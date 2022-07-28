北市勞動局長涉貪汙20萬交保，陳信瑜近來爭議不斷：上班時間輔選、疑洩勞檢資料
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台北地檢署昨日指揮調查局台北市調處兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜，經漏夜複訊後，認為涉嫌《貪污治罪條例》，諭令20萬元交保。陳信瑜直到凌晨1時許，才被調查官移送北檢複訊，記者問她有沒有受到打壓，要不要說明，她則回應：「你們辛苦了，這麼晚了，記得要報加班費。」
《中央社》報導，台北市勞動局長陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職的公司購買酒品；台北地檢署昨（27）日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，朝涉犯《貪污治罪條例》偵辦。
全案起於，國民黨台北市議員游淑慧4月間在媒體群組貼文表示接獲陳情，指陳信瑜使用首長特別費疑涉不法，質疑陳信瑜使用特別費方式，有不太合乎常理支出。
拿特支費買紅酒、生活用品、吃韓式燒烤，調查局疑核銷不實涉及貪汙
《聯合新聞網》、《鏡週刊》報導，調查顯示，陳信瑜從去年至今年間，利用首長特支費名義，向張姓丈夫開設的異象國際購買紅酒，總計有4筆支出，金額約5萬元，其中2筆超過萬元，已經違反「單筆一萬塊以內額度」的規定。除購買紅酒外，陳女還拿特支費去吃韓式燒烤、到家樂福購買生活用品，核銷理由卻載明「慰勞同仁餐飲」，因單據時間多在週末或連假期間，調查局懷疑有核銷不實，認為涉及貪汙。
台北市議會為追查陳信瑜的特別費支出，組成跨黨派調查小組，不過市府兩度以「慣例」為由拒絕提供特別費明細，陳信瑜也以「偵查不公開」為由拒絕，最後議員決議行文調查局，由檢調介入偵辦。
《蘋果新聞網》報導，台北地檢署昨日指揮調查局台北市調處兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜，經漏夜複訊後，認為涉嫌《貪污治罪條例》，諭令20萬元交保。
陳信瑜直到凌晨1時許，才被調查官移送北檢複訊，記者問她有沒有受到打壓，要不要說明，她則回應：「你們辛苦了，這麼晚了，記得要報加班費。」
爭議不斷：上班時間輔選行政不中立、疑洩漏勞檢資料給民眾黨立委開記者會
除了本次因特別費核銷不實遭調查，陳信瑜近來其實爭議不斷，包含行政不中立、洩漏勞檢資料等情事。
利用上班時間，公然幫黃珊珊拉票
《聯合新聞網》報導，國民黨市議會黨團3月曾舉行記者會，指民眾爆料陳信瑜2月在勞動局第二辦公室的春酒茶會中公然為黃珊珊拉票，黨團播放錄音，陳信瑜在活動中提到「你們都不在標（案）之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講？那你懂我的意思了吧？」、「如果是珊珊當選我就還在，看你們要不要我在，你們要我在，拜託支持珊珊」等。
《三立新聞網》、《聯合新聞網》報導，當時陳信瑜利用上班時間，公然幫台北市副市長黃珊珊拉票，要求督管的工會團體支持黃珊珊，遭到外界質疑違反行政中立。對此黃珊珊表示，自己當時並不在場，但是談話時地不宜，確實不妥。台北市副市長蔡炳坤則表示，陳信瑜屬於政務官，不適用行政中立法，但她身為首長，在言論方面顯有不當，有違法公務員服務法相關規定，會建請行政處分。
遭疑洩漏鏡電視勞檢資料，給民眾黨立委開記者會
《中時新聞網》、《蘋果新聞網》報導，4月時，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局洩漏員工清冊與投保資料。
勞動局當時回應，洩漏勞動檢查資料的指控完全子虛烏有，勞動局皆依法實施勞動檢查，並對於檢查資料嚴加保密。
然而北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，但難以認定哪些人需要負刑事責任，北市議會之後召開大會，藍綠議員要求將政風報告移送檢調，議長陳錦祥裁示通過，依照大會決議發文台北地檢署調查。
《中央社》報導，調查局昨日在處理陳信瑜特別費一案時另外表示，台北市議會4月間決議將勞動局是否把鏡電視勞檢資料外洩一案移送檢方，北檢已分案偵辦，不排除就此部分一併向陳信瑜調查釐清。
新聞來源
- 北市勞動局長陳信瑜涉不實核銷特別費 檢調搜索約談（中央社）
- 藉買紅酒貪特別費 北市勞工局長陳信瑜20萬交保（聯合新聞網）
- 北市勞長陳信瑜涉貪20萬交保 不忘喊話記者「要報加班費」（鏡週刊）
- 北市勞長陳信瑜涉貪！疑特別費不實核銷 漏夜複訊要記者「記得報加班費」20萬交保（蘋果新聞網）
- 遭爆上班時間輔選黃珊珊 陳信瑜認錯：時空背景不適宜（聯合新聞網）
- 勞動局長公然幫輔選？黃珊珊認「談話時地不宜」：確實不妥（三立新聞網）
- 北市今公布陳信瑜政風報告 蔡炳坤：言論顯有不當（聯合新聞網）
- 罕見！勞動局疑洩漏勞檢資料 北市議會決議移送檢調（中時新聞網）
- 洩漏勞檢資料給蔡壁如 勞動局駁斥：指控子虛烏有（蘋果新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
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何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
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