習近平在北京接待佐科威，中國印尼兩大國領導人會面透露什麼訊息？
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印尼總統佐科威是習近平在冬奧會後，第一個在北京單獨接見的外國元首。中國看中了印尼傳統的「不結盟」外交政策，正努力拉近與這個東協最大、人口最多的國家的關係。學者認為，印尼也正把自身定位為一個區域主要角色，雅加達期望藉與北京接觸，以展現自身彌合分歧的能力和獨立的立場。
本週，印尼總統佐科威（Joko Widodo）成為北京冬奧會後首位訪華的外國元首，雙方在會後宣布將深化貿易關係並擴展合作。分析認為，中國和印尼在這時會晤對兩國而言都有重要的政治和經濟考量。
據兩國元首會晤聯合聲明指出，習近平和佐科威「在親切友好氣氛中舉行會談，雙方就中印尼關係及共同關心的國際地區問題全面深入交換意見，達成一系列重要共識」。
此次佐科威應邀前往中國受到了外界的廣泛關注，因為自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，中國一直堅持嚴格的「清零政策」，除了今年初北京冬奧會期間，習近平沒有單獨接待過外國元首。
專家認為，中國利用這個機會來展示，儘管疫情限制了中國的外交活動，但北京仍然密切關注區域發展，並可能逐步迎接更多的外國政要訪華。
新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Chong Ja Lan）告訴美國之音：「鑑於中國與其他大國以及一些鄰國存在摩擦，北京可能希望展示友好和成功的接觸。與一個顯然不是美國親密盟友或夥伴的重要亞洲國家合作，有助於強調或許中國並不那麼需要美國及其盟友。」
佐科威將中國作為疫情后首次東亞之行的首站，側重為印尼爭取更多的經濟機會。鑑於印尼在今明兩年將分別擔任二十國集團和東協的輪值主席，佐科威此行還尋求在COVID-19疫情和烏克蘭危機中穩定與主要印太國家的關係。
威爾遜中心的亞洲項目研究員帕拉梅斯瓦蘭（Prashanth Parameswaran）告訴美國之音：「對中國來說，佐科威的訪問是一個機會，表明印太地區的關鍵國家有強烈的需求訊號，希望與北京接觸，即使是在印尼這樣仍然存在緊張和挑戰的國家。」
外交平衡
佐科威在訪問中邀請習近平出席11月的二十國集團峰會。據中國外交部的一份聲明，習近平表示感謝並預祝峰會成功，但尚不清楚他是否會親自出席。
作為今年二十國集團的主席國，印尼一直尋求修復集團內部因為俄羅斯侵略烏克蘭出現的分裂。以美國為首的西方民主國家要求將俄羅斯從集團中除名，但中國不願意公開指責俄羅斯。
為了調節不同立場，佐科威計劃讓烏克蘭總統澤倫斯基也來參加峰會。上月，佐科威前往烏克蘭會見了總統澤倫斯基，還前往莫斯科與普亭舉行了會談。他當時表示，印尼願意成為兩者之間溝通的橋樑。
同時，印尼面對的國際挑戰還包括，如何在印太地區競爭加劇的大背景下協調東協成員國的立場，推動地區經濟持續發展。
莊嘉穎說：「印尼希望把自己定位為一個區域主要角色。在與其他國家接觸時，雅加達還能夠與北京接觸，以展現出它彌合分歧的能力和獨立的立場。」
在周二結束對中國的訪問後，佐科威前往韓國和日本訪問，這兩個國家被視為美國的盟友，也是二十國集團的成員。
中國看中了印尼傳統的「不結盟」外交政策，正努力拉近與這個東協最大、人口最多的國家的關係。
中國稱讚印尼是一個模範的戰略夥伴，並表示兩國應該攜手維護地區穩定。中國官媒報導稱，中國和印尼「在維護地區和平穩定、促進世界團結合作方面展現擔當」，並且為「主要發展中國家的合作共贏和共同發展樹立榜樣」。
經濟砝碼
在佐科威與中國領導人會面時，經濟合作仍然是一個優先事項。由於中國的巨大經濟體量，印尼需要來自中國的貿易和投資。
專家表示，推動印尼的經濟發展一直是佐科威政府的焦點，佐科威將在2024年第二任期結束時卸任，這將成為其重要的政治遺產。
美國和平研究所的東南亞事務專家哈丁（Brian Harding）認為，佐科威的外交政策集中在經濟外交上，這可以幫助他實現國內的優先事項。
「佐科威試圖鼓勵友好競爭，因為都在向印尼示好，它的經濟規模和作為東南亞最大國家的戰略意義有吸引力，」哈丁告訴美國之音。「他將中國進口印尼商品的新承諾看做勝利，這將為他在首爾和東京達成更多交易奠定基礎。」
中國是印尼鎳鐵、煤炭、銅和天然氣的主要進口國。在佐科威本周訪華期間，中國承諾從印尼額外進口100萬噸棕櫚油，並表示將優先進口印尼的農產品。
中國已經連續9年成為印尼最大的貿易夥伴。2021年雙邊貿易額超過1200億美元（約新台幣3.59兆元），和去年同期相比成長58.6%。今年上半年，中國從印尼的進口和去年同期相比成長34%。
哈丁說：「中國正確地將印尼視為亞洲最重要的國家之一，而且在佐科威的領導下，印尼願意以穩定和經濟合作的名義掩蓋其他棘手的問題。」
印尼還是中國「一帶一路」基建項目在東南亞的主要參與國。佐科威此行獲得了中國對建設印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園區建設的支持，北京還承諾打造「區域綜合經濟走廊」等旗艦項目。
國際戰略研究所東南亞政治變化和外交政策研究員康納利（Aaron Connelly）認為，美國忽視了在亞太市場的經濟競爭，印尼與中國的關係已經逐漸成為前者最重要的雙邊關係之一。
康納利告訴美國之音說：「當川普和拜登兩屆政府都拒絕在投資或貿易方面與中國競爭時，這一點尤其明顯。日本等其他亞洲大國在這一領域也很活躍，但在雅加達看來，它們在這些問題上次於中國。」
摩擦來源
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。