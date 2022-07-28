北市勞動局長涉貪汙20萬交保，陳信瑜近來爭議不斷：上班時間輔選、疑洩勞檢資料

《中央社》報導，台北市勞動局長陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職的公司購買酒品；台北地檢署昨（27）日指揮調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，朝涉犯《貪污治罪條例》偵辦。

全案起於，國民黨台北市議員游淑慧4月間在媒體群組貼文表示接獲陳情，指陳信瑜使用首長特別費疑涉不法，質疑陳信瑜使用特別費方式，有不太合乎常理支出。

拿特支費買紅酒、生活用品、吃韓式燒烤，調查局疑核銷不實涉及貪汙

《聯合新聞網》、《鏡週刊》報導，調查顯示，陳信瑜從去年至今年間，利用首長特支費名義，向張姓丈夫開設的異象國際購買紅酒，總計有4筆支出，金額約5萬元，其中2筆超過萬元，已經違反「單筆一萬塊以內額度」的規定。除購買紅酒外，陳女還拿特支費去吃韓式燒烤、到家樂福購買生活用品，核銷理由卻載明「慰勞同仁餐飲」，因單據時間多在週末或連假期間，調查局懷疑有核銷不實，認為涉及貪汙。

台北市議會為追查陳信瑜的特別費支出，組成跨黨派調查小組，不過市府兩度以「慣例」為由拒絕提供特別費明細，陳信瑜也以「偵查不公開」為由拒絕，最後議員決議行文調查局，由檢調介入偵辦。

《蘋果新聞網》報導，台北地檢署昨日指揮調查局台北市調處兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜，經漏夜複訊後，認為涉嫌《貪污治罪條例》，諭令20萬元交保。

陳信瑜直到凌晨1時許，才被調查官移送北檢複訊，記者問她有沒有受到打壓，要不要說明，她則回應：「你們辛苦了，這麼晚了，記得要報加班費。」

爭議不斷：上班時間輔選行政不中立、疑洩漏勞檢資料給民眾黨立委開記者會

除了本次因特別費核銷不實遭調查，陳信瑜近來其實爭議不斷，包含行政不中立、洩漏勞檢資料等情事。

利用上班時間，公然幫黃珊珊拉票

《聯合新聞網》報導，國民黨市議會黨團3月曾舉行記者會，指民眾爆料陳信瑜2月在勞動局第二辦公室的春酒茶會中公然為黃珊珊拉票，黨團播放錄音，陳信瑜在活動中提到「你們都不在標（案）之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講？那你懂我的意思了吧？」、「如果是珊珊當選我就還在，看你們要不要我在，你們要我在，拜託支持珊珊」等。

《三立新聞網》、《聯合新聞網》報導，當時陳信瑜利用上班時間，公然幫台北市副市長黃珊珊拉票，要求督管的工會團體支持黃珊珊，遭到外界質疑違反行政中立。對此黃珊珊表示，自己當時並不在場，但是談話時地不宜，確實不妥。台北市副市長蔡炳坤則表示，陳信瑜屬於政務官，不適用行政中立法，但她身為首長，在言論方面顯有不當，有違法公務員服務法相關規定，會建請行政處分。

遭疑洩漏鏡電視勞檢資料，給民眾黨立委開記者會

Photo Credit: 中央社 台北市議會要求市府補充勞動局長陳信瑜（圖）涉行政不中立調查報告，其中關於勞動局勞檢鏡電視資料，與立委開記者會出示文件有高度時間關聯性及相似度，北市政風處認為，資料有高度外洩疑慮違失。

《中時新聞網》、《蘋果新聞網》報導，4月時，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局洩漏員工清冊與投保資料。

勞動局當時回應，洩漏勞動檢查資料的指控完全子虛烏有，勞動局皆依法實施勞動檢查，並對於檢查資料嚴加保密。

然而北市政風處調查後認定勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，但難以認定哪些人需要負刑事責任，北市議會之後召開大會，藍綠議員要求將政風報告移送檢調，議長陳錦祥裁示通過，依照大會決議發文台北地檢署調查。

《中央社》報導，調查局昨日在處理陳信瑜特別費一案時另外表示，台北市議會4月間決議將勞動局是否把鏡電視勞檢資料外洩一案移送檢方，北檢已分案偵辦，不排除就此部分一併向陳信瑜調查釐清。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航