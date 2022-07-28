清大團隊在鵝鑾鼻進行考古，發現太平洋島嶼規模最大、距今4000年前的貝器加工場遺址

（中央社）清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖27日指出，考古團隊在鵝鑾鼻公園有重大發現，不僅出土大量墓葬，場域也是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場遺址，估距今4000年前。

邱鴻霖告訴中央社記者，墾丁國家公園鵝鑾鼻公園因賣店建築老舊，墾管處於西元2017年斥資逾億元改建現代化綠建築，承包廠商施工時在淺層地底發現貝器工具、人骨及石棺，墾管處依文資法規定停工，委託清華大學考古團隊調查研究。

邱鴻霖表示，他與清華大學人類學研究所教授李匡悌率考古團隊於2019至2021年間在屏東縣「鵝鑾鼻第一遺址」進行搶救考古發掘，挖出極具考古研究價值的文資寶藏。

依據考古團隊的研究報告，此次發掘的定年結果，「鵝鑾鼻第一遺址」有密集人群活動時間落在距今4200至3800年前，墓葬出土51具，其中10具使用石板、珊瑚礁葬具，藉此可更了解史前人類的埋葬形式、文化習俗，對於人體的體質特徵也可進一步研究。

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清大考古團隊從遺址中不僅出土大量墓葬，更發現大量貝器及貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，因數量大，極可能是一座貝器加工場，證實史前的鵝鑾鼻人具有一套獨特貝器加工藝技術。

邱鴻霖指出，這些大量貝器為台灣首見，型態與太平洋島嶼發掘到的貝器相似，且年代古早，對台灣史前時代的海外互動證據上具重要意義，有待進一步研究比較。

他表示，鵝鑾鼻是台灣國境之南的重要門面，更是台灣文化、觀光發展的重要據點，此次因賣店改建而發現重要遺址，但對當地居民的生活卻造成影響，文化資產與開發應要有良好溝通。

邱鴻霖說，此次考古發掘出大量極具價值的文物，對考古界是相當振奮的事，但這些文物出土後卻沒有合適地方保存，亟需政府給予協助。

他認為，政府應做好協調及規劃，讓這些文物可在當地陳設、展示，同時規劃賣店重建，重新呈現鵝鑾鼻的文化及特色，不僅能照顧當地居民、振興觀光，也能成為台灣的重要教育場域。

清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖（右）｜Photo Credit: 中央社

新聞來源

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航