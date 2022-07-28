台灣不僅是個刺蝟島，更有如鱷魚潭般的「戰略陷阱」，保證讓中國面臨「中華民族的偉大自殺」

文：黃澎孝

國防部漢光38號演習，在全台各地次第展開。今年的演習有一項特點，那就是：國軍仿效烏克蘭挖掘「戰壕系統」，並在城鎮高樓模擬部署刺針飛彈；還在路口部署標槍反戰車飛彈，以展現台灣和烏克蘭一樣，擁有「國土防衛」的決心和能力。

侷限於演習場地，國軍「小打小鬧」的規模，當然無法與解放軍比。因此，國台辦發言人馬曉光一臉不屑的酸說：「就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水準，連我這個外行人都看不上。」

其實，馬曉光的不屑，代表了很多妄自尊大的中國「軍盲」的看法。但是，真正的戰略行家，卻會讀出一個不寒而慄的訊息：台灣就像烏克蘭之於俄羅斯一樣，將會是中國最大的「戰略陷阱」。

我是1976年軍校畢業的，當時分發到負責台北衛戌的333師埔光部隊。先是在「上塔悠」負責松山機場反空降，同時還到「七海」圓山一線，構築「七海指揮部」的警戒防禦工事。

後來移防擎天崗，負責嵩山雷達站和陽金公路外圍警備。因此有機會進入嵩山雷達站，並獲悉該站早在4、50年前，就已經具備了偵測遠達新疆烏魯木齊機場的飛機起降能力。

後來，我調到該師155榴彈砲營，擔任中尉代理營輔導長，經常要參加「軍砲兵」的演習。那時候台北軍的軍長柏隆鑎將軍，333師師長陶光遠將軍都曾參加國共內戰期間的「上海保衛戰」。每次聆聽這兩位實戰幹將對大台北防衛作戰的指導，都讓我印象非常非常深刻。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其實，早在日治時期，台北盆地四周就構築了很多防禦工事。民國65年間，國軍「重慶五號」和「重慶六號」工程計畫，又在淡水河兩岸的大屯山和觀音山麓，構築了許多座重砲掩體。戰時可供作「軍砲兵」的八英吋巨砲陣地。當時每座陣地都使用了上萬包水泥和密紮的鋼筋澆灌建成，堅固異常。

當時軍方最擔心的是林口台地和淡海一帶的濱海開闊地，會成為共軍空降登陸的理想場域。但是，後來行政院運用國土規劃，先後開發出「林口新市鎮」和「淡海新市鎮」。如今，每當我看到這兩區的鋼筋水泥叢林時，都難免要再三的會心而笑。

我經常在假日喜歡開車從八里沿著西濱公路往下湖上林口「遊車河」，都會有產生如視察北台灣防禦系統的快慰感。同時也見證了過去這幾十年來，台灣本土防衛計畫，巧妙地結合著都市計畫與交通建設，不著痕跡的持續精進落實的可喜成果。

今天，我之所以要洩露這麼多已過時的「國防機密」，就是要讓馬曉光那樣的大陸「軍盲」，以及中共某些如普亭那樣輕敵的高幹們腦袋搞清楚，別以為台軍不堪一擊，入侵台灣易如反掌。

事實上，台灣除了有海峽的屏障之外，台灣的山脈丘陵起伏，城鎮接連櫛次鱗比，再加上台軍防空、制海的飛彈性能和數量都是名列世界前茅。裝甲坦克車輛的密度，更是讓台灣不僅是個刺蝟島，而已成為有如「鱷魚潭」般的「戰略陷阱」。保證會讓中國面臨「中華民族的偉大自殺」。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航