《【牛津通識課02】再生能源》：所有對環境衝擊的擔憂，都逐漸轉移到「第二代生質燃料」上
我們想讓你知道的是
本書作者為牛津大學物理榮譽教授、諾貝爾獎獲獎實驗團隊成員，深入淺出介紹了世界能源使用的現況，以及各種再生能源的運作原理、特性、潛力及未來展望，輔以許多統計數據和產業現狀的佐證，顯示科學家們及各國政府已經準備好了，2050零碳排的目標並非天方夜譚，這些再生新能源確實能帶領我們走向更好的未來。
文：尼克・傑利（Nick Jelley）
生質能
從人類開始過定居生活以來，就會種植作物和獵殺動物來吃食，並且燒木取暖。這些生命物質中存有能量，有的在燃燒時會釋放熱量，有的則是以食物的形式供我們和動物食用。而這類能量的最初來源都是太陽，是植物透過光合作用捕捉陽光，將空氣中的二氧化碳和地上的水轉化為碳水化合物。隨著全球人口不斷增加，土地資源正急劇枯竭中。種植生質能所需的作物必須使用到大量的土地，這為生質能的發展打上問號，因為發展這類能源可能會與種植糧食和保護生態系互相衝突。
目前，生質能占我們消耗的總能源的十％左右，主要透是燃燒木材、木炭、糞便或農作物殘留物來產生熱能，將其用於烹飪和取暖，另外就是以食物的形式產出，這所提供的能量與前者大致相同。在開發中國家，這種傳統生質能仍是許多人的主要能量來源。
一九七○年代爆發石油短缺的危機，這激發世人種植燃料作物的興趣，想要以此來替代汽油和柴油這兩種石油衍生燃料。生質燃料主要有兩種，一是乙醇（即酒精），這可以透過玉米等含糖植物的發酵過程產生；另一是生物柴油，是用棕櫚油這類植物油提煉而成。另外，也有人對開發木材和農業廢棄物來作為生質能感興趣，這些可以用來替代煤炭或天然氣，用於發電或需要大量熱能的工業製程。由於在種植和收穫過程中所釋放的二氧化碳量很少，可忽略不計，因此這些生質能源作物可算是一種低碳的永續能源。
在光合作用中，太陽能轉化為生質能的效率很低，約為一％。這意味著需要大片土地來種植生質能源作物。以日本為例，就算用盡所有的耕地，所產生的生質燃料也只能替代三十％的每年汽油消耗量。換言之，為生質能尋找合適的土地可能是一大問題。
傳統生質能
傳統的生質能源目前為開發中國家將近二十五億的人口提供能源。另有三億人是依賴煤炭和煤油。然而，在簡單的爐灶和明火中燃燒木材、木炭、煤或煤油會產生嚴重破壞健康的煙霧，每年約有三百八十萬人因此早逝，這主要影響的是婦女和兒童。他們通常得花上幾個小時收集木材，若是把這些時間省下來，孩童就可以去上學，而婦女則可用來從事其他活動。
在生活於非洲撒哈拉沙漠以南地區的十億人口中，約有八十五％依賴傳統的生質能源。當中大部分是使用木炭，特別是在城市地區，因為材質緻密，容易使用；傳統上，木炭是在缺氧的土坑或土窯中加熱木材製成的。由於人口成長，再加上有更多人往城市集中，預計這樣的需求將會持續上升。這股趨勢引起對森林砍伐和土地退化的擔憂。未加規範的木材採伐可能會對環境造成破壞，這樣的對比剛好可以從海地的伐林與多明尼加共和國保存完好的森林看出來。
世界各地都在嘗試採用改良的烹飪爐灶，中國在一九八○和一九九○年代初期引進了一億三千萬台。但大多數對健康的益處仍然有限，因為在燃燒燃料時仍會排放出帶有微粒的煙霧以及一些一氧化碳。要去除這些有害排放物，需要達到完全燃燒。這可以透過加熱燃料上方的空氣來達成，但這往往會增加燃燒爐的複雜性，而且造價較為昂貴，在農村地區沒有多少人負擔得起。不過還是有些簡單的信貸計畫，讓一些低收入戶可透過手機來申請優質的爐灶。
這些潔淨的生質能源爐灶的生產成本需要降低，而集中化的工業生產可透過規模經濟來協助達成。由於太陽能板和電池的成本急劇下降，電爐可能很快就能成為另一個解決方案。
不過有許多人不願意嘗試新的烹飪方法，也沒有意識到這些對健康的好處。在一些貧困社區，還得擔心有人會偷盜這些新設備，遭竊的恐懼可能也會推遲對這項新技術的投資。
生質燃料
自十九世紀末以來，世人開始對生質燃料產生興趣，當時狄塞爾（Rudolf Diesel）在巴黎的一個展覽會上展示了他研發出的第一台以花生油當燃料的引擎。後來在一九二○年代，福特（Henry Ford）也嘗試過用可發酵的農作物所產生的乙醇來發動拖拉機。然而，在二次世界大戰後，隨著中東廉價石油的供應，對生質燃料的興趣也日益減弱。等到一九七○年代，石油供應受到威脅時，世人又開始重燃這方面的熱情，許多國家制定出鼓勵生質燃料成長的政策；最初是為了保障能源安全，後來也是基於遏止全球暖化的考量。
其中最成功的一項生質燃料計畫是在巴西，那裡的甘蔗種植園非常廣大，在一九二○年代後期就是在這裡開始生產乙醇的。這種方式的能量產量很高，因為在種植和收穫作物期間，以及在製造乙醇時所使用的能量都相對較少。大面積的可耕地再加上良好的天氣條件，得以種植大片甘蔗田，現在，乙醇占巴西汽車燃料的三分之一左右。
然而，在其他國家的生質燃料計畫則不太成功。在美國，鼓勵農民用玉米製造乙醇，但能源產量很低，因為生產玉米需要大量能源。此外，美國生產的生物乙醇量僅占其汽油消費量的十％左右。若要再提高十％的產量，需要的土地大約是十五％的美國農田。
在歐洲，歐盟鼓勵生質柴油，而植物油的產量也有所增加，特別是在本世紀的前十年。這些油必須先進行化學處理，才能用於現代柴油引擎，因為它們比柴油燃料更濃稠。生質柴油對棕櫚油的需求導致印尼和馬來西亞的伐林增加，並且放乾了大面積的泥炭地。這導致泥炭分解，引發火災，釋放出大量二氧化碳，而這將需要種植很多年的生質燃料作物才有辦法抵消。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。