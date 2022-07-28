習近平在北京接待佐科威，中國印尼兩大國領導人會面透露什麼訊息？

本週，印尼總統佐科威（Joko Widodo）成為北京冬奧會後首位訪華的外國元首，雙方在會後宣布將深化貿易關係並擴展合作。分析認為，中國和印尼在這時會晤對兩國而言都有重要的政治和經濟考量。

據兩國元首會晤聯合聲明指出，習近平和佐科威「在親切友好氣氛中舉行會談，雙方就中印尼關係及共同關心的國際地區問題全面深入交換意見，達成一系列重要共識」。

此次佐科威應邀前往中國受到了外界的廣泛關注，因為自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，中國一直堅持嚴格的「清零政策」，除了今年初北京冬奧會期間，習近平沒有單獨接待過外國元首。

專家認為，中國利用這個機會來展示，儘管疫情限制了中國的外交活動，但北京仍然密切關注區域發展，並可能逐步迎接更多的外國政要訪華。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Chong Ja Lan）告訴美國之音：「鑑於中國與其他大國以及一些鄰國存在摩擦，北京可能希望展示友好和成功的接觸。與一個顯然不是美國親密盟友或夥伴的重要亞洲國家合作，有助於強調或許中國並不那麼需要美國及其盟友。」

佐科威將中國作為疫情后首次東亞之行的首站，側重為印尼爭取更多的經濟機會。鑑於印尼在今明兩年將分別擔任二十國集團和東協的輪值主席，佐科威此行還尋求在COVID-19疫情和烏克蘭危機中穩定與主要印太國家的關係。

威爾遜中心的亞洲項目研究員帕拉梅斯瓦蘭（Prashanth Parameswaran）告訴美國之音：「對中國來說，佐科威的訪問是一個機會，表明印太地區的關鍵國家有強烈的需求訊號，希望與北京接觸，即使是在印尼這樣仍然存在緊張和挑戰的國家。」

RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita isi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, sekaligus untuk kawasan dan dunia. Semangat itu pula yang mendasari pertemuan saya dengan Presiden RRT Xi Jinping di Beijing hari ini. pic.twitter.com/PANJ5hy6OW — Joko Widodo (@jokowi) July 26, 2022

外交平衡

佐科威在訪問中邀請習近平出席11月的二十國集團峰會。據中國外交部的一份聲明，習近平表示感謝並預祝峰會成功，但尚不清楚他是否會親自出席。

作為今年二十國集團的主席國，印尼一直尋求修復集團內部因為俄羅斯侵略烏克蘭出現的分裂。以美國為首的西方民主國家要求將俄羅斯從集團中除名，但中國不願意公開指責俄羅斯。

為了調節不同立場，佐科威計劃讓烏克蘭總統澤倫斯基也來參加峰會。上月，佐科威前往烏克蘭會見了總統澤倫斯基，還前往莫斯科與普亭舉行了會談。他當時表示，印尼願意成為兩者之間溝通的橋樑。

同時，印尼面對的國際挑戰還包括，如何在印太地區競爭加劇的大背景下協調東協成員國的立場，推動地區經濟持續發展。

莊嘉穎說：「印尼希望把自己定位為一個區域主要角色。在與其他國家接觸時，雅加達還能夠與北京接觸，以展現出它彌合分歧的能力和獨立的立場。」

在周二結束對中國的訪問後，佐科威前往韓國和日本訪問，這兩個國家被視為美國的盟友，也是二十國集團的成員。

中國看中了印尼傳統的「不結盟」外交政策，正努力拉近與這個東協最大、人口最多的國家的關係。

中國稱讚印尼是一個模範的戰略夥伴，並表示兩國應該攜手維護地區穩定。中國官媒報導稱，中國和印尼「在維護地區和平穩定、促進世界團結合作方面展現擔當」，並且為「主要發展中國家的合作共贏和共同發展樹立榜樣」。

Photo Credit: 佐科威臉書 佐科威上月赴歐洲見澤倫斯基

經濟砝碼

在佐科威與中國領導人會面時，經濟合作仍然是一個優先事項。由於中國的巨大經濟體量，印尼需要來自中國的貿易和投資。

專家表示，推動印尼的經濟發展一直是佐科威政府的焦點，佐科威將在2024年第二任期結束時卸任，這將成為其重要的政治遺產。

美國和平研究所的東南亞事務專家哈丁（Brian Harding）認為，佐科威的外交政策集中在經濟外交上，這可以幫助他實現國內的優先事項。

「佐科威試圖鼓勵友好競爭，因為都在向印尼示好，它的經濟規模和作為東南亞最大國家的戰略意義有吸引力，」哈丁告訴美國之音。「他將中國進口印尼商品的新承諾看做勝利，這將為他在首爾和東京達成更多交易奠定基礎。」

中國是印尼鎳鐵、煤炭、銅和天然氣的主要進口國。在佐科威本周訪華期間，中國承諾從印尼額外進口100萬噸棕櫚油，並表示將優先進口印尼的農產品。

中國已經連續9年成為印尼最大的貿易夥伴。2021年雙邊貿易額超過1200億美元（約新台幣3.59兆元），和去年同期相比成長58.6%。今年上半年，中國從印尼的進口和去年同期相比成長34%。

哈丁說：「中國正確地將印尼視為亞洲最重要的國家之一，而且在佐科威的領導下，印尼願意以穩定和經濟合作的名義掩蓋其他棘手的問題。」

印尼還是中國「一帶一路」基建項目在東南亞的主要參與國。佐科威此行獲得了中國對建設印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園區建設的支持，北京還承諾打造「區域綜合經濟走廊」等旗艦項目。

國際戰略研究所東南亞政治變化和外交政策研究員康納利（Aaron Connelly）認為，美國忽視了在亞太市場的經濟競爭，印尼與中國的關係已經逐漸成為前者最重要的雙邊關係之一。

康納利告訴美國之音說：「當川普和拜登兩屆政府都拒絕在投資或貿易方面與中國競爭時，這一點尤其明顯。日本等其他亞洲大國在這一領域也很活躍，但在雅加達看來，它們在這些問題上次於中國。」

摩擦來源