【專訪】台灣文博會花蓮館策展人曾令理：以五感體驗傳達花蓮是個神性與人性兼容的地方

文：YuhShan

「其實策展人有點像導遊，帶著大家去體驗新的場域、解說故事脈絡；而我希望我這個策展人、或導遊，除了帶給大家新鮮感之餘，也能給予一些啟發。」這是身為策展人的曾令理所渴望傳達的悸動。

生命路上不斷充實 累積創作資料庫

早在尚未意識之前，曾令理其實從小就在參與活動的籌備與整合，做著跟策展類似的工作。他談到，教會作為社區的信仰中心，也是居民聚會、交流的多功能場所，他與兄姐身為牧師的兒女、教會的一員，通常是帶頭籌劃的家庭，需要具備一定的活動技能，「我是負責美工的那一個，就像在做教室佈置，還蠻有趣的。」曾令理笑說。

發現自己可能有一點繪畫才能，後來，曾令理也在幾個壁報比賽中獲獎、並找到成就感。不過生活在以理工城市聞名的新竹，父母對他總有進入理工科系的期盼，他也一直走在二類組的道路。直至高中的性向測驗，曾令理確認自己喜歡人文藝術、也能從數理科學中找到解答，通才型的他似乎更適合走向重視「整合」能力的建築系。

大學可說是曾令理人生的轉捩點。曾經的他被教授評價為「認真、但視野不夠豐富，以至於想像單薄」，於是在教授的鼓勵下，他出國求學，並靠著申請到全額獎學金，繼續留在國外深造，一路拿到了哈佛大學的碩士學位，擴展了人生的各種可能性。也因此現在於國立陽明交通大學任教的曾令理，非常鼓勵學生在資源許可的情況下出國求學。

「倒不是說國外的教育比較好，而是因為短時間內的場域的轉變，熟悉的語言被抽換掉，帶來全然不同的體驗與衝擊。」曾令理指出，尤其對於學建築的人來說，必須實際去體驗不同空間裡的氣溫、濕度、背景聲音⋯⋯，這個經驗會刻印進身體的 DNA，成為創作的重要資料庫。

不過曾令理也強調，即便出國是最有效的速成法，若自己能主動去探索，不管是多閱讀或身體力行，就算不出國也一樣能擴充資料庫，重點在於要「有意識地去充實」。

Photo Credit: 曾令理提供 在國外求學工作的日子，讓曾令理累積許多創作養分

策展與建築 跨尺度的創作與再整合

畢業後的曾令理一開始選擇留在國外，於海澤維克工作室從事裝置藝術與建築設計，沒想到某次應友人邀約而組隊參賽，又開啟了新的契機。

2017年，曾令理與朋友共組偶然設計，團隊以「供霧所」入選台北市立美術館X-site計畫並獲得首獎；與此同時她收到了國立陽明交通大學的任教邀請，幾番考慮，決定收拾行囊回台灣。

「因為X-site，很多人問我為什麼會從建築跨到藝術的領域，但其實X-site早期就是建築類的比賽，只是近年的走向更為藝術性。而且對於建築人而言，空間可以是個杯子、是個小房子、也可以是個大美術館，設計思維是共通的，我早已經很習慣跨尺度去創作。」

回台之後，曾令理陸續接到了合作邀約，不過，她認為自己真正擔得起策展人稱謂的第一件作品，是2021年的台灣文博會花蓮縣館。回憶籌備歷程，曾令理苦笑著說，策展初期並不順遂， 2020年初的COVID-19疫情來得措手不及，文博延期，計畫被迫中斷、團隊解散，面對巨大的未知。

時序推移至2020年底，因為疫情受到控制而重啟計畫，在花蓮縣文化局全力支持，又有花蓮梯田山主理人蔡昇達協助的情況下，曾令理總算能找回熟悉的空間領地一展長才，將花蓮館打造成《據說考古隊》。

Photo Credit: 偶然設計提供 曾令理作品〈供霧所〉榮獲台北市立美術館2017第四屆X-site計畫首獎

Photo Credit: 偶然設計提供 曾令理作品〈供霧所〉榮獲台北市立美術館2017第四屆 X-site 計畫首獎

五感體驗再現花蓮精神 讓靈性與人性充滿

「花蓮是個場域精神很強大的地方。」曾令理說，一進到花蓮，那獨特地貌帶來的力量、那些口耳相傳充滿靈性的傳說，在在讓人明確感受到這片土地的性格與靈魂，於是，她選擇用上千片大理石板，層層堆疊出《據說考古隊》的展覽主體，在粗礪的表象下，透出一種別樣的穩重與安定感，呼應著花蓮的豪邁與樸拙。

為了將這樣的感動原封不動搬到台北，曾令理和偶然設計的同仁們在燈光、聲音、氣味、材質等方面下足了功夫，務求讓觀展者一走近就能完全沈浸在靈與力的氛圍中。

為此，《據說考古隊》攜手多位跨域創意工作者一起合作，包括聲音藝術家謝瀞瑩，收集鯨嚎、海浪、雷雨等等聲音，製造自然的壯闊與繚繞；氣味設計師潘雨晴調製「KIZA奇萊之美」空間香氛，引入花蓮仲夏夜的晚風氣息；瓦豆光田操刀燈光設計，藉由如洞穴般的魔幻光線營造神聖感；溫度物所採集原生於花蓮的植物，增添野性粗獷的大地魅力。

並透過蔡昇達從原住民友人家中借來代代相傳的器物；還從七星潭運來石頭，鼓勵觀者撿拾、觸摸，拿著最有感覺的那顆卵石至石紋掃描裝備，獲得卵石給予的指引籤詩，該裝備由集刻互動媒體建置，為展覽平添一股科技感和趣味性。

曾令理重視觀展者對「空間」的感知，《據說考古隊》現場幾乎沒有長篇大論的文字，改由插畫藝術家王妤璇繪製一幅幅原住民神話故事，為觀展者保留更多想像空間，「說得太明白，那想像也就被扼殺、終止了。」

令人驚豔的五感體驗，讓《據說考古隊》獲得「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）」的肯定，奪下「品牌與傳達設計─紅點最佳設計獎」，曾令理在喜悅之餘，更重視透過獎項替台灣跟世界溝通，在國際上傳遞「台灣的設計力很強」這件事；他也樂見，近年來在台灣有越來越多的文創人士行有餘力、報名國際獎項，開始有期望「被國際看見」的集體意識，過程中也的確為台灣拿了不少獎，「台灣逐漸走到文化輸出階段，雖然跌跌撞撞，但正在往一個好的方向前進。」

Photo Credit: 偶然設計提供 曾令理率領共創團隊以「神性與人性兼容」為概念打造花蓮館

Photo Credit: 偶然設計提供 曾令理率領共創團隊以「神性與人性兼容」為概念打造花蓮館

好的展演建立在核心思想上