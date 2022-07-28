7/28世界肝炎日：全世界每30秒就有1人死於病毒性肝炎，部分地區仍視為社會恥辱
我們想讓你知道的是
肝炎通常是由病毒感染引起的，但也會透過接觸某些化學物質、酒精、藥物和某些遺傳性疾病引起。大多數像陳蓮這樣的感染患者沒有立即出現症狀。在大多數情況下，症狀可能會潛伏幾十年才會發病。
「我以為自己快死了，我真的很害怕和悲傷。」
來自越南的陳蓮（音，Lian Tran）清楚地記得她B型肝炎檢測呈陽性的那一天，那時她18歲。
她告訴BBC：「我6歲的時候，外祖母死於肝癌。我以為我會和外婆一樣。」
當然，20年後的今天，她知道確診患B肝不是死刑判決。她現在把有關對肝炎的誤解和污名，作為自己要努力解決的問題。
什麼是肝炎？
肝炎是描述肝組織炎症的統稱。
最常見的肝炎形式──A、B、C、D和E──是由特定的病毒感染引起的。
B型肝炎甚至C型肝炎的慢性感染，可導致肝硬化（肝臟瘢痕形成）和肝癌。
為何會得肝炎？有哪些症狀？
肝炎通常是由病毒感染引起的，但也會透過接觸某些化學物質、酒精、藥物和某些遺傳性疾病引起。
大多數像陳蓮這樣的感染患者沒有立即出現症狀。在大多數情況下，症狀可能會潛伏幾十年才會發病。
美國疾病控制和預防中心列出了感染者可能表現出的許多症狀，包括：發燒、疲勞、食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、深色尿液、淺色糞便、關節疼痛和黃疸。
肝炎的普及程度如何？
根據世界衛生組織（WHO）的數據，每30秒至少有一人死於病毒性肝炎。每年有超過100萬人死亡──比愛滋病毒和瘧疾造成的死亡人數總和還要多。
世衛組織說，全世界仍有3.5億多人患有不同類型的肝炎。
每年7月28日是世界肝炎日，旨在提高對肝炎的認識，鼓勵預防、診斷和治療。
「在近2.96億B型肝炎患者中，大多數生活在亞洲和非洲，而歐洲仍有1400萬，北美和南美有500萬。」 世界肝炎聯盟首席執行官凱瑞·詹姆斯（Cary James）解釋說。
社會恥辱
陳蓮出生在越南首都河內以北一個小村莊的一個貧困家庭。她在大學攻讀生物學。畢業後，她獲得去歐洲繼續深造的獎學金。但是，當她為出國進行必要的體檢時，發現B型肝炎檢測呈陽性。這令她震驚。
「醫生告訴我，因為肝炎診斷，我不能出國。」她說。
蓮不想透露她的診斷，相反，她告訴當局，由於家庭原因，她不得不拒絶獎學金。
「在越南有很多恥辱和歧視。肝炎被視為骯髒的東西。人們把它跟愛滋病毒聯繫起來。」她說。
B肝很容易透過性活動傳播。她確診時還沒有結婚。
在她生活於其中的社會中，婚前性行為仍然是一個很大的禁忌。
「我覺得社區對肝炎不接受，所以我選擇不告訴任何人。」
蓮說，她對醫生的醫療建議不滿意。在河內，她去網咖搜索並了解更多有關肝炎的信息。
肝炎怎麼治？
畢業後，蓮找到了一份高薪工作，她決定帶母親去檢測。測試證實了她的恐懼。她的母親也檢測出肝炎陽性。
「當我告訴她測試結果時，她看著我，說她已經知道了。我猜她在懷我的時候被檢測呈陽性。」
「她責怪自己沒有告訴我這些，直到我想通了。」
與蓮不同，她的母親必須每天服用抗病毒藥片，並且她還定期接受健康檢查。
肝炎傳染性多強？
世衛組織說，A型肝炎和E型肝炎通常是由攝入受污染的食物或水引起的。B型、C型和D型肝炎通常是由於腸胃外接觸受感染的體液而發生的。
這些病毒的常見傳播方式，包括接觸受污染的血液或血液製品、使用受污染設備的侵入性醫療程序，以及B型肝炎在出生時從母親傳播給嬰兒、從家庭成員傳播給孩子，以及透過性接觸傳播。
就在結婚前，蓮告訴她的未婚夫她患有B型肝炎。她說，他很支持。他們結婚了，很快就成為了父母。
「我知道這種病毒可以在母親之間傳播給孩子。我為我的女兒們接種了疫苗，現在兩者的肝炎檢測結果均呈陰性。」
有肝炎疫苗嗎？
全世界有超過2.96億人患有慢性B型肝炎，其中大多數病例是由母嬰傳播引起的。
世衛組織估計，僅在2019年，B型肝炎就造成82萬人死亡。
聯合國衛生機構表示，有可提供98％至100％B型肝炎保護的疫苗。沒有預防D型肝炎的疫苗。然而，B型肝炎疫苗也可以防止未來的D型肝炎感染，並且有一種單獨的A型肝炎疫苗。
目前沒有C型肝炎疫苗。但一些抗病毒錠劑在清除90％以上人群的感染方面非常有效。
至於E型肝炎，中國是第一個也是唯一一個獲得重組E型肝炎疫苗HEV 239許可的國家。
蓮為她的女兒們每次注射支付100美元（約新台幣2990元）。對於亞洲和非洲的數百萬家庭來說，這不僅僅是每月的儲蓄。
「我們的數據顯示，及時給嬰兒接種出生劑量疫苗，可將高傳染性孕婦B型肝炎母嬰傳播的風險，降低到10％至30％，在B型肝炎病毒載量較低的婦女中降至0.5％以下。」詹姆斯說。
科普造勢
儘管影響了數百萬人，但肝炎受到的關注相對較少。
「出生時患有肝炎的人，直到晚年才會患上肝癌或肝硬化，這一事實肯定會影響決策者採取行動的緊迫性。」 詹姆斯說。
「也許是因為那些最有可能受到影響的人，也是世界許多地方最邊緣化的人。」他補充說。
至於蓮，移居澳洲墨爾本獲得墨爾本大學公共衛生系碩士學位後，她在提高認知方面變得更加直言不諱。
在她研究的最初幾周，她遇到了樂卓博大學（La Trobe University）的一位研究人員，他希望就B型肝炎採訪她。
這次遭遇將她介紹給與肝炎患者合作的社區組織。她開始與他們合作，致力於提高公眾對這種傳染病的認識。
「來到澳洲僅僅四個月後，我就參加了維多利亞州政府的部長級圓桌會議。」她說。
她現在繼續與其他患者分享自己的故事。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。