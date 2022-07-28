打擊通膨美國聯準會再升息3碼：一年升9碼速度創1981年來之最，美股三大指數、科技股齊漲
我們想讓你知道的是
從今年3月展開這波升息以來，Fed至今已升息9碼，升息速度是自1981年以來最激進的貨幣緊縮週期。
為對抗通膨抗飆升，美國聯邦準備理事會（Fed）週三（27日）再度一口氣升息3碼（0.75個百分點），這是聯準會今年連續第二次如此大幅升息，以41年來最強勢的做法來遏制通貨膨脹。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）透露，如果通膨沒有得到緩解，9月可能需要再次大幅升息。
美國在今年6月迎來41年來最嚴重的通貨膨脹，通膨率暴增到9.1%，當時外界便預估聯準會將再次升息。聯準會主席鮑爾週三在記者會表示，聯準會官員意識到通膨給美國家庭帶來的困難，尤其是那些財力有限的家庭，在得到通膨正在下降的有力證據之前，他們仍會持續努力將通膨率降至2%。
聯準會自今年3月以來已經升息4次，分別在3月、5月及6月各升息1碼（0.25個百分點）、2碼（0.5個百分點）及3碼（0.75個百分點），加上這次再升息3碼，今年迄累計升息9碼（2.25個百分點），利率提升到2.25%到2.5%的區間。
《金融時報》指出，從今年3月展開這波升息以來，Fed至今已升息9碼，升息速度是自1981年以來最激進的貨幣緊縮週期；《CNBC》也指出，6、7月連兩次一口氣升息3碼的做法，是Fed自1990年代早期開始改用隔夜資金利率為主要貨幣政策工具至今最迫切的連續舉措。
鮑爾表示，由於勞動力市場極度緊張和通膨居高不下，他預計下次會議（9月）將有「再一次不尋常的大幅升息」，但仍會根據經濟數據作決定，他也表示未來會減慢升息速度。
鮑爾強調，他不認為美國正處於經濟衰退，失業率仍接近半個世紀以來的低點，薪資和就業穩健成長，「太多的經濟領域表現得太好」，但他同意經濟正在走軟，並補充說，經濟可能會在一段時間內低於其長期趨勢。
連續大幅升息反映聯準會試圖大力減緩各個經濟領域的物價上漲。《美聯社》指出，升息使借貸利率變高，增加房地產、汽車或商業貸款的成本，消費者和企業可能會減少借貸和支出，使經濟降溫、減緩通膨。不過聯準會必須在經濟放緩但不足以導致衰退之間找到微妙的平衡。
升息符合市場預期，美股大漲
聯準會公布升息後，美股三大指數週三大幅上漲，其中那斯達克指數大漲469點（或4.06%），收在12032點；道瓊工業指數揚升436點（或1.37%），收32197點；標準普爾指數勁揚102點（或2.62%），收4023點。
科技股也顯著升幅，其中蘋果升3.42%，微軟升6.69%，特斯拉升6.17%，亞馬遜升5.37%，Meta升6.55%，Alphabet升7.66%，NVIDIA升7.6%。
新聞來源
- Fed unleashes another big rate hike in bid to curb inflation（AP）
- Fed Chair Jerome Powell said he does not think the U.S. is currently in a recession（CNBC）
- Fed raise rates again, says will not relent in inflation fight（Reuters）
延伸閱讀
- 美國聯準會7月底估升息3碼，新台幣貶破30跑不掉？學者提對台影響3大觀察
- 看懂「反向貨幣戰爭」：聯準會掀升息潮，全球央行不想也得跟
- 美國聯邦資金利率40年歷史回顧，5階段大幅升、降息原因總整理
- 【圖表】股票大跌，幣圈寒冬，兩張圖看過去一年市場變化情形
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案