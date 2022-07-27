祖克柏：蘋果將會成為Meta的元宇宙競爭對手，「開放的」Meta與「封閉的」蘋果誰會勝出？

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在6月30日與員工進行對談，《The Verge》取得了這份會議錄音，錄音揭示了祖克柏對Meta與蘋果（Apple）在元宇宙領域上競爭的想法。

Meta、微軟（Microsoft）和NVIDIA等公司在6月成立元宇宙標準論壇（Metaverse Standards Forum），希望能讓相關開發人員更容易參與開發和創作，但名單上未見蘋果，引發產業界熱議。對此，Meta員工詢問祖克柏，蘋果既沒有加入元宇宙標準、還正在推出自己的AR（擴增實境）眼鏡，這會對Meta旗下的VR（虛擬實境）公司Oculus及其生態系統產生怎樣的影響？

祖克柏不諱言地表示，蘋果將會成為Meta的競爭對手，「不只是作為產品，而是在哲學層次上。」Meta打算打造更「開放的」元宇宙的生態系，也就是讓人們能夠把虛擬的產品從一個世界帶到另外一個世界，蘋果沒有加入論壇並不令人感到驚訝，因為祖克柏認為，蘋果在幾個世代出品的電腦產品上，一直都是一個「封閉的」供應商。

那對祖克柏來說，「開放的」和「封閉的」元宇宙生態系，究竟哪個比較好呢？他並沒有給出明確的答案，但回顧了電腦的歷史，他認為Windows顯然規模更大、而且被默認為標準，「Mac做得很好，但我認為PC和Windows是這個環境中首要的生態系。」而在行動裝置上，祖克柏指出，Android的設備比iOS的更多，但在美國或歐洲確實更偏向iPhone和iOS系統，由此可見，蘋果在行動裝置上為自己創造了很好的位置。

不過，祖克柏認為這些都是過去式，「元宇宙的未來還沒有被寫在這裡。」因此Meta會持續努力，創造一個開放的元宇宙生態系統，至於目標是什麼？「指引我們的北極星，是在本世紀末，我們是否能讓10億人進入元宇宙，從事每件價值數百萬美元的電子商務？」

Meta、蘋果產品開發最新進度

《The Verge》的報導指出，雖然蘋果執行長庫克（Tim Cook）一直表示AR只是公司的興趣之一，但有眾多跡象表明，蘋果即將發布一款具有沈浸式體驗的高級耳機，讓VR和AR體驗與現實世界重疊。天峰國際證券分析師郭明錤7月曾發文預測，這款第二代Apple AR/MR的關鍵光學零組件，可能將是高單價的Pancake透鏡，這會直接影響視覺體驗與外觀設計。除此之外，這代產品可能有高階和低階兩種售價的產品。

Meta則計畫在今年稍晚發布類似的頭盔產品，這項產品的代號是「Cambria」，《富比世》的報導指出，這項產品的鏡頭能夠讓VR耳機創造出真正的混合實境，把外在環境和虛擬的體驗融合再一起。未來2年，Meta總共預計推出4款新的VR和AR頭戴式裝備。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺