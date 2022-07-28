巴黎麻雀數量15年來消失四分之一，世界各大城都有類似情形，專家認為可能與多重生存壓力有關

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國國家科學研究中心（CNRS）近日調查發現，棲息於法國巴黎（Paris）的麻雀（Sparrow）族群大量減少，在不到15年的時間裡，巴黎就有近四分之一的麻雀消失。

對於巴黎的鳥類觀察愛好者而言，這一現象絕對不是件好消息，許多愛鳥人士表示，現在的巴黎已經鮮少聽到麻雀的叫聲，很難想像10多年前，麻雀還是法國最常見的鳥種，但現在幾乎無法在巴黎發現其蹤跡。

「我們所知道的是，大多數的麻雀群落，都已接近崩潰臨界值（Collapse threshold）」法國鳥類保護聯盟（LPO）志工梅因蒂涅（Philippe Maintigneux ）如此說道。

據《法國24電視台》（France 24）闡述，法國鳥類保護聯盟致力於追蹤法國境內的麻雀數量，以及其它鳥種的群落大小，當前其也在估算法國可能存有的麻雀總數。

巴黎的麻雀為何會消失？

部分生態專家及環境保護人士認為，都市化加劇、環境汙染，以及外來種入侵，皆有可能導致麻雀數量快速縮減，然而各界對於巴黎麻雀族群減少的主因，迄今仍沒有明確的定論。

任職於法國國立自然史博物館（Muséum national d'Histoire naturelle）的鳥類學家吉蓋（Frédéric Jiguet）對此坦承：「巴黎麻雀消失一事依舊是個謎團，我們尚不清楚其數量銳減的主因。」