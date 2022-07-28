清大團隊在鵝鑾鼻進行考古，發現太平洋島嶼規模最大、距今4000年前的貝器加工場遺址
我們想讓你知道的是
清大考古團隊從遺址中不僅出土大量墓葬，更發現大量貝器及貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，因數量大，極可能是一座貝器加工場，證實史前的鵝鑾鼻人具有一套獨特貝器加工藝技術。
（中央社）清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖27日指出，考古團隊在鵝鑾鼻公園有重大發現，不僅出土大量墓葬，場域也是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場遺址，估距今4000年前。
邱鴻霖告訴中央社記者，墾丁國家公園鵝鑾鼻公園因賣店建築老舊，墾管處於西元2017年斥資逾億元改建現代化綠建築，承包廠商施工時在淺層地底發現貝器工具、人骨及石棺，墾管處依文資法規定停工，委託清華大學考古團隊調查研究。
邱鴻霖表示，他與清華大學人類學研究所教授李匡悌率考古團隊於2019至2021年間在屏東縣「鵝鑾鼻第一遺址」進行搶救考古發掘，挖出極具考古研究價值的文資寶藏。
依據考古團隊的研究報告，此次發掘的定年結果，「鵝鑾鼻第一遺址」有密集人群活動時間落在距今4200至3800年前，墓葬出土51具，其中10具使用石板、珊瑚礁葬具，藉此可更了解史前人類的埋葬形式、文化習俗，對於人體的體質特徵也可進一步研究。
清大考古團隊從遺址中不僅出土大量墓葬，更發現大量貝器及貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，因數量大，極可能是一座貝器加工場，證實史前的鵝鑾鼻人具有一套獨特貝器加工藝技術。
邱鴻霖指出，這些大量貝器為台灣首見，型態與太平洋島嶼發掘到的貝器相似，且年代古早，對台灣史前時代的海外互動證據上具重要意義，有待進一步研究比較。
他表示，鵝鑾鼻是台灣國境之南的重要門面，更是台灣文化、觀光發展的重要據點，此次因賣店改建而發現重要遺址，但對當地居民的生活卻造成影響，文化資產與開發應要有良好溝通。
邱鴻霖說，此次考古發掘出大量極具價值的文物，對考古界是相當振奮的事，但這些文物出土後卻沒有合適地方保存，亟需政府給予協助。
他認為，政府應做好協調及規劃，讓這些文物可在當地陳設、展示，同時規劃賣店重建，重新呈現鵝鑾鼻的文化及特色，不僅能照顧當地居民、振興觀光，也能成為台灣的重要教育場域。
新聞來源
鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資（中央社）
延伸閱讀
- 【專訪】清大臧振華談「南科考古」，與建商搶時間，怪手一挖，五千年前先民遺跡就永遠沒有了
- 台灣稻米文化往前推進千年！考古證實5千年前已進入農業時代
- 台灣考古史將被改寫？距今萬年的「左鎮人」實際只有千年歷史
- 在漢本遺址的經濟與文化衝突中，我們有讓大眾深切感受到與土地的連結嗎？
- 垃圾可以是文物？更有意義的發問是：垃圾如何幫助我們理解一個社會？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
新戶限定！AWS概念驗證計畫引入機器學習技術應用，現正加入更可領取300美金
我們想讓你知道的是
過去需高度專業才能運用的AI技術，現今已成為企業產品研發、優化時的關鍵技術。現在加入AWS概念驗證（POC）計畫並通過審核，就能與AWS攜手開啟機器學習之旅，並獲得300美金的專案啟動金！
隨著生活裡各式便捷服務的發展，我們對於廣告推播、圖像辨識等功能已不再驚奇，機器學習、深度學習、強化學習等人工智慧（Artificial Intelligence，下稱AI）技術也在不知不覺間充斥生活日常；相對的，這些過去看似艱深難懂、需高度專業人才才能熟悉運用的AI技術，早已成為企業研發產品、優化服務過程中必不可少的資料分析與決策輔助技術。
而令人興奮的是，在當今機器學習全民化的科技時代，無論產業類型或企業規模，都有可能與AI技術結合，創造更加意想不到的便捷服務，身處其中的我們又怎能不加緊腳步跟上呢？
多樣化雲端工具，造就各產業的低門檻AI技術應用
其實AI技術普及的關鍵，除了技術成熟與資訊硬體的更新疊代，更重要的是AWS台灣這般「技術轉譯服務」提供者的出現。AWS提供功能多樣的雲端工具，大幅降低AI技術上手與使用的門檻，讓機器學習（Machine learning，下稱 ML）深入各個產業流程，實現真正的普及化。Discovery、3M、Lalamove、賽百味連鎖餐廳（SUBWAY）等企業，都開始利用以下AWS提供的雲端工具，進一步優化旗下產品或服務：
- 低門檻易上手，無需編程即可生成準確的ML預測：Amazon SageMaker Canvas利用可視化的點擊介面簡化過去複雜的程式編寫流程，讓使用者無需ML經驗也能上傳數據、訓練模型和執行預測。
- 大規模加速建立即時個人化使用者體驗：Amazon Personalize無須ML專業知識，開發人員即可輕鬆建置即時個人化推薦，為零售、媒體和娛樂等產業的客戶提供最佳的演算服務。
- 自動擷取印刷文字、手寫文字和資料：Amazon Textract藉由光學字符識別，使用ML來讀取和處理任何類型的文件、準確地擷取文字、手寫內容、表格和其他資料，而無需任何手動操作。
- 輕鬆地執行和擴展大數據工作負載：Amazon EMR使用開源分析框架（例如 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto）運行大規模分佈式數據處理作業、交互式SQL查詢和ML應用程式。
人工智慧技術還能帶來什麼優勢？
AI技術已經深入製造、物流、電商、零售量販、遊戲，甚至金融產業，如果仍有所遲疑，不妨先檢視你的產品或服務有沒有以下需求情境：
- 優化使用者體驗：改善網頁個性化推薦、購物／退貨流程最佳化、智能客服助理等。
- 提升下單轉化率：優化首頁、商品詳情頁面、結帳頁面等推薦模塊，優化推送內容及名單，提升品類頁面與搜索結果頁面商品點擊。
- 降低管理／開發成本：促銷折扣利潤最大化、新品開發預測、經銷通路商需求管理、設備預測性維修、貨架分析。
- 提升用戶黏著度：個性化關卡／禮包／獎勵推薦，延長使用時長，提升用戶留存。
- 客戶與流程管理：虛假數據及帳號排除、用戶標籤分類、文件資產識別盤點。
上述需求情境還只是常見AI技術應用的一小部分，若想了解更多機器學習與深度學習的技術應用可能性，可以立即加入AWS並留下聯絡方式及專案需求，AWS 的機器學習專員將盡快與你聯繫！
簡易表單申請＋啟動金＝開啟AWS的機器學習之旅
如何妥善運用機器學習等AI技術，必然成為未來商業競爭時致勝的關鍵因子。為幫助有意使用AI相關技術的企業，AWS特別開放新戶限定的「AWS 概念驗證 ( POC ) 計劃」，只要在2022年8月5日之前填寫簡單的表單，並通過審核程序，即可快速啟動AWS帳戶進行設置與測試，AWS將針對你的產業及需求提供一對一專人諮詢服務，並提供300美金啟用您在AWS上的機器學習之旅！