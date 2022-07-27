學者解析阿茲海默症關鍵研究疑似造假：因後人難以重現相同結果漸退燒，近年學者也不再關注此特定結構
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鄭菡若表示，以近10年（2012-2022）為例，扣除當年發表此研究的實驗室及其成員，以及與此實驗室相關的合作，再扣除掉回顧性的學術研究，在此之後發表的研究文章數量加總約20-30篇左右。近年相當不錯的相關研究，也沒有學者特別關注Aβ*56此一結構。
日前神經科學家萊斯內（Sylvain Lesné）2006年發表於頂尖期刊《自然》（Nature）有關阿茲海默症的論文，指出患者大腦內的β類澱粉蛋白（Amyloid beta，Aβ）是致病主因，遭到另一頂尖期刊《科學》（Science）爆料其研究影像可能造假。
台灣科技媒體中心今（27）日下午邀集專家們對此解析，專家指出類澱粉蛋白假說早在1992年即成立，2006年此篇研究的賣點在於找出Aβ單體的特定結構（Aβ*56），是造成阿茲海默症小鼠記憶退化的主因。但後續因為其他研究人員難以重現此研究成果，因此漸漸退燒。
專家也表示，《自然》系列的期刊近年已開始要求研究者投稿時得上傳研究的原始影像，防止此類爭議事件重演。
學者：當年堪稱里程碑的研究，但後人難以重現同樣的結果
中央研究院基因體中心研究員陳韻如指出，自德國精神病學家愛羅斯・阿茲海默（Alois Alzheimer）博士於1906年找到首位病患之後，陸續有一些基因方面的突變，才會支持類澱粉蛋白假說。此一假說最早於1992年成立。
陳韻如表示，1996年開始就有Aβ寡聚體（oligomer，係指由較少的重複單元所組成的聚合物）相關的研究出現，並非只有萊斯內的實驗室才在進行，在萊斯內之前也有其他科學家對此曾進行相關研究。
陽明交通大學腦科學研究中心副教授鄭菡若表示，萊斯內當年的研究影像疑似造假的消息傳出後，對阿茲海默症研究領域的影響並沒有報導講得如此聳動。
鄭菡若說明，在2005年之前，科學家們已經知道阿茲海默症患者的病理特徵之一是患者腦內有Aβ的沉積。尤其，引發早發遺傳性阿茲海默症的基因突變，會促進Aβ的產生或聚合。
鄭菡若指出，在過量表現人類Aβ的轉殖基因小鼠身上，會出現記憶退化等阿茲海默的特徵。而人工合成的Aβ在細胞實驗及動物體內實驗皆會表現出毒性。
鄭菡若指出，在2006年萊斯內的這篇研究發表之前，學界無法回答的是哪一種Aβ的量，與記憶退化有相關性？
萊斯內當年發表的此篇研究指出，12個Aβ單體組合起來的結構（Aβ*56），而非其他結構的Aβ，是造成阿茲海默症小鼠記憶退化的主因。這是此篇研究最主要的賣點。如今遭人質疑的即是此篇研究中的影像可能有造假之嫌。
鄭菡若提及，此篇研究確實是可以稱作里程碑的研究，但後續因為其他實驗或研究團隊很難做出同樣的結果，因此漸漸退燒。
鄭菡若表示，以近10年（2012-2022）為例，扣除當年發表此研究的實驗室及其成員，以及與此實驗室相關的合作，再扣除掉回顧性的學術研究，在此之後發表的研究文章數量加總約20-30篇左右。近年相當不錯的相關研究，也沒有學者特別關注Aβ*56此一結構。
為了防止研究影像造假爭議，鄭菡若補充說明，《自然》系列的期刊近年已開始要求研究者投稿時得上傳研究的原始影像，代表不論是學界或是期刊出版界，都有努力讓這類事件不再重演。
治療、研發阿茲海默症藥物的難處有哪些？
陳韻如說明，到目前為止針對阿茲海默症仍無有效的藥物，學界也是認同應早期偵測。對於治療阿茲海默症的難處，陳韻如表示首先是雖然目前已有針對腦部的影像攝影可利用，但等到影像檢查發現患者腦部出現斑塊時才處置，為時已晚。
其次，陳韻如表示神經細胞因為不會再生，當腦中一個區塊的神經細胞死亡後，進而會影響到其周遭神經細胞的傳導，變成一區一區的崩壞。
最後是，藥物的效果在臨床研究時遭受挑戰。陳韻如指出，研究者進行老鼠實驗時發現藥效可以達到其腦部，但此效果在人體上卻不一定能成立。
鄭菡若補充另一個困難點是，研究者在進行動物實驗時，實驗小鼠身上就是只有腦部裡頭有很多Aβ，其他身體狀況是健康的。然而，現實生活裡的許多長者往往會伴隨著共病。
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核稿編輯：羅元祺
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