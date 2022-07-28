美眾議院外委會領袖證實：裴洛西邀請二黨人一同訪台，美軍將制定「雙重保護」計劃

在中國強烈反對下，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）尚未表態她的台灣行是否照計畫進行，不過報導指出裴洛西已向部分國會議員發出邀請，與她一起出訪台灣。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）週三（27日）表示，將採取必要措施以確保裴洛西的出訪安全。

美國眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）首席議員、德州共和黨麥考爾（Michael McCaul）週三證實，他與美國眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）都收到裴洛西的邀請，與她一同前往台灣。

麥考爾的發言是首次公開證實裴洛西訪台的計畫。裴洛西與她的發言人皆以安全考量為由，拒絕透露出訪計畫，白宮也沒有證實這次的出訪。

麥考爾的發言人表示，麥考爾因為已有別的安排不克一同訪台，他對此感到失望。而對中鷹派的麥考爾週三於國會大廈簡短受訪時也表示，「 任何想去（台灣）的國會成員，都應該去。這展現了對習主席的政治威懾。」「但她（裴洛西）也該注意軍方，如果這件事會造成反彈並讓局勢升級。」

Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) has invited a small group of lawmakers on her official trip to Taiwan.



Rep. Michael McCaul, the top Republican on the Foreign Affairs Committee, said Pelosi extended invites to himself and committee Chair Gregory Meeks. https://t.co/4UV2gJM8bf — Meet the Press (@MeetThePress) July 27, 2022

由於拜登很快的將在明日（28日）與中國國家主席習近平對談，裴洛西能否成行仍不明朗，但不可否認的是如果她去了，她將進入世界上最有爭議的地方之一。

美軍最高將領密利週三回應媒體提問時表示，現在討論任何具體的出訪計劃仍為時過早，但如果裴洛西或其他官員出訪期間要求軍事支持，五角大廈將採取必要措施以確保出訪安全進行。

《美聯社》引述不具名美國官員意見，雖然仍然存在不確定性，但如果裴洛西前往台灣，美軍將加強在印太地區的部署與活動，包括戰機、艦隊、監控設備和其他軍事系統，將為她旅途以及在當地提供「雙重的保護環」。

U.S. officials say they have little fear China would attack House Speaker Pelosi’s plane if she flies to Taiwan, but the Pentagon is developing contingency plans. The officials say fighter jets and other assets likely would provide rings of protection. https://t.co/ZJOvztyzrl — AP Politics (@AP_Politics) July 27, 2022

美國高層官員出訪都需要額外的安全保障，而裴洛西訪台將是1997年以來最高級別的美國民選官員，安全預防措施將比其他風險較低的目的地來得嚴密。

美國官員曾表示，他們不認為中國會 襲擊美國眾議院議長的飛機， 但不排除中國可能會升級軍機在台灣領空附近挑釁，並派軍艦在台灣海峽巡邏。

中國外交部發言人趙立堅週三對此回應，重申中國堅決反對裴洛西訪台， 如果美國一意孤行挑戰中國底線，中國必堅決反制，而由此引發的後果「完全由美方承擔」。

根據《彭博社》27日報導引述知情人士說法，裴洛西8月的亞洲行預計前往日本、印尼與新加坡，而引起美中關係緊張的台灣行已經不在行程上。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元