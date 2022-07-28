英國通膨創40年新高，鐵路工人再度罷工癱瘓全國路網，訴求加薪對抗物價危機
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倫敦地鐵工會（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）主張，薪資調漲趕不上英國通膨飆升速度，罷工有其必要。目前英國通膨率達9.4％而且料將繼續攀升。
（中央社）英國約4萬名鐵路工人27日進行罷工，全國鐵路網幾乎陷入癱瘓。正對抗數十年最嚴重生活費危機的英國，一個月前才發生30年來規模最大罷工。
法新社報導，訴求加薪和改善勞動條件的這場全國性罷工導致全國鐵路網幾乎陷入癱瘓，平均每5班列車只有一班行駛，通勤族於尖峰時段行程大亂，許多人索性待在家中。
通貨膨脹率來到40年新高，而且情況還將更糟。生活費危機給角逐保守黨魁和首相大位的外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）帶來重大挑戰。
倫敦地鐵和巴士照常發車。儘管歐洲之星（Eurostar）員工未加入罷工，此一通行於英法海底隧道（Channel Tunnel）列車仍受到連帶影響而減班。
倫敦地鐵工會（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）主張，薪資調漲趕不上英國通膨飆升速度，罷工有其必要。目前英國通膨率達9.4％而且料將繼續攀升。
他說：「英國鐵路網公司（Network Rail）未投入改善之前的薪資方案，鐵路公司也沒有提出新方案。」
倫敦地鐵工會上個月展開3天罷工，鐵路網幾乎為之癱瘓，27日再度進行24小時罷工。林奇說：「政府必須停止干預此一爭端，僱主才會跟我們協商解決。」
政府則敦促工會領導幹部和鐵路公司解決爭端。鐵路運輸服務可望28日清晨恢復。
生活成本壓力惡化，9成英國人越來越注意日常開銷
英國的生活成本節節攀升。26日公布的產業數據顯示，在16日截止的4週期間，英國超市銷售量較去年同期下降4.1％；此外高達9成英國人表示，他們越來越注意自己的日常生活開銷。
路透社報導，根據市場調研機構尼爾森愛科（NielsenIQ）的調查，在通貨膨脹飆升下，英國家庭正設法控制日常開銷，超市的肉類、魚類和家禽類銷量下降9.4％，家用品銷量減少8.1％，包裝雜貨銷量縮減6.4％。
英國今（2022）年6月通膨率達到9.4％的40年高點，並繼續朝兩位數邁進。由於薪資水準跟不上通膨速度，英國消費者信心處於歷史新低水準。
尼爾森愛科表示，49％的英國消費者對於如何在未來6個月裡滿足日常開支感到不安。
尼爾森愛科還說：「此外，高達90％（的英國消費者）越來越注意自己的消費狀況。62％的人表示，食品和雜貨開銷是他們最擔心的財務問題之一，僅次於水電瓦斯開銷。」
英國連鎖超市艾斯達（Asda）也說，五分之一的英國家庭6月的「可支配所得為負值」，當月收入與必需品支出差距平均達到60英鎊。
尼爾森愛科並指出，在調查的4週期間，英國超市總銷售額較去（2021）年同期增長4.4％，反映通膨狀況和近期的熱浪影響，因天氣炎熱導致水、冰品和防曬用品需求上升。在調查期間的最後一週，英國超市銷售額增長了5.6％。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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