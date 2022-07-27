祖克柏：蘋果將會成為Meta的元宇宙競爭對手，「開放的」Meta與「封閉的」蘋果誰會勝出？
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祖克柏表示蘋果將會成為Meta的競爭對手，「不只是作為產品，而是在哲學層次上。」Meta打算打造更「開放的」元宇宙的生態系，蘋果沒有加入「元宇宙標準論壇」並不令人感到驚訝，因為蘋果在幾個世代出品的電腦產品上，一直都是一個「封閉的」供應商。
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在6月30日與員工進行對談，《The Verge》取得了這份會議錄音，錄音揭示了祖克柏對Meta與蘋果（Apple）在元宇宙領域上競爭的想法。
Meta、微軟（Microsoft）和NVIDIA等公司在6月成立元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum），希望能讓相關開發人員更容易參與開發和創作，但名單上未見蘋果，引發產業界熱議。對此，Meta員工詢問祖克柏，蘋果既沒有加入元宇宙標準、還正在推出自己的AR（擴增實境）眼鏡，這會對Meta旗下的VR（虛擬實境）公司Oculus及其生態系統產生怎樣的影響？
祖克柏不諱言地表示，蘋果將會成為Meta的競爭對手，「不只是作為產品，而是在哲學層次上。」Meta打算打造更「開放的」元宇宙的生態系，也就是讓人們能夠把虛擬的產品從一個世界帶到另外一個世界，蘋果沒有加入論壇並不令人感到驚訝，因為祖克柏認為，蘋果在幾個世代出品的電腦產品上，一直都是一個「封閉的」供應商。
那對祖克柏來說，「開放的」和「封閉的」元宇宙生態系，究竟哪個比較好呢？他並沒有給出明確的答案，但回顧了電腦的歷史，他認為Windows顯然規模更大、而且被默認為標準，「Mac做得很好，但我認為PC和Windows是這個環境中首要的生態系。」而在行動裝置上，祖克柏指出，Android的設備比iOS的更多，但在美國或歐洲確實更偏向iPhone和iOS系統，由此可見，蘋果在行動裝置上為自己創造了很好的位置。
不過，祖克柏認為這些都是過去式，「元宇宙的未來還沒有被寫在這裡。」因此Meta會持續努力，創造一個開放的元宇宙生態系統，至於目標是什麼？「指引我們的北極星，是在本世紀末，我們是否能讓10億人進入元宇宙，從事每件價值數百萬美元的電子商務？」
Meta、蘋果產品開發最新進度
《The Verge》的報導指出，雖然蘋果執行長庫克（Tim Cook）一直表示AR只是公司的興趣之一，但有眾多跡象表明，蘋果即將發布一款具有沈浸式體驗的高級耳機，讓VR和AR體驗與現實世界重疊。天峰國際證券分析師郭明錤7月曾發文預測，這款第二代Apple AR/MR的關鍵光學零組件，可能將是高單價的Pancake透鏡，這會直接影響視覺體驗與外觀設計。除此之外，這代產品可能有高階和低階兩種售價的產品。
Meta則計畫在今年稍晚發布類似的頭盔產品，這項產品的代號是「Cambria」，《富比世》的報導指出，這項產品的鏡頭能夠讓VR耳機創造出真正的混合實境，把外在環境和虛擬的體驗融合再一起。未來2年，Meta總共預計推出4款新的VR和AR頭戴式裝備。
新聞來源
- Zuckerberg says Meta and Apple are in ‘very deep, philosophical competition’ to build the metaverse（The Verge）
- Apple AR/MR Headset Prediction Update: 2nd, Shipments, Schedule, and Pancake Lens Supply Chain（Medium）
- This Week In XR: Google And Meta Preview New AR Prototypes（Forbes）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
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全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
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