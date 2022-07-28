全球猴痘病例激增，世衛呼籲男同志減少性伴侶人數「降低接觸風險」
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里莫恩表示：「警鐘已經（在非洲）響起，但我們一再按下貪睡鈕。現在是該醒來採取一些措施的時候了。」她說：「任何地方的疫情都有可能成為傳遍各地的疫情。」
猴痘緊急狀況恐持續數月，遏制傳播之窗正在關閉
（中央社）為世界衛生組織（WHO）提供猴痘防治建議的科學家表示，遏制猴痘傳播的機會之窗正在關閉，目前病例每兩週即增加一倍，令人擔憂疫情恐需數月才會達到頂峰。
《路透社》報導，據最近一次統計，全球近70個國家已出現1萬7800個猴痘病例。WHO歐洲辦事處預測，到8月2日，猴痘將在88個國家累計超過2萬7000例。
世界各地科學家告訴《路透社》，要對那個日期之後作預測很複雜，但他們說，猴痘傳播有可能持續數月甚至更久。
加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學教授里莫恩（Anne Rimoin）稱：「我們必須超前部署。」
里莫恩也是WHO猴痘專家委員會成員，她說：「很明顯，想這樣做，機會之窗正在關閉。」這個委員會上週召開會議，以決定此次疫情是否構成國際公共衛生緊急事件。
委員會大多數成員投票反對這一舉措，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻採取前所未有的步驟，宣布此為緊急事件。
全球衛生專家表示，做出上述宣布後需要採取緊急行動，包括增加疫苗接種、檢測、對感染者進行隔離和追蹤接觸者。
WHO歐洲諮詢小組主席、日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）說：「傳播顯然未受到遏制。」
倫敦衛生與熱帶醫學學院教授惠特沃斯（Jimmy Whitworth）稱，他預期至少在接下來4到6個月內感染病例不會達到高原期，要直到感染風險最高的人接種疫苗或被感染才有可能。英國國內性健康組織最近估計，那可能要達到約12萬5000人。
科學家稱，儘管猴痘並未在全球造成大量死亡，但一種令人不快的病毒在新的人口群體中出現，仍是個壞消息。科學家還說，持續傳播還可能導致突變，使病毒更有效率傳播。
德國科學家26日發布一份研究報告，指他們進行病毒基因定序的47個病例中的一個，出現可能讓猴痘更容易傳僠的突變。
里莫恩表示：「警鐘已經（在非洲）響起，但我們一再按下貪睡鈕。現在是該醒來採取一些措施的時候了。」她說：「任何地方的疫情都有可能成為傳遍各地的疫情。」
全球猴痘病例激增，世衛籲男同志減少性伴侶人數
（中央社）在全球猴痘病例激增之際，大部分確診者為男男性行為者，世界衛生組織（WHO）今天（當地時間27日）呼籲，男同志及雙性戀男性應減少性伴侶人數。
《法新社》報導，《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上週發表的研究發現，有98％的猴痘確診者為男同志或雙性戀男性，有95％的病例是經由性行為傳播。
世衛秘書長譚德塞今天告訴記者，保護自己免於猴痘感染的最佳辦法是「降低接觸風險」。
他指出：「此時此刻，對於男男性行為者而言，應該做的包括減少你們的性伴侶數量，重新考慮與新伴侶的性行為，並且與任何新伴侶交換聯繫資料，以便在必要時得以進行後續追蹤。」
譚德塞指出，全球已有78個國家向世衛通報猴痘確診病例，累計逾1萬8000例，有70％的病例據通報發生在歐洲，有25％在美洲。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網路公布的數據顯示，截至7月25日，全美已通報3846起猴痘確診或疑似病例。
據統計，美國已成為全球猴痘病例數最多的國家，其次是德國2352例，以及英國2208例。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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