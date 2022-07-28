美眾議院外委會領袖證實：裴洛西邀請二黨人一同訪台，美軍將制定「雙重保護」計劃
我們想讓你知道的是
雖然仍然存在不確定性，但如果裴洛西前往台灣，美軍將加強在印太地區的部署與活動，包括戰機、艦隊、監控設備和其他軍事系統，將為她旅途以及在當地提供「雙重的保護環」。
在中國強烈反對下，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）尚未表態她的台灣行是否照計畫進行，不過報導指出裴洛西已向部分國會議員發出邀請，與她一起出訪台灣。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）週三（27日）表示，將採取必要措施以確保裴洛西的出訪安全。
美國眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）首席議員、德州共和黨麥考爾（Michael McCaul）週三證實，他與美國眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）都收到裴洛西的邀請，與她一同前往台灣。
麥考爾的發言是首次公開證實裴洛西訪台的計畫。裴洛西與她的發言人皆以安全考量為由，拒絕透露出訪計畫，白宮也沒有證實這次的出訪。
麥考爾的發言人表示，麥考爾因為已有別的安排不克一同訪台，他對此感到失望。而對中鷹派的麥考爾週三於國會大廈簡短受訪時也表示，「任何想去（台灣）的國會成員，都應該去。這展現了對習主席的政治威懾。」「但她（裴洛西）也該注意軍方，如果這件事會造成反彈並讓局勢升級。」
由於拜登很快的將在明日（28日）與中國國家主席習近平對談，裴洛西能否成行仍不明朗，但不可否認的是如果她去了，她將進入世界上最有爭議的地方之一。
美軍最高將領密利週三回應媒體提問時表示，現在討論任何具體的出訪計劃仍為時過早，但如果裴洛西或其他官員出訪期間要求軍事支持，五角大廈將採取必要措施以確保出訪安全進行。
《美聯社》引述不具名美國官員意見，雖然仍然存在不確定性，但如果裴洛西前往台灣，美軍將加強在印太地區的部署與活動，包括戰機、艦隊、監控設備和其他軍事系統，將為她旅途以及在當地提供「雙重的保護環」。
美國高層官員出訪都需要額外的安全保障，而裴洛西訪台將是1997年以來最高級別的美國民選官員，安全預防措施將比其他風險較低的目的地來得嚴密。
美國官員曾表示，他們不認為中國會襲擊美國眾議院議長的飛機，但不排除中國可能會升級軍機在台灣領空附近挑釁，並派軍艦在台灣海峽巡邏。
中國外交部發言人趙立堅週三對此回應，重申中國堅決反對裴洛西訪台，如果美國一意孤行挑戰中國底線，中國必堅決反制，而由此引發的後果「完全由美方承擔」。
根據《彭博社》27日報導引述知情人士說法，裴洛西8月的亞洲行預計前往日本、印尼與新加坡，而引起美中關係緊張的台灣行已經不在行程上。
新聞來源
- US military making plans in case Pelosi travels to Taiwan（AP）
- Pelosi has invited senior lawmakers to join Taiwan trip, top Republican says（NBC news）
- Pelosi inviting members of Congress for Taiwan trip（The Hill）
- Pelosi Taiwan Trip in Limbo as Officials Plan East Asia Stops（Bloomberg）
延伸閱讀
- 美國眾議院長裴洛西8月訪台？拜登稱「不是好時機」，外媒清點中國5種可能回應
- 《金融時報》：白宮反對裴洛西訪台恐引發寒蟬效應；前議長金瑞契推文怒嗆中國
- 白宮證實拜習本週將通話：聚焦台灣問題與烏克蘭局勢，但中國商品關稅仍未定案
- 外媒曝美眾院議長裴洛西擬8月訪台，北京警告「後果自負」，中國學者：可能影響拜習熱線
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案