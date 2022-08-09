《【牛津通識課01】美學》：美感評判不是某種普世通用的標準，而是根深蒂固出自你的文化背景

文：本斯・納內（Bence Nanay）

現實生活中的美學分歧

關於美學的一致和分歧，真正問題不在於誰對誰錯，而是關於我們如何分配注意力、我們的背景信念、知識，以及過去所接觸的事物，會如何影響我們的經驗。一但了解我們的經驗會因為這些而改變，將十分有助於解決美感分歧。

我曾經擔任影評人，這份工作的好處之一是可以參加電影節；我就經常擔任評審團成員。擔任電影節的評審有其迷人的一面：和知名演員見面、入住高級飯店等等。但這有時也是一種令人筋疲力盡、且往往令人火大的經驗。

你和另外四個人一起擔任評審，他們通常來自世界各地，對電影的品味與你截然不同。但是你們必須就哪部電影應該獲獎做出決定，而且一定有嚴格的截止日期。你必須在午夜之前給電影節主辦單位一部片名。已經是晚上十一點了，但你們對於任何一部電影都沒有達成共識。這是現實生活中的美學分歧，休謨對於解決這種分歧並無太大的幫助。擔任過幾次評審之後，關於美感分歧爭論的老調，在我眼中開始變得很不同。

這些評審會議上發生的事，不是在分享經驗，而是在於困難的美學批判。我們必須同意某部電影比其他電影好。事實上，實際運作的方式往往與此相反。首先，我們必須同意，有些電影顯然不能得獎；這還是比較容易的部分。但這樣一來，我們還剩下四、五部電影，這時就要拿刀出來了。

如何理性地說服另一位評論家，他喜歡的電影實際上缺乏原創、陳腔濫調？恐怕答案是無法，也不能。這些辯論毫無理性可言。而且可悲的是，獲獎的電影往往是沒有哪個影評人為之瘋狂、但所有人都可以接受它獲獎的那一部。

令人信服的不是理性，我很少看到影評人試圖訴諸理性。一些較有經驗的影評人試著採取某種形式的心理戰，早在陪審團討論之前，通常是在放映期間，就系統性地破壞、有時無意識地反對某些電影。這種心理戰也是非理性的，是在更情緒化的層面上進行的。但我不覺得整體而言這在美學上有何益處，除了學到影評人的狡猾之外⋯⋯。

這些評審所做的事，幾乎只有試著讓其他影評人關注電影的某些特徵。這不像是批判繪畫或小說那樣清楚明瞭，因為電影是一門與時間有關的藝術。我們是在觀看電影的幾天之後決定，因此我們關注的不是電影本身，而是我們對電影的回憶。

儘管如此，幾乎所有的爭論實際上都是用來將其他影評人的注意力，引到一些尚未被注意的特徵上。注意這個特徵可能會產生負面的美感差異（當目的是排斥這部電影時）；但也可以產生正面的美感差異（據以說明為何這部電影比其他同領域的電影好）。

實際上這正是影評人該做的事，不僅在擔任評審時如此，在他們撰寫影評時也是如此。這就是好的影評人實際上做的事。不像美國具代表性的影評人寶琳．凱爾（Pauline Kael, 1919-2001）那樣，將批判視為一種藝術形式。不總結劇情、不講述和情節只有一點點關聯的童年記憶，也不用告訴我們他們喜歡什麼、不喜歡什麼。影評人的工作是將我們的注意力引到我們本來不會注意到的特徵上。注意到其中的一些特徵，可能會完全改變我們的體驗。

其中一些特徵可能是結構性的，例如，小說第十二頁的主題如何在第一百三十四頁再次出現，然後在第四百三十二頁和五百六十三頁又再度出現，以及這如何為原本非結構化的敘述提供了結構。還有一些可能和其他藝術作品的銜接有關，例如，一首樂曲引用了另一首樂曲的音調。注意其中的一些特徵，可能會讓我們的體驗更令人滿足，這也使得評論真的值得一讀。

以下是一個真實的例子：一幅十五世紀義大利的小畫，描繪的是天使報喜（見圖4）。畫家多梅尼科．韋內齊亞諾（Domenico Veneziano, 約1410-1461年）在畫中玩弄了軸線——對稱的建築偏離了中心，被推到畫面中間左側；而「動作」也偏離中心，但它是被推到右邊，而不是左邊。這三個對稱軸（建築、畫作本身以及瑪麗和大天使之間的軸）的交互作用，並不是每個人都能立即注意到的。但是當它被指出來並引起你的注意後，就會產生巨大的美感差異。

Photo Credit: Domenico Veneziano Public Domain

就數量而言，史上從未有過這麼多的評論，相關的部落格和網站就有數十萬個，一點也不誇張。但這一點只是更加顯明評論已陷於危機中。正如英國文學評論家特里．伊格爾頓（Terry Eagleton, 1943-）早在三十多年前（部落格出現之前）就義正嚴辭地指出：「現今的評論缺乏任何實質性的社會功能。要嘛是文學事業公共關係部門的一部分，要嘛是完全屬於學院內部的事。」

有件事和當時不一樣，那就是名人評論家的出現，這些人（通常在現場觀眾面前）發表對電影、音樂和電視節目的意見，除此之外無所事事。但是，如果評論者只做他們收錢該做的事，也就是引導觀者注意可能會產生美感差異的特徵，那麼評論的社會功能是可以被恢復的。

法國小說家安德烈．馬爾羅（André Malraux, 1901-1976）說過，寫作藝術的主要目的不是為了讓讀者能夠了解藝術，而是讓他們愛上藝術。高談闊論藝術當然要容易得多，但評論家的工作是用一種說服人們喜歡上作品的方式，幫助讀者注意該作品。

現實生活中的美學一致