裴洛西預計今晚抵台，「私人行程」可能拜會立法院、總統府，並與蔡英文共進午餐
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《路透社》今天報導，消息人士稱，裴洛西將會於明天下午與一小群人們見面，會面的地點有可能會在新北市新店區的景美人權文化園區。
美國眾議院議長裴洛西的行政專機下午已從馬來西亞吉隆坡及場起飛，預計今（2）深夜10點多會降落在台北松山機場，於台北市的飯店住一晚後，隔天會到立法院、總統府拜訪，目前立法院證實，已經安排接待準備；除此之外還有一行程，稍早《路透社》曾透露，會是景美人權園區，不過目前訪台的相關行程都仍未確定。白宮並未證實裴洛西的訪台行程，但稱她有權訪台。
訪台牽動兩岸敏感神經，定調私人行程
裴洛西前日開始她的亞洲行，8/1凌晨抵達首站新加坡，新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）則於昨日下2點左右，在臉書公開自己與裴洛西的合照，表示兩人稍早結束會晤。
今天裴洛西則到馬來西亞，僅短暫停留數個小時，今天下午就離開，並據聞已飛往台灣，據Flightradar24全球航班追蹤服務的資訊顯示，她的專機「SPAR19」在台北時間下午3點42分從馬來西亞梳邦機場起飛，目前不知道目的地在哪，但據傳預計晚上約10點抵達松山機場，不過也有人推測，華府可能用障眼法採取「雙機作業」，讓外界無從掌握她專機的去向。
裴洛西訪台之行過程撲朔迷離，引發不少人關注。今天稍早傳出，裴洛西確實會在今晚到訪台灣，不過定調是私人行程，淡化官方色彩，時間點預計在晚間10點左右抵達台灣後，訪團一行約20多人就會下榻位於台北市信義區的君悅飯店，起初規劃隔日上午只入府會晤總統，但立法院也證實臨時接到通知，已經在安排明天早上的接待。
而游錫堃日前訪問捷克後確診，目前仍在7天隔離期內，明天有沒有辦法親自接待美國國會議長也成為各界關注焦點，指揮中心發言人莊人祥今天對此則表示，若符合距確診24小時以上、2次快篩陰性等條件，即可提前解隔。不過假如明天游錫堃快篩仍陰性，無法親自接待，將由副院長蔡其昌代打。
與會來賓除了美國訪團外，各黨團將由總召可參加，也就是民進黨柯建銘、國民黨曾銘宗、時代力量邱顯智和民眾黨；裴洛西也預計在台灣國會公開發表談話，之後再到總統府和蔡英文會面並且共進午餐。
《路透社》今天報導，消息人士稱，裴洛西將會於明天下午與一小群人們見面，稍早曾透露會面的地點有可能會在新北市新店區的景美人權文化園區，但報導內容目前已不見關於地點的資訊。而預計晚間10點會離開台灣，繼續下一站。
若裴洛西如期訪台，她將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的美國聯邦眾議院議長。睽違25年再有美國眾議院議長訪台，也讓我方維安緊張，今天我方依照美國在台協會（AIT）提出的需求進行維安整備，戒備範圍以台北市中正區、信義區、中山區及松山區為主，也包括美國在台協會所在地內湖區。
而針對裴洛西今晚抵台並將會見蔡英文一事，總統府以及外交部均未進一步證實，行政院長蘇貞昌則說，對於外國貴賓來我國訪問，政府都表示熱烈歡迎，會做最妥善的安排，相關時間期程也會尊重訪賓的規劃。
中國軍事演習、禁止台灣食品進口動作頻頻
對於裴洛西，中國的動作頻頻，共軍今天稍早也宣布一連串軍事演習，威嚇意味濃厚，多架解放軍戰機今天飛近台海中線。中國的兩艘航母「遼寧號」與「山東號」近日分別自山東、海南駛出港口，外界揣測可能到台灣海峽巡航。而於此同時，美國3大主力軍艦早已紛紛航向台灣附近海域，包括航空母艦雷根號、兩棲突擊艦的黎波里號及美利堅號，目前都位處台灣周邊地區。
中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上，回覆記者詢問裴洛西的行程問題。華春瑩表示「對於中方來講，我們的有關立場和態度是十分明確的，中方已經多次明確地闡明了中方的原則立場，並且已經多次向美方提出了嚴正的交涉。我們密切關注裴洛西的行程。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。」
另外中國更在昨天突襲暫停進口台灣的農產品、水產品和加工食品等，被外界視為警告意味濃厚。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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