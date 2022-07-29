2016年我把總統、立委、政黨票都投給民進黨，如今再也找不到護航的理由

我是前英粉與前綠粉，我對民進黨與蔡英文深深的失望了。

2015年時，我曾大力支持蔡英文，並寫有一文〈我曾是深藍的選民，但宇昌案的真相讓我覺醒〉，當時這篇文章被多家媒體轉載傳播，在臉書上也有上萬讚，歡迎大家搜尋關鍵字自行查閱觀看。

做為前英粉，我過去深深相信民進黨推崇的種種改革政見及人權主張，更高度欣賞當時民進黨尚未執政時，民進黨說要革除國民黨種種大撒幣政策，破舊立新，為台灣民主政治帶來新氣象的主張，蔡英文過去三隻小豬象徵不向財團伸手的意念，更深深打動著我。

當時的我，深深地為當一個英粉、綠粉而驕傲，更驕傲的是，民進黨說：「我們要漸漸減少陸客，漸漸減少中國在台灣一條龍的產業壟斷、讓台灣經濟自主，自己站起來不依靠中國，自己強大。」

這真是一個有骨氣的台灣人的意念，這種可以讓台灣人擺脫依賴中國，自己站起來大聲說我不靠你，我自己靠自己也能笑傲全球，也能做一個頂天立地的台灣人的想法，深深讓我著迷。

然而從蔡英文執政後，許多事情漸漸讓我失望，蔡英文甫上任不久，就說要推動體育改革，把國民黨大老把持的體協一一整頓，讓體育能好好發展，讓體育人士能夠不再被體協奇奇怪怪的現象壟斷把持，但過了很久，始終是看不見實際成效，拖了很久才看見有修一個體育法，但似乎也不像有真正解決問題。

在這個過程中，我聽見了很多護航者的理由，說的都是因為怎樣怎樣所以怎樣怎樣的東西，但這些護航並沒有讓我感到認同，只覺得如果問題不能解決，那麼選你的意義在哪裡？

過去國民黨政策做不到時說很多理由讓人不耐，為何民進黨執政時還要讓我們聽理由？

民進黨說要讓台灣人做一個獨立自主不依賴中國的台灣人，說要對ECFA大小聲，說要另外開闢一條路讓台灣欣欣向榮，說我們可以在南向政策中找到另一個讓台灣人驕傲的天空，不但驕傲還能站著把錢掙了，不用看中國的臉色。

然而多年過去了，台灣對中國的依賴卻年年上升，台灣在南向政策中徹徹底底的失敗，沒人再提南向政策，也聽不到民進黨沾沾自喜說我們在東南亞賺了多少錢打開了多少貿易額，南向就像一陣風，記憶中的誓言，如雲煙般消失。

蔡英文說不向財團靠攏，要打敗財大氣粗的國民黨，要跟人民站在一起，民進黨卻修了讓人詬病的礦業法、工輔法、甚至二次修惡勞基法，過程中還造成多起抗議行動，民進黨年年都拿國民黨執政，大家的收入越來越薄說嘴，年年都拿平均收入來問民眾：「你們覺得國民黨執政，你的收入有達到平均收入嗎？」

但是到了民進黨執政，同樣的問題卻年年都迴避，年年大家都覺得自己不像超過平均標準，甚至2020年的最低工資漲幅還不超過一顆茶葉蛋，過去拿來質問譏笑國民黨的，民進黨也沒解決。

以前吐槽國民黨執政房價高、薪水低、工時長、無法解決問題只會做大撒幣政策，只會政策買票、只會提高補助、只會在選舉年祭出各種補助來讓人民有投票意願，而這些事情，民進黨通通蕭規曹隨，國民黨怎麼做的，民進黨就怎麼做，不是嗎？這還需要舉例嗎？

Photo Credit: 中央社

我看不到國家有真正長遠的未來，壓在前頭的是債台高築的未來，過去民進黨譏笑馬英九只會說「我們還有多少舉債空間」，現在民進黨執政後也是這樣說，說大家放心，我們還有多少舉債空間，我們舉債沒有問題。

然後怕台灣人對民進黨的執政不滿意，就讓許多不同的單位做許多影片拍攝，拍的都是外國人對台灣的認同有多高，說台灣跟外國相比有多好，說住在台灣有多麼的幸福，讓大家提升對台灣的認同，藉此來營造一種「這種幸福都是因為有民進黨執政」的錯覺。

不得不說，這種行銷包裝的手法十分高明強大

我只能寫個「服」字。

住在台灣當然比住在國外幸福，可是這是轉移焦點，因為我們要比的是我們自己的過去現在未來，拿國外羨慕台灣比，但卻創造不出台灣能相比澳洲打工的淘金環境，台灣人移民國外的更優良環境，跟台灣自己過去未來的收入相比有無成長，這才叫真正的比較。

但民進黨或蔡英文當初的承諾，當初說要做到的很多改革，我都看不見真正的改革誠意，所以我後悔了，後悔當初支持民進黨，後悔當初寫什麼宇昌案的始末來為蔡英文說話，因為蔡英文說話不算話，司法改革、體育改革、金融改革、行政革新、脫離對中依賴、黨政軍退出媒體、甚至說要推動台獨，通通都沒做到。

如果蔡英文這些都有做到，那怕只做到一半，那怕只做到三分之一，我都可以當蔡英文的護航軍，跟其他的朋友說：「不要急，改革需要時間，不是一步登天。」

只要有進程，只要台灣真的有改變能看見未來，我都能心甘情願地說那些理由來幫忙護航，投票時我也可以全票都投民進黨，就如我2016年把總統票、立委票、政黨票三票都給民進黨，人家問我為什麼要這樣投，我說我期待民進黨立委過4分之3，有GUTS去修憲，說要台獨看要怎麼修，過4分之3總可以了吧？

結果呢？別說台獨，連民生法案都不像有什麼明顯提升的幸福感，每一次講的都是「小」確幸——我真想吐槽一聲，「小」確幸是以前，現在是「微」確幸。

放大變成有感的時候，就是大撒幣政策跟補助政策拍板開跑的時候。

反滲透法上路，中共同路人卻抓不到罰不了

民進黨做不到制度改革、做不到經濟提升不靠中國，這都算了，但民進黨口口聲聲的人權重視，當年不但不敢主動扛起主動性修法同性結婚，只敢技巧性的默許通過，事後各種消費爭功，過去國民黨與馬英九執政時期，很少拿「三百萬」來罰民眾，但到了民進黨執政時期，開罰三百萬的案例卻是大幅上升，我不知道這算不算人權的提升。