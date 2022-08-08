《股神思維》：2020年COVID-19疫情成為新變化與新希望的起點，我們該怎麼應對？
我們想讓你知道的是
想學投資，但想到要做一堆功課就頭痛？別怕，這本書・一・張・線・圖・也沒有。韓國雙股神聯手出書，不吊書袋，不用線圖，帶領讀者只用生活中的「常識」就可以學會投資，讓你不需內線消息，也能賺錢。
文：姜芳千、John Lee
韓國資本市場——什麼該改變、該怎麼改變？
2020年3月，COVID-19疫情重創全世界經濟，韓國綜合股價指數跌到1,400點；然而，2021年3月首次突破3,000點，開啟韓國股票市場的一段新歷史。就算全世界面臨史無前例的經濟危機，投資者們對股票投資的渴望還是達到最高峰。證券新開戶數創下歷史新高，人們紛紛聚在一起討論股票，媒體上也播出相關節目。不知不覺間，這已經變成熟悉的景象了。
韓國股票市場出現這個轉折點，過程中我們要注意什麼、在新轉折點要討論什麼部分？一起來看看韓國投資界的傳說級人物姜芳千與John Lee的回答，一起思考吧。
2020年成為新變化與新希望的起點，我們該怎麼應對？
姜芳千：2020年是比任何一年都重要的資本市場分界點。這一年對於人稱「股票必敗、不動產不敗」的扭曲資產市場來說，似乎是重新找尋平衡點的過程。COVID-19疫情危機與東學螞蟻運動好像成為一個歷史轉折點。
就像我們衣服的第一顆鈕扣扣好了，現在第二顆鈕扣也要扣好，第一顆鈕扣扣好不代表衣服就穿好了。這時投資者們的心態更為重要，我們要和受歡迎的股票說掰掰，要和好企業一起同行。不要去尋求祕訣，要來做功課。漲了很多也不要太興奮，要找回冷靜的心態；跌了也不要害怕，必須把它看作機會。如果以這樣的常識做投資，我認為第二、第三顆鈕扣也就能扣好。
John Lee：我也認為2020年是韓國國運轉變的一年。韓國過去真的有很多問題，因此也不知不覺的慢慢在走下坡。「韓國是個擁有很大潛力的國家，但為什麼會走向錯誤的方向呢？」這真的讓我感到很遺憾。儘管在經濟上很成功，貧富差距還是變嚴重，甚至出現「地獄朝鮮」一詞，年輕人無端過著絕望的人生。在此之中，大眾媒體扮演一部分的角色，政客也利用這個情況，讓大家陷入絕望之中，教育大家，讓大家變無力。
我認為2020年是從充斥負面氣息的隧道中走出來的一年，對於真正的富有是什麼、生命中錢與我的關係是什麼、投資是什麼、韓國未來要怎麼走，都開啟一個方向。這一年將成為韓國重新躍起的開端，會是希望的元年，讓人想到：「啊，原來我還有希望。」
不過韓國的資本主義還需要再成長，現在像是一個開始蹣跚學步的孩子，要讓孩子健康的長大，就需要金融教育。
我認為韓國真的要改變核心問題，其中包括以考試為基礎的教育體制。扼殺想像力的考試太多，很多人們埋頭於此。像韓國一樣棒的國家不多，但由於教育方式錯誤，原本生活能過得好十倍以上，品質卻因此下降了一半，這都是因為日本式教育的緣故。做任何事都一定要會讀書才能被選中，連徵選人才的價值也太過僵化，大家卻說這是很公平的方式。
若想要改變這個狀況就要轉換思考，必須發生大變革。不過，我認為現在養分正在生成中。韓國真的要做好，政府的角色也很重要，此時教育真的扮演很重要的角色，要透過教育讓人們保有各式各樣的想法，必須打破原本的思想。以上就是我的看法。
姜芳千：我總是說：「長期使用的東西，我們要無上限的投資。」人生用最久的東西是什麼？雖然健康也算其中一項，但我認為用最長久的是教育。不過，我所說的不是背書的那種教育，有創意的教育可以用很久，有創意的教育能用上百年或終生受用，但記憶式的教育撐不了多久。
不過，從2020年開始，能長久使用的東西又多了一件——那就是和優秀企業攜手同行。現在不是很多人開始投資股市了嗎？我認為學會和優秀企業攜手同行的方法，不但可以教給兒子，還可以傳給孫子。學會和優秀企業攜手同行的方法，不論未來世界如何變化，我們都能成為主動出擊的那一邊。
股票市場正在改變，國民年金與機構投資也需要變化
姜芳千：2012年左右，我們所經營的資金曾經被國民年金收回去。2011年下半年開始到2012年間發生一些事，歐洲的經濟危機造成普通股價格上漲，特別股暫時下跌。歐洲人偏好特別股，很多人保有特別股，但因為發生財務危機，所以就賣掉了。大量特別股釋出後，特別股股價暫時下跌，相對的普通股股價就上漲。這時特別股的跌幅非常大。
我們從前就偏好特別股，所以當時經營的基金中有15∼20%是三星電子的特別股，但是特別股下跌、普通股上漲，六個月下來整體的收益率減少了。因此，國民年金曾經抽回資金。
當時我去找了國民年金的負責人解釋，現在的低收益率問題是因為特別股暫時下跌而扭曲了供需。但是國民年金以短期成效不彰的理由，將1/3左右的資金收回去了。
會發生這樣的事，是因為國民年金的基金評價方式。每個基金特性都不一樣，所以評價的方式也都不同，國民年金傾向以追求收益率要高於股價指數的被動型基金（passivefund）為標準，來評價主動型基金（activefund）。
被動型基金幾乎不會脫離追求的指數指標（績效指標），但主動型基金的投資與指數無關，因此收益率的波動很大。相較於短期投資，主動型基金重要的是在長期方面找出平均以上的投資對象，提升收益率。
當時，站在主動型基金的觀點上看，愛斯普樂基金管理公司的長期成效很好；國民年金則是站在被動型基金的觀點，只看短期成效做評價，因此會判斷收益率不高而收回資金。評價每個基金的方式應該有所不同，只在乎短期收益率的情況實在令人感到惋惜。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
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這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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