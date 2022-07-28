【一圖看懂】併購大戰重塑版圖，2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化？
我們想讓你知道的是
台灣零售龍頭影響力持續提升，目前百貨、超商、量販、超市前兩大企業市佔率已達35%至77%，同時，電商產業也邁入高集中化階段。而在可能重塑產業風貌的併購大戰之後，統一集團也描繪了台灣OMO生活的全通路藍圖。
2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施，加速零售業市佔率版圖變動：首先，實體零售領域中，領導性企業市佔率持續提升，構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前兩大企業好市多（Costco）及家樂福，2021年合計市佔率高達76.7%；超市業中的全聯實業及三商家購（美廉社）、以及超商業中的統一超商（7-11）及全家便利商店，合計市佔率均超越所處產業別的68%。
其次，電商產業集中度快速拉高，少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升，與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝；第三，2021-2022年間，以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭，成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖，同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。
未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據，以企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率排名，並訪談多位產業資深專家，歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。
零售龍頭影響力持續提升：
百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77%
- 百貨產業：
2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升，帶動市佔率擴張，拉高百貨產業集中度。
排名第一的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%；排名第二的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%；位居第三的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓（台北101商場）、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。
此外，統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業（南紡購物中心）、統正開發（統一夢時代）、統一百華（統一時代百貨）等，合計市佔率約2.9%。
- 超商產業：
做為台灣最大綜合商品零售業別，高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外，也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購，以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場，成為近年產業策略重心。
市佔率方面，排名第一的統一超商（7-11）市佔率約略持平為46.5%；排名第二的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%；排名第三的萊爾富市佔率維持6.5%，位居第四的OK超商（來來超商）近年市佔率持續下跌，自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。
- 量販產業：
量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外，不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多，2021年營收首度突破新台幣1,000億，並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。
市佔率方面，排名第一的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%；排名第二的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%；排名第三的大潤發（2022年公平會通過全聯實業併購大潤發）市佔率自11.7%降至10.9%；遠百企業（愛買）市佔率自4.6%略降至4.3%，位居第四。
- 超市產業：
超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別，2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外，更是過去10年年均複合成長率（CAGR）最高的綜合商品零售業別。
市佔率方面，排名第一的全聯實業2021年市佔率達64.1%，為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業；三商投控旗下三商家購（美廉社）市佔率約略持平於5.6%，排名第二；位居第三的為興農集團旗下楓康超市，市佔率自2.0%微幅降至1.9%。（註：2020年市佔率排名第二的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福，因企業政策未拆分獨立營收，因此未納入2021年度調查排名）
電商產業邁入高集中化階段：
momo與蝦皮購物，近兩年市佔率及線上流量大幅攀升
電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1021億元翻漲至2021年達2854億元，期間成長率高達179.5%，營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間（2019至2021年）營收增幅更高達37.4%，展現驚人成長動能。
在產業高強度競爭下，物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河，因此拉開不同規模業者間的營業額差距，使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。
蟬聯電商產業市佔率第一的富邦媒（momo），2021年合併營收年增31.6%至884億元，市佔率自2020年的27.9%增至31.0%，市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高；蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到，2019至2021年疫情期間月均流量成長近20%，至2021年底月均流量已突破7000萬人次，在台灣市場遙遙領先，雖每單消費金額較低，但營收成長幅度仍十分可觀。
此外，網路家庭集團（PChome）雖面對艱辛的盈利及轉型階段，但仍保有17.0%的市佔規模，近年積極投入具高成長性的金融科技領域。
（註：蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源，故以電商相關營收佔比進行計算，而非直接採用合併營收。）
併購大戰重塑產業風貌：
統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。