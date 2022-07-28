中國半導體將反撲韓國？韓國《中央日報》分析三大理由

文：孫蓉萍

以出口為導向的韓國，最近貿易收支看起來不太妙。總計今年上半年，韓國出口僅較去年同期增加15.6%，為3503億美元，而進口則大增26.2%，達3606億美元，整體貿易逆差達103億美元，為有史以來上半年的最高紀錄。

歸咎背後的原因，主要是俄烏戰爭導致原油、天然氣等能源和原物料價格飆漲。不過，相較台灣今年1至5月原油進口值大增76%，仍有230億美元的貿易順差；反觀韓國則從今年4月開始，已經連續三個月出現貿易逆差，這是14年來首見，顯示韓國還面臨其他問題。

韓國對中國出口，逐年趨緩

其中，最值得關注者，根據韓國關稅廳資料，5月韓國對中國出口額為134億美元，進口額145.8億美元，竟逆差11億美元，這是自1994年8月、近28年以來，韓國對中國首見的貿易逆差，更是一大警訊。

分析韓國的出口對象中，最重要的市場就是中國，2021年在出口占比達到25%，如果加上香港，則達31%；因此與中國的貿易互動，也攸關韓國經濟表現。

韓國貿易協會的國際貿易通商研究院指出，韓國銷往中國的產品有80%以上是中間財，但自2013年起，韓國對中國出口的增幅已經趨緩。日本貿易振興機構（JETRO）分析，2013年以前，中國製造業擴大生產和出口，因此積極從韓國進口中間財等產品；不過，2013年之後，從韓國出口到中國排名第1、2名的平板顯示感測器和汽車零組件，出口金額卻開始銳減，主因是中國企業的競爭力提升了。

尤其，去年中國進口中間財比2017年增加了50.3%，但從韓國進口的中間財卻只增加21.7%，顯示中國進口產品已快速轉換為技術高難度的產品，但韓國並未跟上。

目前，韓國對中國最主要的出口品項是記憶體，但今年5月，韓國對中國卻首見貿易逆差。韓國貿易協會北京支部指出，5月中國出口到韓國的半導體金額比前一年同期大增40.9%，而韓國對中國出口第1名也是半導體，但是出口成長率只有11%，這正是出現逆差的主因。

Photo Credit: 財訊

中國半導體業，反撲韓國

韓國《中央日報》分析其中的結構，認為近來中國半導體業出現三大趨勢。首先是半導體設計技術逐漸提升。根據台灣集邦公司調查今年第一季十大IC設計業者的營收，看到中國的韋爾半導體首次入榜，該公司主要產品是CMOS（互補式金屬氧化物半導體）影像感測器。中國IC設計公司超過1600家，正因應多樣化的需求。

第二是廉價半導體的「人海戰術」。三星和台積電在3奈米級的半導體開發競爭激烈，望塵莫及的中芯則努力生產舊型的晶片，去年中國IC產量為3594億顆，比前1年增加33%。北京大學韓半島研究所指出，中國現在半導體相關企業超過70000家，將來韓國說不定還要擴大向中國購買IC。

第三，用於人臉、指紋或語音辨識功能等深度學習的AI相關半導體，是中國的強項。中國的策略是，既然很難趕上英特爾等最新的CPU設計和三星的記憶體製造能力，不如就把力氣放在下一個利基市場。

展望下半年，除了俄烏戰爭外，台北大學經濟系兼任助理教授劉名寰認為，中國經濟成長趨緩，可能讓出口倚賴中國的韓國受到影響。另外日圓貶值長期化，也將使韓國企業價格競爭力低落。韓國國際貿易通商研究院先前預估，今年將出現147億美元逆差，這將是14年來首次出現全年逆差。

劉名寰指出，相較於韓國，台灣產品相對多元化，而且台商布局很深，製造業上中下游分工明確，都有組裝的需求。只是放眼未來，除了在技術上要不斷升級維持優勢外，也要分散市場。「過去強調零庫存的即時生產，以成本為唯一考量，疫情後更重要的是供應鏈如何不中斷，夥伴是否值得信任」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航