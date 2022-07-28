7/28世界肝炎日：全世界每30秒就有1人死於病毒性肝炎，部分地區仍視為社會恥辱

Photo Credit: Lien Tran / BBC News 確診得了B肝那一刻， 陳蓮（音，Lien Tran）以為自己不久就要離開人世了。

「我以為自己快死了，我真的很害怕和悲傷。」

來自越南的陳蓮（音，Lian Tran）清楚地記得她B型肝炎檢測呈陽性的那一天，那時她18歲。

她告訴BBC：「我6歲的時候，外祖母死於肝癌。我以為我會和外婆一樣。」

當然，20年後的今天，她知道確診患B肝不是死刑判決。她現在把有關對肝炎的誤解和污名，作為自己要努力解決的問題。

註：乙型肝炎即為B型肝炎，丙型肝炎即為C型肝炎，Photo Credit: BBC News

什麼是肝炎？

肝炎是描述肝組織炎症的統稱。

最常見的肝炎形式──A、B、C、D和E──是由特定的病毒感染引起的。

B型肝炎甚至C型肝炎的慢性感染，可導致肝硬化（肝臟瘢痕形成）和肝癌。

為何會得肝炎？有哪些症狀？

肝炎通常是由病毒感染引起的，但也會透過接觸某些化學物質、酒精、藥物和某些遺傳性疾病引起。

大多數像陳蓮這樣的感染患者沒有立即出現症狀。在大多數情況下，症狀可能會潛伏幾十年才會發病。

美國疾病控制和預防中心列出了感染者可能表現出的許多症狀，包括：發燒、疲勞、食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、深色尿液、淺色糞便、關節疼痛和黃疸。

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肝炎的普及程度如何？

根據世界衛生組織（WHO）的數據，每30秒至少有一人死於病毒性肝炎。每年有超過100萬人死亡──比愛滋病毒和瘧疾造成的死亡人數總和還要多。

世衛組織說，全世界仍有3.5億多人患有不同類型的肝炎。

每年7月28日是世界肝炎日，旨在提高對肝炎的認識，鼓勵預防、診斷和治療。

「在近2.96億B型肝炎患者中，大多數生活在亞洲和非洲，而歐洲仍有1400萬，北美和南美有500萬。」 世界肝炎聯盟首席執行官凱瑞·詹姆斯（Cary James）解釋說。

社會恥辱

陳蓮出生在越南首都河內以北一個小村莊的一個貧困家庭。她在大學攻讀生物學。畢業後，她獲得去歐洲繼續深造的獎學金。但是，當她為出國進行必要的體檢時，發現B型肝炎檢測呈陽性。這令她震驚。

「醫生告訴我，因為肝炎診斷，我不能出國。」她說。

蓮不想透露她的診斷，相反，她告訴當局，由於家庭原因，她不得不拒絶獎學金。

「在越南有很多恥辱和歧視。肝炎被視為骯髒的東西。人們把它跟愛滋病毒聯繫起來。」她說。

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B肝很容易透過性活動傳播。她確診時還沒有結婚。

在她生活於其中的社會中，婚前性行為仍然是一個很大的禁忌。

「我覺得社區對肝炎不接受，所以我選擇不告訴任何人。」

蓮說，她對醫生的醫療建議不滿意。在河內，她去網咖搜索並了解更多有關肝炎的信息。

肝炎怎麼治？

畢業後，蓮找到了一份高薪工作，她決定帶母親去檢測。測試證實了她的恐懼。她的母親也檢測出肝炎陽性。

「當我告訴她測試結果時，她看著我，說她已經知道了。我猜她在懷我的時候被檢測呈陽性。」

「她責怪自己沒有告訴我這些，直到我想通了。」

與蓮不同，她的母親必須每天服用抗病毒藥片，並且她還定期接受健康檢查。

Photo Credit: Lien Tran / BBC News 蓮和母親、女兒們在一起

肝炎傳染性多強？

世衛組織說，A型肝炎和E型肝炎通常是由攝入受污染的食物或水引起的。B型、C型和D型肝炎通常是由於腸胃外接觸受感染的體液而發生的。

這些病毒的常見傳播方式，包括接觸受污染的血液或血液製品、使用受污染設備的侵入性醫療程序，以及B型肝炎在出生時從母親傳播給嬰兒、從家庭成員傳播給孩子，以及透過性接觸傳播。

就在結婚前，蓮告訴她的未婚夫她患有B型肝炎。她說，他很支持。他們結婚了，很快就成為了父母。

「我知道這種病毒可以在母親之間傳播給孩子。我為我的女兒們接種了疫苗，現在兩者的肝炎檢測結果均呈陰性。」

有肝炎疫苗嗎？

全世界有超過2.96億人患有慢性B型肝炎，其中大多數病例是由母嬰傳播引起的。

世衛組織估計，僅在2019年，B型肝炎就造成82萬人死亡。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 肝炎疫苗接種對一些貧窮家庭來說無法承受

聯合國衛生機構表示，有可提供98％至100％B型肝炎保護的疫苗。沒有預防D型肝炎的疫苗。然而，B型肝炎疫苗也可以防止未來的D型肝炎感染，並且有一種單獨的A型肝炎疫苗。

目前沒有C型肝炎疫苗。但一些抗病毒錠劑在清除90％以上人群的感染方面非常有效。

至於E型肝炎，中國是第一個也是唯一一個獲得重組E型肝炎疫苗HEV 239許可的國家。

蓮為她的女兒們每次注射支付100美元（約新台幣2990元）。對於亞洲和非洲的數百萬家庭來說，這不僅僅是每月的儲蓄。

「我們的數據顯示，及時給嬰兒接種出生劑量疫苗，可將高傳染性孕婦B型肝炎母嬰傳播的風險，降低到10％至30％，在B型肝炎病毒載量較低的婦女中降至0.5％以下。」詹姆斯說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 肝炎可以從母親傳染給孩子

科普造勢

儘管影響了數百萬人，但肝炎受到的關注相對較少。

「出生時患有肝炎的人，直到晚年才會患上肝癌或肝硬化，這一事實肯定會影響決策者採取行動的緊迫性。」 詹姆斯說。

「也許是因為那些最有可能受到影響的人，也是世界許多地方最邊緣化的人。」他補充說。

至於蓮，移居澳洲墨爾本獲得墨爾本大學公共衛生系碩士學位後，她在提高認知方面變得更加直言不諱。

在她研究的最初幾周，她遇到了樂卓博大學（La Trobe University）的一位研究人員，他希望就B型肝炎採訪她。

這次遭遇將她介紹給與肝炎患者合作的社區組織。她開始與他們合作，致力於提高公眾對這種傳染病的認識。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 世界肝炎日旨在提供公眾對這種傳染病的重視和認識。圖為印度加爾各答大學生上街遊行

「來到澳洲僅僅四個月後，我就參加了維多利亞州政府的部長級圓桌會議。」她說。

她現在繼續與其他患者分享自己的故事。