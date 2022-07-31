【影評】《嬰兒轉運站》：日本名導是枝裕和轉型失敗之作，連擅長的日常風格都搞砸了

日本大導是枝裕和的新片《嬰兒轉運站》，入圍今年坎城影展競賽片，放映時獲得全場觀眾導演起立鼓掌12分鐘，並獲得坎城影展天主教人道精神獎，男主角宋康昊以此贏得最佳男演員獎。本片於6月8日在韓國上映，6月底也於台灣上映。

這是是枝裕和的第一部韓國電影。根據他的說法，他在打算拍攝嬰兒人口販運議題時，覺得故事背景設在韓國比較適當，於是就拍成韓國片。而雖然有文化與語言的隔閡，但是枝裕和仍然拍出了一部佳作，如果觀眾不知背景，也分不出來這是日本導演拍成的韓國片。

《嬰兒轉運站》的故事，描述一對孤兒院出身的搭檔相鉉跟東秀，長期透過教會收容棄嬰的制度漏洞，偷走嬰兒進行人口販運，以此牟利。並被警方盯上。這次，女主角文素英把兒子羽星丟棄在教會，警方隨即跟進，打算突破人口販運網。但文素英把小孩丟棄後隨即後悔，跑回教會要找羽星，才發現相鉉跟東秀的計謀。

相鉉跟東秀為解決此事，跟文素英商量，找她合夥一起販售羽星。三人踏上找尋買主之旅，一對刑警搭檔在背後跟蹤，隨著販售羽星的不順，三人背景的逐漸揭露，所有角色在故事發展中引發各種衝突與情感和解，最後迎向故事的結局。

《嬰兒轉運站》以溫馨家庭片的特性，配合全片演員集體的傑出表現，加上催淚的劇情，可以說看得讓人悲喜交集，為之叫好，並非失敗的電影。但考慮到本片是是枝裕和的作品，就不免讓人感到遺憾。

Photo Credit: 《嬰兒轉運站》

用爭議社會案件，帶出人與人之間的幽微情感

是枝裕和的電影風格，就是走「家庭」議題。他擅長處理各種親子之間糾結複雜的情感狀況，多部電影探討「無血緣」家庭建立情感的幽微心境。讓他一舉成名的早期電影《無人知曉的夏日清晨》，改編1988年東京「巢鴨兒童遺棄事件」，不但把15歲男主角柳樂優彌捧上了坎城影帝的寶座，也奠定自己的名聲。

是枝裕和的長處，在於透過人物之間極其日常的生活情境、互動，與對話，來鋪陳劇情。許多看似微小無意義的小事件與畫面，神奇的帶領觀眾進入故事的核心。