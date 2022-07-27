房價帶動北中南房租齊漲，租屋指數年增率創25年新高
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信義房屋不動產企研室調查，房租類指數年增率來看去（2022）年年底突破1%（近年維持在0.8%左右），又在今年烏俄戰爭爆發後，年增率開始拉高達1.85%，年增率則創下308個月以來的新高紀錄。
主計總處公布今（2022）年6月物價指數統計，居住類的房租指數仍持續攀高，6月年增幅度達1.85%，受到房價帶動創下25年多來新高，其中以南部房租指數增幅最大達2.28%，不過研究機構指出，受景氣衰退影響，下半年房市將趨於平緩。
房價帶動下，租金年增率創308個月新高紀錄
全球通貨膨脹仍未停歇，根據主計處公布今年6月物價指數統計，消費者物價指數（CPI）中的房租類指數達到106.21創下新高。
以房租類指數年增率來看，去（2022）年年底突破1%（近年維持在0.8%左右），又在今年俄烏戰爭爆發後，年增率開始拉高達1.85%，年增率則創下308個月以來的新高紀錄。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德強調，租金上揚的原因包含整體房價走揚，尤其是中南部地區近年房價漲勢明顯，導致民眾居住的成本增加；還有，經濟持續成長也會帶動工作機會增加，外來工作者增加產生租屋需求。
房價受工資、物料影響逐步上揚
關於房價帶動租金走高。興富發建設總裁鄭欽天近日告訴《經濟日報》，營建業工資已漲到營造成本50%，工資是現在房價上漲主因，由於科技業、營建業大搶工人，包含工地管理、水電等人員都被挖走，必須用更高薪才請得到人。
《經濟日報》引述鄭欽天說明：「現場工地工程師去年調薪就逼近7%，今年一算、全部至少調漲10%，現在工地管理人員一個月至少7至8萬元都很正常，尤其南部缺工問題相當嚴重。」
此外，租金漲價和住宅維修費有關，年增5.98%，其中維修材料年增12.07%，維修服務則是年增4.21%，房租類6月則是年增1.85%，漲幅創下1996年11月以來的單月新高。
南部租金漲幅最大
根據信義房屋不動產企研室統計，房租區域的漲勢分布部分，6月漲幅最大的是南部地區，房租指數年增2.28%，其次則是北部區域的1.88%，中部區域的1.52%，漲幅最小的是東部區域的1.21%。
不過，近來經濟受通膨開始衰退，物料漲勢已有趨緩。台經院告訴《關鍵評論網》，大宗建材成本漲勢轉緩，金融機構對營造業貸放資金態度卻轉謹慎保守，造成工程週轉金緊俏，影響後續工程發包進度，所以6月營造業景氣走向持平。
再加上，受到政策策面與資金面等因素，造成房市推案與銷售等情勢較為壓抑，連帶波及房建及裝修裝潢等工程案源不明朗，還有高科技產業前景出現分歧，對於設備投資需求恐有延遲，亦不利後續安裝工程進展，故未來半年營造業景氣將看淡。
不動產業者看壞景氣，房市降溫
大環境不佳亦牽動不動產業傳出雜音。台經院調查指出，2022年6月看壞景氣的廠商比例高達59.5%，且六都建物買賣移轉件數月減率為6.7%，主要反映6月央行再次升息半碼、房貸調控政策無鬆綁空間、國內疫情才從高峰要趨緩、金融市場動盪、國內經濟成長率存有下修壓力等負面因素，致使房市呈現降溫態勢
未來疫情後，房市景氣仍受到大環境壓制而難有報復式遞延性買盤浮現，預料住宅市場將為量縮價穩，而整體商用不動產市場則為趨緩的局面。也意味租屋指數也不易創高。
最後，物價方面期國際原油與糧食價格有所滑落，不過仍處於高點，台經院說加上今年以來新台幣匯率呈現貶值，國內廠商進口成本續增，廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價，故預測2022年CPI成長率為2.95%，較前次預測微幅上修0.55個百分點趨於平緩。
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核稿編輯：翁世航
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
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