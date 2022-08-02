【戲劇】嚎哮排演《兇宅》系列：魯蛇都能過得快樂了，你何不開懷大笑？
我們想讓你知道的是
對於現在的嚎哮排演而言，永遠不缺的就是便是創意與點子，他們所需要的，是在影像發展漸趨成熟後，預設什麼樣的資源與規模，讓「兇宅」能真正落地生根，座落於實體場域，影片隨時都能拍攝，而448號4F之4也隨時傳出陣陣笑聲。
文：陳怡慈
每個想做情境喜劇的人，心中都有屬於自己面貌的《六人行》。它代表的不僅是台灣人的美語入門，根據統計，光是在美國，《六人行》的結局就有超過五千萬人看過，這表示情境喜劇幾乎可說是最受歡迎的戲劇形式，高度的生活化與互動性，能即時擾動觀眾的心情，帶來情緒上的迅速轉換。
但是強調編劇高速產出與演員臨場反應，也是情境喜劇的困境。《六人行》的編劇阿斯特羅夫（Jeff Astrof）就曾說過改劇本改到日日見天明，在台灣，賴聲川的《我們一家都是人》「早上看新聞，中午編劇，晚上演出」也引起李立群的不滿，憤而退出表演工作坊。
儘管後續還有如《戀愛講義之安室愛美惠》、《住左邊住右邊》等，但電視圈的製作減少；取而代之的，是舞台劇與線上形式的延續。嚎哮排演從2016年起耕耘至今的《兇宅》系列，是近幾年企圖心強烈之作。
黃建豪與蕭東意提到，兩人之所以選擇創作情境喜劇，是因為「能介於劇場與影像兩者之間、且距離不至於太遠」，更明確的說，他們在尋求的是可以在固定空間呈現、能輕鬆轉化成影像、甚至還能做網路上演出，專屬於台灣、且是他們這個世代的《六人行》。那就是《兇宅》的起源。
魯蛇都能過得快樂了，你何不開懷大笑
《兇宅》的故事主角有兩位，崔簫是繼承舅舅房屋、專靠房租過活的魯蛇，他的夢想是當YouTuber，可是訂閱人數只有1；而寄居於他家的，則是以好萊塢演員為目標的林馬豪，自認演技優秀，但always是個小臨演。彷彿這樣還不夠人生谷底似的，兩人所一起居住的448號4F之4，還是間兇宅！
蕭東意笑稱，雖然飾演室友，但現實生活中兩人根本沒有同住過，他們只是從生活找素材，把屬於30世代不同的人生煩惱投射進去，「像林馬豪這個角色是名演員，一直在尋求出頭的機會，這跟我們各自的現實生活根本一樣！」
黃建豪則補充，「當時三十歲了，不知道自己在幹嘛，茫然沒前途，好像不管怎麼努力都沒有結果。」屬於這個世代且早發的中年危機，爆發在他們的劇裡，讓不得志的自我消遣成為笑果，「你覺得自己過得很不好，可是還有一群人比你過得更不好，而且他們居然還能生活得很開心耶……我們是給大家反向的鼓勵啦！犧牲自我、負負得正，讓各位得到正向的能量。」
因此他們的故事完全不說教，即使經歷了那麼多事件，角色也不會有什麼變化。「崔蕭跟林馬豪在故事裡面有得到什麼成長嗎？好像也沒有，過了三集他們還是一樣軟爛……這就像現代社會有一群人覺得未來沒有希望，寧願一直軟爛下去，這種生活態度值得我們省思：活得開心是否比較重要？」
他們提出的議題很符合近幾年大眾心理學的探討：當努力已經不能達到上個世代設定的主流「成功」定義，人該如何「活」？關鍵評論網亦曾有個專題在討論「厭世代」──低薪、貧窮與看不見的未來。
當追求的理想越來越遙不可及、混和了無法停下來的焦慮感、以及破碎的經濟體系，每日看著生活走下坡的30世代，唯有練習「切換」，才能真正放鬆。
而那個「鬆」，就是黃建豪與蕭東意所追求的。
不需要邏輯，劇本就是讓哏發揮到最極限
不管是《兇宅》第一集的同志鬼魂與崔蕭、林馬豪的三角戀，還是第二集的冥婚，甚至第三集加入吸血鬼，嚎哮排演的劇本往往很簡單，都只是簡略大綱的延伸而已。
黃建豪與蕭東意靠著日常排演時想出的笑點，一個串聯一個，最後再思考邏輯把全部的哏串起來；他們也很常因為哏實在太好笑了，大幅修改劇本，以求讓笑點得到最大發揮。這能產生一種效果，讓觀眾有「不知道下一步會發生什麼」的娛樂。
這亦是他們十多年來逐漸摸索出的表演美學。嚎哮排演有個上台前的儀式，劇場觀眾入座前，就會發現演員們已經在台上，除了引導觀眾之外，也會與觀眾聊聊天，建立連結，觀眾因此能知道「演員」在「演戲」；當演員出戲、笑場，或跳出角色時，觀眾也能自然跟隨切換。
黃建豪說，這就像回到莎士比亞（Shakespeare）那個時代，台上的演員與台下的觀眾往往是酒館裡一同喝酒的朋友，彼此又熟稔、又知道朋友在飾演角色；演員身兼工作人員與表演者兩種身分、角色跳入或跳出，一點都不突兀。
他們也認為這是一種讓自己上場放鬆的方式。身為演員，將自己「鎖」進角色需要花費很大的力氣，而沒有上台前後、沒有太過正式的轉化過程，他們也就不會讓自己產生過度的壓力，反而會回到舒適的狀態。這是他們的「鬆」，並且，「我們就是一直在把很鬆、很自在的狀態渲染出去。觀眾看我們的戲，很多時候鬆到忘記自己的社會身分。」
從實體走向網路，再從網路走回實體
《兇宅》目前分成三個系列發展：劇場有三集，也就是2016年的《兇宅》首部曲、2016年尾的《兇宅2》、還有今年（2022）上演的第三集《兇宅III:終菊之戰》；同時有一季六集的網路影集；還有現場演出的拍攝版本，剪輯成10–15分鐘的短片放在網路上。
為了讓劇團的創作能量更能被看見，《兇宅2》做完後，他們認為時機成熟，萌生了做網路影集的念頭。2019年，在詩劇場的演出加入三台攝影與一位導播，現場演、現場錄。這個做法的網路迴響頗豐，影片點閱率超越30萬，效應遠比想像中來得大，似乎也自然地讓劇中角色在下戲後，還能有一個空間繼續「活」下去。
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
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Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
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你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
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透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
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「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
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- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
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