裴洛西計劃訪台：中國警告、美議員力挺、拜登政府憂心，各方反應一次看
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裴洛西獲民主和共和兩黨同僚支持，但在中國頻頻威嚇要採取反制措施之際，據傳拜登政府也對裴洛西訪台表達憂心。拜習自3月以來的首度對話，將在美中關係格外困難的時刻舉行。以下是各界至今對裴洛西可能訪台的回應。
（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月可能訪台，外媒引述消息人士稱，裴洛西已邀請兩黨議員與她同行。她的出訪計畫引發中方不滿與拜登（Joe Biden）政府憂心，美國軍方和國會的態度也備受關注。
裴洛西原定今（2022）年4月率團訪台，孰料卻因為確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）延後相關行程。
《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，熟悉裴洛西相關計畫的消息來源表示，議長計劃於未來幾週進行訪問，做為她擴大亞洲行的一環，並已邀請民主、共和兩黨的議員與她同行。
行政院長蘇貞昌27日表示，非常感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，對於任何國外友好貴賓來往都非常歡迎。中國外交部發言人趙立堅27日則再度示警，裴洛西訪台將挑戰中方底線，中國將採取反制措施。
另一方面，《路透社》引述熟知計畫的消息人士說，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預計28日通話。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜習將討論的議題繁多，「從台灣緊張局勢到烏克蘭戰爭等議題，以及如何更妥善管理兩國之間的競爭，特別是經濟領域的競爭。」
拜習自3月以來的首度對話，將在美中關係格外困難的時刻舉行：裴洛西尚未排除她的訪台計畫。但一名熟知內情的消息人士說，裴洛西下月訪問亞洲時是否將停留台灣，目前尚未做出最終決定。
1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）也曾率團訪台。民主黨籍的裴洛西若順利成行，將是自金瑞契之後第2位來台的眾院議長。
裴洛西獲民主和共和兩黨同僚支持，但在中國頻頻威嚇要採取反制措施之際，據傳拜登政府也對裴洛西訪台表達憂心。以下是各界至今對裴洛西可能訪台的回應：
- 拜登政府官員
英國《金融時報》（Financial Times）本月18日報導裴洛西可能訪台後，拜登20日被問到對裴洛西計劃訪台的看法時表示：「軍方認為現在不是好主意。」
身為白宮國安會戰略溝通協調官的柯比26日則重申，裴洛西是否出訪由她自己決定，但因眾院議長是美國總統繼任的第二順位者，她的海外旅行事關美國國家安全，因此國安團隊提供相關訊息背景與安全協助，確保她能掌握所有背景、訊息與事實，以協助她做出最佳決定。
CNN報導，幕後，拜登政府官員一直與裴洛西及其團隊會面，闡明訪問的潛在風險。
針對中國會如何回應裴洛西訪台一事，美國官員認為，中國誤判局勢的機會並不大。一位美國官員告訴CNN，拜登政府官員擔心的是，中國會在裴洛西可能訪台的時間點前，試著宣告台灣上空為禁航區，好破壞裴洛西的行程，而此舉可能進一步升高緊張局勢。
知情人士表示，他們希望在不用明確告訴裴洛西別訪問台灣的情況下，悄悄讓裴洛西知道此行可能的風險。
但拜登政府的官員指出，到頭來，裴洛西將自己做出決定。
- 美國軍方
美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）27日表示，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程的安全。
《美聯社》報導，正在印度－太平洋地區訪問的麥利表示，現在討論任何特定行程都嫌過早，但他說：「如果裴洛西議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，我們都將提供必要措施確保行程的安全。我就言盡於此。」
- 裴洛西本人
裴洛西21日表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。
對於拜登提到軍方認為裴洛西現在訪台「不是個好主意」，裴洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」，「我不曾從總統那裡聽說」。
《紐約時報》（The New York Times）日前報導，裴洛西無視訪台計畫引發軒然大波，持續規劃相關事宜。
- 外國官員
韓國外交部長朴振27日與台灣媒體記者寒暄時指出，維持台灣海峽的和平穩定對韓國及印太地區都相當重要。
- 美國會議員和前官員
裴洛西可能訪問台灣，獲民主及共和兩黨同僚支持，部分國會議員認為，美國國會最高領導人沒有表現出屈服於中國政府壓力的跡象很重要。
新澤西州民主黨參議員、參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）說：「如果我們讓中國決定誰可以訪問台灣，誰不能，那麼我們已經是把台灣讓給中國。」梅南德茲今年4月曾率團訪問台灣。
曾於2021年底訪問台灣的德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「美方傳達的重要訊息是，我們不會向中國共產黨屈服。」
共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯合致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。他們進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就兩人去年2月提出終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。
美國參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也表示，裴洛西若不訪台，等於讓中國獲得某種勝利；但他指出，比起訪問台灣，更重要的是與台灣合作，確保台灣具備足以因應中國威脅的防衛能力。
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