俄烏戰爭推高全球糧價，貧窮國家爆缺糧危機，到底有多少糧食被困在烏克蘭？
我們想讓你知道的是
非洲開發銀行說，烏克蘭和俄羅斯通常供應非洲40％以上的小麥。該銀行表示，俄烏戰爭已經導致非洲糧食短缺了3000萬噸。這導致整個非洲大陸的糧食價格上漲了40％。
根據俄羅斯與烏克蘭最新達成的協議，貨船將被允許將糧食從烏克蘭港口運往世界其他地區。
俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭以來實施的海上封鎖已經導致世界上一些最貧窮國家的糧食供應短缺、價格飆升。
有多少糧食滯留在烏克蘭？
大約有2000萬噸凖備出口的糧食被困在烏克蘭。
烏克蘭總統澤倫斯基說，在今年的糧食收獲完成之後，這一數字可能上升到7500萬噸。
戰爭也意味著今年的烏克蘭糧食收成會減少。
英國智庫皇家國際戰略研究所（Chatham House）的糧食安全專家勞拉・韋爾斯利（Laura Wellesley）說，烏克蘭通常生產的8600萬噸糧食中，有多達三成將無法收割。
糧食短缺對其他國家有什麼影響？
以往烏克蘭是世界第四大糧食出口國，出產世界上42％的葵花籽油，16％的玉米和9％的小麥。
此外，俄羅斯這個世界最大小麥出口國今年的出口總額也在下降。
雖然西方對俄羅斯的制裁並不針對俄羅斯的農業，但克里姆林宮認為，制裁提高了保險費率，影響了付款，從而阻礙了出口。運送農產品的俄羅斯船隻並沒有被禁止進入歐盟港口。
非洲開發銀行說，烏克蘭和俄羅斯通常供應非洲40％以上的小麥。
該銀行表示，俄烏戰爭已經導致非洲糧食短缺了3000萬噸。這導致整個非洲大陸的糧食價格上漲了40％。
在奈及利亞，戰爭已經導致義大利麵和麵包等主食的價格上漲了50％之多。
同樣，葉門通常每年從烏克蘭進口超過一百萬噸的小麥。
聯合國說，1月至5月間的供應減少，葉門的麵粉價格上漲了42％，麵包價格上漲了25％。
在烏克蘭小麥的另一個進口大國敘利亞，麵包的價格已經翻倍。
在俄羅斯與烏克蘭達成糧食出口協議後，國際小麥價格出現了跌勢。
不過，英國皇家戰略研究所的韋爾斯利說，除非烏克蘭出產和積壓的糧食能被迅速運到那些主要進口國家，否則中東和非洲的許多國家將出現糧食短缺。
她說：「這將進一步推高這些國家內的麵包價格，引起大量的社會不安定。 」
取消禁運烏克蘭糧食計劃有什麼具體內容？
俄羅斯和烏克蘭已經與聯合國和土耳其簽署了協議，在黑海開闢了一條「海上走廊」。
官員們說，該計劃包括
- 運糧船在烏克蘭船隻的指引下在布署了地雷的港口水域出入
- 俄羅斯同意在糧食運輸過程中停火
- 土耳其檢查船隻以消除俄羅斯對武器走私的擔憂
- 允許俄羅斯通過黑海出口穀物和化肥
誰將為使用海上走廊的貨船投保？
俄羅斯入侵烏克蘭後，進入黑海的船隻的保險費用飆升。
一些保險公司對單次航行收取船舶價值的5％或10％。
然而，保險業機構勞埃德市場協會（Lloyds Market Association）的尼爾・羅伯茨（Neil Roberts）說，俄烏達成的協議應該意味著運輸糧食的成本降低。
他說：「這給了我們希望，糧食可以經過烏克蘭港口運輸，糧食貿易也可以重新啟動。」
沒有安全的海上通道，烏克蘭糧食如何出口？
戰前，烏克蘭90％以上的糧食出口都是通過海運。
在港口被封鎖的情況下，烏克蘭一直試圖通過陸路，使用卡車和火車盡可能多地出口糧食。
歐盟正試圖提供幫助建立 所謂「團結通道」，以便烏克蘭的糧食可以從波羅的海的港口以及羅馬尼亞的康斯坦察港（Constanta）運出。在前往康斯坦察的部分行程中，糧食可以通過駁船沿多瑙河運輸。
然而，一個主要問題是，烏克蘭的火車軌道比歐洲其他國家的寬。這意味著糧食要在邊境從一組車皮上卸下，再重新裝到其他車皮上。
這樣一來，烏克蘭糧食穿越歐洲並到達波羅的海的港口需要三周的時間。
烏克蘭穀物協會說，用陸路方式每月最多只有150萬噸穀物被出口。
戰前，烏克蘭每月出口的糧食多達700萬噸。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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