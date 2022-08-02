裴洛西班機22:43降落松山機場：吳釗燮和孫曉雅接機、台北101點燈歡迎
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除了吳釗燮，美國在台協會處長孫曉雅也在現場；裴洛西身穿全身粉紅色的西裝和白色高跟鞋，一群人全部都戴著口罩。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團出訪亞洲，行程備受注目，尤其是否訪台更是引發兩岸緊張，挑動中國敏感神經。
今天下午專機自馬來西亞起飛後，專門追蹤飛機動態的網站Flightradar24開始吸引許多網友追蹤動態。晚間7點半過後甚至疑因瞬間觀看人數過多，一度流量過大造成該網站當機。大概在晚間9時，航班資訊的目的地出現TSE（台北松山機場），而根據外交部直播影片顯示，班機在22:43準時順利降落在松山機場。
美國眾議長是美國政府的第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。而裴洛西此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。
外交部長吳釗燮代表我國政府前往接機。根據外交部的直播畫面，除了吳釗燮，美國在台協會處長孫曉雅也在現場；裴洛西身穿全身粉紅色的西裝和白色高跟鞋，一群人全部都戴著口罩，下飛機後先與吳孫兩人交談，隨後在訪團成員陪同下走往接駁車，吳釗燮也指向現場媒體等候的區域，裴洛西對著媒體揮手致意。
飛機繞行南海，降落前1小時才顯示目的地
SPAR19專機大概在下午15:42，從馬來西亞的蘇丹阿都阿兹沙機場（SZB）機場起飛，但目的地顯示未知（N/A），並未直接顯示來台。到了台灣時間晚上6:26，專機飛離印尼婆羅洲上空，目的地仍顯示N/A。台灣時間傍晚7:10，SPAR19專機避開南海、繞過中國飛航情報區，航道已北轉。晚間8點，SPAR19專機轉向沿菲律賓民答那峨島東方往北飛行。直到台灣時間晚間9點33分，SPAR19專機出現目的地松山機場（TSA）
裴洛西原擬今年4月訪台，因感染Covid-19臨時喊卡。她此次出訪前夕，中國多次公開表達反對，直到今天都仍持續喊話並透過軍事行動表達不滿，但裴洛西未因中國壓力屈服，兌現卸任議長前的訪台承諾。
裴洛西訪團成員皆為民主黨籍，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。
AIT表示，此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。
據了解，裴洛西明早將於君悅飯店內與我國企業界召開視訊會議，並將在上午9時拜會立法院，甫自歐洲返台確診的立法院長游錫堃，有可能在符合防疫規範下，在立院會客室接待裴洛西訪團。上午10時將會晤總統蔡英文，並於台北賓館前接受媒體訪問，12時則將在台北賓館與蔡英文共進午餐。14時前往景美人權文化園區參觀，預計於17時搭機離台。
台北101點燈歡迎，統促黨張安樂率眾抗議
台北101大樓今晚點燈相迎，在大樓秀出「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等標語。
台灣基進黨在場唱歌歡迎，他們認為裴洛西長期捍衛民主價值，對抗極權中國，此次抵台更是具體支持自由台灣，鞏固印太民主價值陣線。這次能促成裴洛西訪台，是因為過去多個關鍵時刻台灣都能做出正確抉擇，促進雙方關係提升，他們也希望執政的民進黨政府在順風時能催油門，讓台灣往國家正常化道路前進。
而統促黨主席張安樂帶著大批群眾，分別在松山機場附近及君悅飯店抗議斐洛西的到訪。張安樂受訪時表示「她（斐洛西）來這裡沒有意義，只是造成兩岸的緊張，萬一擦槍走火，倒楣的是老百姓」。
張安樂更細數當年二戰末期時，美國反攻日本發動沖繩戰役，主戰場在琉球，美日雙方各有死傷，但琉球老百姓竟有超過四分之一傷亡，怒斥「妳的畢業旅行卻是我們付出代價，她本來就要退休了嘛，就安安分分退休，畢業旅行想風光一下，可是代價是什麼？萬一代價是生命呢？」
群眾更是群起激憤大聲呼口號，高喊「裴洛西滾回去」「我們不需要你」等口號。對於統促黨抗議行動，松山警分局長陳昭甫在場第一次舉牌警告現場抗議人士違反《集會遊行法》；張安樂則對警察說，「如果發生戰爭，你們警察就是第二線的人，我不忍心看你們上戰場，失去性命」。
據了解，今晚總統府和外交部的網站都遭到駭客攻擊。
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核稿編輯：楊士範
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
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成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
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電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
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PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
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Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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