《成王之路》：沙烏地王儲MBS開始使用KPI推動政府改革，大臣們如果未達成可能被解職
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出售Aramco部分股權是與沙烏地的老路分道揚鑣的一大步，而且只是穆罕默德轉移石油、分散王國的經濟，和為日漸增多的年輕人口創造新工作和社會自由的第一步。
文：布萊利・霍普（Bradley Hope）、賈斯汀・謝克（Justin Scheck）
在沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）位於王國波斯灣海岸的總部裡，員工處於靜默的恐慌狀態。《經濟學人》雜誌一篇文章出版前的副本在二○一六年一月那天早上送達，上面報導了公司裡沒有人料想到的消息。穆罕默德．本．沙爾曼已決定出售公司的部分股權給投資大眾，將創造一樁金融歷史上最大規模的股票上市案。
一名員工回憶說，「一片沉默的戰慄」籠罩主管辦公室。Aramco的高階主管一直在建議穆罕默德分散沙烏地經濟的計畫，但他們從未考慮出售王國財政引擎的一部分。那就好像是在一個擠滿人的房間想出的主意，而沒有人知道這件事會有多困難。
大約十幾個人的Aramco公關團隊與高階主管開會，很快草擬一份聲明，讓它聽起來好像管理團隊早已提出建議和進行過許多討論。
在與政府官員會商時私下反對首次公開發行股票（IPO）計畫的董事長哈立德．法利赫（Khalid al-Falih），證實該公司正考慮出售股票，並誇讚公司有卓越的管理。幾天後他告訴《華爾街日報》：「沒有人擔心公司有任何弱點。」這種說法不是事實。在自稱的埃克森式企業效率底下，Aramco的許多會計和管理作法可能讓國際投資人退避三舍，其中有些可能被視為警訊。
在紐約、倫敦和東京等城市的大型證券交易所交易的股票，必須遵守向投資人負責的嚴格規範。它們的帳冊必須透明，會計作法必須遵守國際接受的標準。對照之下，Aramco基本上是一家世界最大的家庭式商店。它只對一個人負責，即沙烏地國王，而且沒有義務遵循任何其他人的規範。Aramco的紀錄如此散漫，以致於幫它記帳的外國會計師事務所無法在每個財報季為它計算一以貫之的獲利和虧損——而這是公開上市公司最基本的要求。
Aramco對外宣稱「自願遵循」國際會計標準。事實上，它省略了投資人用來量化石油公司績效的沉悶但重要的細節。例如，Aramco的會計師將只是捏造油田的折舊率，而非遵守像埃克森和荷蘭皇家殼牌公司使用的標準計算法。折舊率對一家國王擁有的公司有什麼重要性？但對一家股票在國際市場交易的公司，捏造這類細節稱得上是犯罪。
這家公司在其他方面也缺少西方投資人預期的可責性。它的管理和支薪結構向來就不以任人唯才為原則。高層決策職位都被沙烏地人占據，即使他們比屬下的外國人缺乏經驗或資歷。而外籍員工的薪資和福利也主要按照他們的種族而非成就來決定。美國籍和英國籍工程師和會計師薪資高於印度籍或巴基斯坦籍。來自非洲的專業員工薪資還更少。
在這個產業的其他大公司已因為遭到巨額罰款和訴訟賠償——像埃克森的瓦爾迪茲漏油事件和英國石油的墨西哥鑽油平台爆炸等災難——而培養出對安全幾近偏執的態度，但Aramco從未被要求以同樣的標準運作。它是由沙烏地法院管轄，而法院則由擁有Aramco的相同王室家族控制。因此它缺少誘因，來努力避免成本高昂和遭到大眾責難的意外事故。在穆罕默德宣布IPO計畫之前幾個月，Aramco才發生石油業多年來最慘痛的災難，原因就是Aramco恣意輕忽基本安全措施。
這場災難發生在毗鄰Aramco總部的一個新住宅綜合區，是由該公司租來供非美國裔外籍員工居住的。興建並擁有這些公寓建築的沙烏地公司把建築蓋得很有現代感，還附帶一個中庭游泳池和運動區。
Aramco在員工進駐前派遣建築安全專家梅爾斯（Thomas Meyers）做例行檢查。沉默寡言的梅爾斯是科羅拉多州人，多年來擔任王國政府的建築檢查員和私人公司的顧問，在許多年前發生一樁Aramco員工宿舍的致命大火後也曾被該公司僱用。這是一個他覺得不錯的輕鬆工作，待遇好，可以悠遊地住在Aramco的宿舍區，也有機會把他的安全專業帶進一個需要它的國家。
梅爾斯在新公寓大樓區發現的狀況讓他大為震驚。他在寫給經理的一份報告中說，大樓區裡八棟六十呎高的建築每一棟都有開放的樓梯井，在失火時可能形成「煙囪」效應，吸進底部的氧氣，並把熱和煙燼帶到較高的樓層。這些建築沒有充足的滅火自動灑水裝置——違反Aramco自己的規定——也缺少適當的安全出口。公寓沒有火災偵測器。而且建築的電線配置潦草地用膠帶綑紮在一起。這些問題加起來構成「重大的生命安全顧慮」，梅爾斯和他的上司寫信給Aramco管理層，敦促公司不要讓員工住進去。
管理團隊忽視那封信，讓數十名員工和他們家人住進公寓大樓。住進去的巴基斯坦籍地質學家和會計師幾乎立即注意到，他們的新家有營建和安全的問題。一名住戶在電子郵件中向住房部經理抱怨，火災警報器似乎不管用，而且沒有防火安全燈。公司並沒有解決那些問題。
二○一五年八月三十日清晨四點四十五分，公寓大樓之一的底層停車場一具變壓器故障，住在樓下小屋裡的菲律賓籍安全警衛聞到煙味並叫醒他的同事。他們分別跑遍整個社區，嘗試叫醒居民。但火勢蔓延比他們快。變壓器燃燒的機油引燃汽車輪胎，幾分鐘內爆炸聲開始震撼社區，每一聲都來自地下室的汽車爆炸。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
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這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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