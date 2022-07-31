【漫畫】從《藍色時期》到《星期一的朋友》，希望青春期的自己就能讀到的漫畫書單

文：涼柚

能夠給予改變契機的漫畫

不曉得大家有沒有聽過，在《棋靈王》播出正火紅的那年，許多圍棋教室因此擠滿了想學棋的孩子？我想這絕對不是一時的一頭熱。其實我在後來也陸續在各種領域當中，得知某些名人為何會開始這領域的時候，他們都說了：漫畫。有些人是因為《怪醫黑傑克》而決定走上行醫之路，有些人則是因為《棋靈王》而成為業餘、甚至職業棋士。

我當然不是要強調漫畫的POWER到底有多強大這件事，實際上更值得注意的是這些人都是在他們年少、也就是青春期的時候，因漫畫而開始了接觸他們熱愛世界的契機——是的，我想說有魔力的不是漫畫，而是那個充滿決定性轉捩點的青少年時期。所有的改變，都有可能發生在那個每天都會發生天崩地裂的時期。

當然人生無論哪時下定了決心，隨時都能想走就走。但你絕不會否認，任何的轉變成本在青春期時都如此的低廉，這讓這個時期如此精彩繽紛、又如此容易轉瞬即逝。

總之如果你家裡還有這樣的對象，今天就讓我分享一些「如果我在青春期就能看到」的漫畫。雖然或許人生並不會因此而改變多少，但起碼可以拓寬一些對於各種領域知識都想吸收的興趣。

漫畫《藍色時期》封面，中文版東立出版社發行

《藍色時期》

當然本書單上來的第一部就是要如此的切題。《藍色時期》這部漫畫所描寫的正是面臨到底是要普通升學，還是要遵從己心選擇入學美術大學的高中生八虎的故事。

這部漫畫可閱讀的面相當然不只有在升學的抉擇心態方面，也很精湛描寫了藝考的種種事件。而由於是創作和藝術方面，所以八虎的思考和心態都會在筆下坦率的反射出來，而即使真正入學了藝術大學，那樣對沒有極限領域的探索，依舊沒有停止的一天。

這部漫畫我覺得不只是藝術生，就連像我這種升學生涯中從未想過藝考之類的普通人也能讀的非常著迷，並深深受此而震動。現代有太多人直到大學，才開始思考自己到底喜歡什麼，而那已經太晚了。

多希望能在國高中時期就能讀到這部漫畫，我想一定能夠讓當時覺得一切都很無聊的自己，能夠開始思考一些「什麼」吧？

《別對映像研出手》

《別對映像研出手》是一部極其現實，但又極度浪漫的一部作品。通常來說我會推薦大家直接去看的都是原作，但這部作品我非常非常推薦一定要去看看動畫，看見那些曾經畫在紙上的幻想動起來，聽見彷彿是年幼的自己配音的音效聲，那個年齡5歲的你會跑出來逛大街，童心和感動全被召喚的一部作品。

現代因為有網路，有很多繪師都是從小就開始練習自己的技巧，而日後也想藉此接案工作的話，絕對不要信「酒香不怕巷子深」這句話。當然也沒叫你一定要花錢買廣告，但「宣傳」這件事已經是各行各業必學的功課，其實哪個年齡都可以學習，甚至年輕人更容易因此激發出創意。

而這部也是很多談創作的作品中，也有好好把「成本」這件事擺上檯面來討論的。千萬不要覺得談錢就是假清高，每個作者跟讀者都應該體認到充滿夢想的作品背後都有名為金錢的現實作支撐，用愛發電絕不是長久之計。如果你想一直堅持所愛，甚至想變成自己用來謀生的職業的話，那麼這部《別對映像研出手》的各種分工方式，絕對會是很好的參考對象。

《地。－關於地球的運動－》

我相信很多人都會有對學科提不起興趣，所以讀不進去的經驗。其實可以不要這麼早就覺得「我就是跟這科合不來所以放棄」，你還可以試試讀讀其它有關於這種領域的漫畫，也許你會找到你會對這學科感興趣的契機。

其實這欄位作品選有很多，倘如你想多了解生物，那你可以參考《天地創造設計部》；倘若你對科學有點興趣，那你可以閱讀《Dr.STONE 新石紀》；倘若你是是認為歷史超無聊的人，那你就非常適合閱讀我要介紹的這部《地。－關於地球的運動－》，你一定會對扁平的歷史開始有了更多的認知。

「地動說，這個現代所有接受過教育的人都知道的真理，但一開始提出這個學說的人，都遭受到信奉天動說宗教者的迫害」這些知識想必大家都有在教科書上讀過卻沒多少實際感觸。而魚豐老師則是開篇就用異端審判的場面，用鮮血召回歷史的溫度。

而這並不是我們都熟知的最後一棒哥白尼的故事，而是哥白尼之前，那些因為真理是真理的人的強烈傳播，一代又一代的將所有知識傳承給下個繼承人的故事。而這過程並不輕鬆，是一趟伴隨著各種異端審判，還有各種人夢想、命運和信念下交織的旅途。

目前故事雖然還沒有完結，然而我們都知道：這些因為仰望星空而被吊死的人的夢想的終點就在這裡。雖然沒有一本歷史書會寫上他們的名字，但所有的教科書都一定會寫上地動說，他們的豐功偉業和鮮血都凝結在寥寥數字的文字之中。

這樣你仍會覺得歷史很無聊嗎？

《金牌得主》

讀多了歷史，讓我們來看看運動賽事吧。《金牌得主》這部漫畫也是我在還沒正式代理之前就介紹過的漫畫，當時暫用了民間譯名。而現在這部漫畫已經在東立預定出版的名單之上了，讓我們用《金牌得主》這個名字再次來聊聊這部漫畫。

顧名思義，這是個一個花式滑冰選手目標要摘下奧運金牌的故事。許多運動漫畫都會將焦點聚焦在選手本人如何如何，然而這部很明確的將選手身後最重要的角色：教練，也一併作為主角展開的作品。

這部作品的賣點固然有蘿莉，但那是因為花式滑冰選手的黃金期普遍都在年華正盛的青少年時期（近年來甚至活躍的年齡越來越低，競爭非常強）。許多選手幾乎都是從5歲開始練起，像主角這樣小五才開始的人，縱使有天資的加成，努力不懈怠更是基本中的基本。