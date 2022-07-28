【一圖看懂】併購大戰重塑版圖，2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化？

2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施，加速零售業市佔率版圖變動：首先，實體零售領域中，領導性企業市佔率持續提升，構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前兩大企業好市多（Costco）及家樂福，2021年合計市佔率高達76.7%；超市業中的全聯實業及三商家購（美廉社）、以及超商業中的統一超商（7-11）及全家便利商店，合計市佔率均超越所處產業別的68%。

其次，電商產業集中度快速拉高，少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升，與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝；第三，2021-2022年間，以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭，成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖，同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據，以企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率排名，並訪談多位產業資深專家，歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。

Photo Credit: 未來流通研究所

零售龍頭影響力持續提升：

百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77%

百貨產業：

2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升，帶動市佔率擴張，拉高百貨產業集中度。

排名第一的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%；排名第二的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%；位居第三的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓（台北101商場）、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。

此外，統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業（南紡購物中心）、統正開發（統一夢時代）、統一百華（統一時代百貨）等，合計市佔率約2.9%。

超商產業：

做為台灣最大綜合商品零售業別，高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外，也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購，以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場，成為近年產業策略重心。

市佔率方面，排名第一的統一超商（7-11）市佔率約略持平為46.5%；排名第二的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%；排名第三的萊爾富市佔率維持6.5%，位居第四的OK超商（來來超商）近年市佔率持續下跌，自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。

量販產業：

量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外，不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多，2021年營收首度突破新台幣1,000億，並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。

市佔率方面，排名第一的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%；排名第二的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%；排名第三的大潤發（2022年公平會通過全聯實業併購大潤發）市佔率自11.7%降至10.9%；遠百企業（愛買）市佔率自4.6%略降至4.3%，位居第四。

超市產業：

超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別，2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外，更是過去10年年均複合成長率（CAGR）最高的綜合商品零售業別。

市佔率方面，排名第一的全聯實業2021年市佔率達64.1%，為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業；三商投控旗下三商家購（美廉社）市佔率約略持平於5.6%，排名第二；位居第三的為興農集團旗下楓康超市，市佔率自2.0%微幅降至1.9%。（註：2020年市佔率排名第二的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福，因企業政策未拆分獨立營收，因此未納入2021年度調查排名）

Photo Credit: 全聯福利中心

電商產業邁入高集中化階段：

momo與蝦皮購物，近兩年市佔率及線上流量大幅攀升

電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1021億元翻漲至2021年達2854億元，期間成長率高達179.5%，營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間（2019至2021年）營收增幅更高達37.4%，展現驚人成長動能。

在產業高強度競爭下，物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河，因此拉開不同規模業者間的營業額差距，使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。

蟬聯電商產業市佔率第一的富邦媒（momo），2021年合併營收年增31.6%至884億元，市佔率自2020年的27.9%增至31.0%，市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高；蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到，2019至2021年疫情期間月均流量成長近20%，至2021年底月均流量已突破7000萬人次，在台灣市場遙遙領先，雖每單消費金額較低，但營收成長幅度仍十分可觀。

此外，網路家庭集團（PChome）雖面對艱辛的盈利及轉型階段，但仍保有17.0%的市佔規模，近年積極投入具高成長性的金融科技領域。

（註：蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源，故以電商相關營收佔比進行計算，而非直接採用合併營收。）

併購大戰重塑產業風貌：

統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖