《【牛津通識課01】美學》：美感評判不是某種普世通用的標準，而是根深蒂固出自你的文化背景
我們想讓你知道的是
本書精簡介紹了西方與非西方的美學傳統，你將明白美學遠遠超過藝術範圍，更包含了人們情緒展現的方式、感知改變的方式，以及美感欣賞與社會參與互動的方式。日常生活中那些能讓你感受到值得擁有、縈繞於心的體驗，都能稱之為美學。
文：本斯・納內（Bence Nanay）
現實生活中的美學分歧
關於美學的一致和分歧，真正問題不在於誰對誰錯，而是關於我們如何分配注意力、我們的背景信念、知識，以及過去所接觸的事物，會如何影響我們的經驗。一但了解我們的經驗會因為這些而改變，將十分有助於解決美感分歧。
我曾經擔任影評人，這份工作的好處之一是可以參加電影節；我就經常擔任評審團成員。擔任電影節的評審有其迷人的一面：和知名演員見面、入住高級飯店等等。但這有時也是一種令人筋疲力盡、且往往令人火大的經驗。
你和另外四個人一起擔任評審，他們通常來自世界各地，對電影的品味與你截然不同。但是你們必須就哪部電影應該獲獎做出決定，而且一定有嚴格的截止日期。你必須在午夜之前給電影節主辦單位一部片名。已經是晚上十一點了，但你們對於任何一部電影都沒有達成共識。這是現實生活中的美學分歧，休謨對於解決這種分歧並無太大的幫助。擔任過幾次評審之後，關於美感分歧爭論的老調，在我眼中開始變得很不同。
這些評審會議上發生的事，不是在分享經驗，而是在於困難的美學批判。我們必須同意某部電影比其他電影好。事實上，實際運作的方式往往與此相反。首先，我們必須同意，有些電影顯然不能得獎；這還是比較容易的部分。但這樣一來，我們還剩下四、五部電影，這時就要拿刀出來了。
如何理性地說服另一位評論家，他喜歡的電影實際上缺乏原創、陳腔濫調？恐怕答案是無法，也不能。這些辯論毫無理性可言。而且可悲的是，獲獎的電影往往是沒有哪個影評人為之瘋狂、但所有人都可以接受它獲獎的那一部。
令人信服的不是理性，我很少看到影評人試圖訴諸理性。一些較有經驗的影評人試著採取某種形式的心理戰，早在陪審團討論之前，通常是在放映期間，就系統性地破壞、有時無意識地反對某些電影。這種心理戰也是非理性的，是在更情緒化的層面上進行的。但我不覺得整體而言這在美學上有何益處，除了學到影評人的狡猾之外⋯⋯。
這些評審所做的事，幾乎只有試著讓其他影評人關注電影的某些特徵。這不像是批判繪畫或小說那樣清楚明瞭，因為電影是一門與時間有關的藝術。我們是在觀看電影的幾天之後決定，因此我們關注的不是電影本身，而是我們對電影的回憶。
儘管如此，幾乎所有的爭論實際上都是用來將其他影評人的注意力，引到一些尚未被注意的特徵上。注意這個特徵可能會產生負面的美感差異（當目的是排斥這部電影時）；但也可以產生正面的美感差異（據以說明為何這部電影比其他同領域的電影好）。
實際上這正是影評人該做的事，不僅在擔任評審時如此，在他們撰寫影評時也是如此。這就是好的影評人實際上做的事。不像美國具代表性的影評人寶琳．凱爾（Pauline Kael, 1919-2001）那樣，將批判視為一種藝術形式。不總結劇情、不講述和情節只有一點點關聯的童年記憶，也不用告訴我們他們喜歡什麼、不喜歡什麼。影評人的工作是將我們的注意力引到我們本來不會注意到的特徵上。注意到其中的一些特徵，可能會完全改變我們的體驗。
其中一些特徵可能是結構性的，例如，小說第十二頁的主題如何在第一百三十四頁再次出現，然後在第四百三十二頁和五百六十三頁又再度出現，以及這如何為原本非結構化的敘述提供了結構。還有一些可能和其他藝術作品的銜接有關，例如，一首樂曲引用了另一首樂曲的音調。注意其中的一些特徵，可能會讓我們的體驗更令人滿足，這也使得評論真的值得一讀。
以下是一個真實的例子：一幅十五世紀義大利的小畫，描繪的是天使報喜（見圖4）。畫家多梅尼科．韋內齊亞諾（Domenico Veneziano, 約1410-1461年）在畫中玩弄了軸線——對稱的建築偏離了中心，被推到畫面中間左側；而「動作」也偏離中心，但它是被推到右邊，而不是左邊。這三個對稱軸（建築、畫作本身以及瑪麗和大天使之間的軸）的交互作用，並不是每個人都能立即注意到的。但是當它被指出來並引起你的注意後，就會產生巨大的美感差異。
就數量而言，史上從未有過這麼多的評論，相關的部落格和網站就有數十萬個，一點也不誇張。但這一點只是更加顯明評論已陷於危機中。正如英國文學評論家特里．伊格爾頓（Terry Eagleton, 1943-）早在三十多年前（部落格出現之前）就義正嚴辭地指出：「現今的評論缺乏任何實質性的社會功能。要嘛是文學事業公共關係部門的一部分，要嘛是完全屬於學院內部的事。」
有件事和當時不一樣，那就是名人評論家的出現，這些人（通常在現場觀眾面前）發表對電影、音樂和電視節目的意見，除此之外無所事事。但是，如果評論者只做他們收錢該做的事，也就是引導觀者注意可能會產生美感差異的特徵，那麼評論的社會功能是可以被恢復的。
法國小說家安德烈．馬爾羅（André Malraux, 1901-1976）說過，寫作藝術的主要目的不是為了讓讀者能夠了解藝術，而是讓他們愛上藝術。高談闊論藝術當然要容易得多，但評論家的工作是用一種說服人們喜歡上作品的方式，幫助讀者注意該作品。
現實生活中的美學一致
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
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技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！