。」人生用最久的東西是什麼？雖然健康也算其中一項，但我認為用最長久的是教育。不過，我所說的不是背書的那種教育，有創意的教育可以用很久，有創意的教育能用上百年或終生受用，但記憶式的教育撐不了多久。

不過，從2020年開始，能長久使用的東西又多了一件——那就是和優秀企業攜手同行。現在不是很多人開始投資股市了嗎？我認為學會和優秀企業攜手同行的方法，不但可以教給兒子，還可以傳給孫子。學會和優秀企業攜手同行的方法，不論未來世界如何變化，我們都能成為主動出擊的那一邊。

股票市場正在改變，國民年金與機構投資也需要變化

姜芳千：2012年左右，我們所經營的資金曾經被國民年金收回去。2011年下半年開始到2012年間發生一些事，歐洲的經濟危機造成普通股價格上漲，特別股暫時下跌。歐洲人偏好特別股，很多人保有特別股，但因為發生財務危機，所以就賣掉了。大量特別股釋出後，特別股股價暫時下跌，相對的普通股股價就上漲。這時特別股的跌幅非常大。

我們從前就偏好特別股，所以當時經營的基金中有15∼20%是三星電子的特別股，但是特別股下跌、普通股上漲，六個月下來整體的收益率減少了。因此，國民年金曾經抽回資金。

當時我去找了國民年金的負責人解釋，現在的低收益率問題是因為特別股暫時下跌而扭曲了供需。但是國民年金以短期成效不彰的理由，將1/3左右的資金收回去了。

會發生這樣的事，是因為國民年金的基金評價方式。每個基金特性都不一樣，所以評價的方式也都不同，國民年金傾向以追求收益率要高於股價指數的被動型基金（passivefund）為標準，來評價主動型基金（activefund）。

被動型基金幾乎不會脫離追求的指數指標（績效指標），但主動型基金的投資與指數無關，因此收益率的波動很大。相較於短期投資，主動型基金重要的是在長期方面找出平均以上的投資對象，提升收益率。

當時，站在主動型基金的觀點上看，愛斯普樂基金管理公司的長期成效很好；國民年金則是站在被動型基金的觀點，只看短期成效做評價，因此會判斷收益率不高而收回資金。評價每個基金的方式應該有所不同，只在乎短期收益率的情況實在令人感到惋惜。