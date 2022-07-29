澳門新冠疫情：菲律賓人被列「重點人群」僅三天喊停，背後的歧視爭議與外交顧忌
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時事評論員黃東對《BBC中文》記者指出，單看外籍家庭傭工市場的話，澳門比香港多元，有越南、中國大陸等來源，但還是菲律賓家傭的素質相對較高，因此若特區政府處理不當，菲律賓決定減少讓其國民赴澳擔任家傭，「損失的還都是澳門市民」。
中國澳門特區為遏制COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而實施了兩周「相對靜止狀態」之後，本周進入官方所稱的「鞏固期」，並凖備在7月30日再次一連兩天進行全民核檢。
防疫部門上周一度把菲律賓人單獨列為「重點人群」，要求他們每天接受檢測，這引發了不少菲籍人士與菲律賓當地媒體指責有歧視成分，但菲律賓駐澳領館呼籲國民配合之餘，還批評有人把事情「政治化」。
澳門特區對「歧視」之說也是矢口否認，但還是在三天之後宣布不再將菲律賓公民列為「重點人群」，不過衛生官員稱，若要外出上班，仍須每兩天接受一次檢測。
事情似已落幕，但分析人士對《BBC中文》指出，這次疑似特區政府「自把自為」的決策，有可能加深對在澳門外籍人士的污名。
三天之內，澳門衛生局從下令強檢到不再強檢
7月21日，澳門特區政府宣布境內菲律賓人——無論是外籍僱員還是已取得澳門居民身份的菲律賓人——列為「重點人群」，要從翌日起強制每天接受核酸檢測。這是繼去（2021）年10月將尼泊爾與越南外籍僱員列為「重點人群」，以及今年6月把緬甸人作同樣處理後，澳門第三次把個別外國群體列為重點檢測對象。
澳門衛生局疾病預防及控制中心傳染病防控處處長梁亦好醫生在新聞發布會上說：「近日一些社會面個案裏面，都涉及到一些菲律賓籍人士，也包括一些有澳門居民身份證的菲律賓籍人士。我們通過流行病學調查，發現他們聚集或活動比較多，比較多一些朋友之間的見面、聚會等等。」
一位化名「何塞」的青年人感到焦慮與費解：他父親是菲律賓人，母親是澳門人，出生時被登記成中國籍。在特區政府的命令下，他一家人出現了這尷尬局面：已經退休的父親要每日強檢，何塞身為菲律賓人，卻不用檢測。
何塞對《BBC中文》記者說：「我爸沒工作，這兩個星期都留在家裏，也收到手機簡訊說要做核酸，就是因為他是菲律賓人。這很不公平。」
「還有我的一位同齡朋友，同樣是中菲混血兒，他的母親是菲律賓人，也沒參加什麼群體聚集，還是某酒店的高級經理，還是收到了強制核檢簡訊。這位朋友父親是中國人，可出生時登記了菲律賓籍，又得強制核檢了。」
會說流利粵語的何塞十分懼怕在人口68萬的澳門被「起底」（人肉搜索），工作受影響，不願進一步透露自己的工作與父親退休前的職業。
像何塞一樣覺得特區政府的做法帶有歧視菲律賓人成分的並非個例。每日強制核檢命令公布後，英文《澳門每日時報》（Macau Daily Times）與官方澳門廣播電視（TDM）葡文台的Facebook貼文下湧現了不少批評此做法的留言。
但也有一些何塞認為是帶戲謔性質的留言。一位網民說：「親愛的海外菲律賓工人同胞們，能進重點人群是個榮幸，澳門政府這是給我們提升重要性了。」
另一位說：「非常感謝澳門政府為了我們的健康福利而提供免費的快速抗原檢測和核酸檢測，我們菲律賓人非常感謝你們對我們的慷慨。讓上主保佑我們。」
澳門進步家務工工會（Progressive Labour Union of Domestic Workers in Macau）主席傑西・桑托斯（Jassy Santos）也批評澳門當局此舉是「種族主義行徑，並不公平」。她對《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）說：「政府要是在認真對付疫情爆發，那為什麼不檢測所有人？為什麼不檢大陸人、緬甸人和杜拜人？」
澳門人葡籍人權律師何睿智（Jorge Menezes）也質疑特區政府此舉違反澳門《基本法》與聯合國《公民權利及政治權利國際公約》。
何睿智透過電郵對《BBC中文》記者說：「這違反了平等性、合理性、相稱性和必要性原則……當局並非基於非歧視性因素來限制菲律賓人的自由，例如說居住地點感染率高，而是基於國籍……這政策客觀上就是種族歧視，而且違憲。」
菲律賓一些全國性媒體也關心澳門這次決策所帶來的歧視疑慮。新聞網站Rappler引述一位從事演藝事業的澳門菲律賓人說，他們擔心澳門社會對菲律賓人的「污名化」會因這次強制檢測而加深。
澳門資深時事評論員黃東對《BBC中文》記者指出，自當前一波疫情於6月18日爆發以來，澳門市民對特區政府多項防疫政策「口服心不服」，已積壓不少民怨，且政府本身與菲律賓人等外籍人士欠缺溝通，決策「一葉障目」，且抱著前段時間疫情受控的勝利者姿態，才會有這樣的決策。
黃東回憶上一波發生在2021年8月初的疫情期間，他曾至少兩次目睹菲律賓籍人在戶外聚餐，嘗試要求治安警察介入勸阻，但未獲理會，而本地人沒有戴好口罩，當局既無勸諭又無罰則。
他說，特區政府當時並未採取充足措施，現在卻瞬間進入猶如戒嚴的嚴厲重罰狀態，「別說是菲律賓人，連我們本地人都覺得一下子從一個極端走到另一個極端，太過分嘛」。
不出三天，特區政府7月24日宣布，菲律賓人從翌日起不再被列為「重點人群」，但要求需要外出工作的繼續接受兩天一檢。何睿智律師認為這等同撤回政策，因為特區政府看到了民間抵抗，他也認為中共當局不欲看到此局面。「撤回政策並非基於理由，而是恐懼。」
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。