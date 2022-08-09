六都社會住宅興辦達成率比一比：台北市78.6%最高，高雄24.5％最低
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新北市擁有龐大的400萬人口，按理說社宅總需求量最高；社宅推動聯盟認為，對照目前中央規劃3.3萬戶的目標，就客觀進度來說實應急起直追。
社會住宅推動聯盟今（9）日召開記者會公布六都社會住宅成績單，台北市達成率78.6％最高，但但房價與租金負擔來說也是台灣最嚴重的地方；高雄市達成率24.5％最低，與中央規畫目標差距很大。住盟提出中央地方都要蓋、盡快增加社宅存量、社宅不分黨派等五大政策訴求，並宣布將展開與六都市長候選人拜訪，為無殼蝸牛發聲。
六都成績比一比：台北最快、高雄最慢
根據社宅推動聯盟的彙整，台北市柯文哲市長任內興辦2萬429戶（含規劃設計中），距當年所提5萬戶的政策目標甚遠，柯文哲日前也坦承跳票；但客觀上來說，已是六都中蓋得最多的；然就房價與租金負擔來看，台北市為台灣最嚴重的地區，因此有意爭取市長的候選人們，除應接手完成已規劃設計、施工中的社宅外，要如何繼續朝5萬戶目標邁進，是不容迴避的問題。
桃園市鄭文燦市長任內興辦7195戶（含規劃設計中），同樣離當年選舉提出2萬戶目標有一大段距離。另外桃園是六都中移入人口增長與房價漲幅較大的城市，其中桃園區目前人口45萬、中壢區人口40萬，分居全台鄉鎮市區人口第一與第三，在居住壓力攀升情況下，社宅亟需持續興辦增量。
新北市部分，在朱立倫、侯友宜兩任市長共興辦8837戶（含規劃設計中）。但新北市擁有龐大的400萬人口，按理說社宅總需求量最高；對照目前中央規劃3.3萬戶的目標，就客觀進度來說實應急起直追；社宅推動聯盟表示，接下來要競選新北市長的林佳龍、侯友宜也應該說明清楚該如何追上進度。
台中市部分，在林佳龍、盧秀燕前後兩任市長8年內，興辦7146戶（含規劃設計中），六都裡屬中間水平，尚未達中央設定的1.5萬戶目標的一半。以及其間還發生推翻前任市長將規劃為社宅的土地出售之爭議，這對需長期投資累積存量的社宅政策絕非好事。社宅推動聯盟表示，因此無論是爭取連任的盧市長，或是想挑戰的蔡其昌，社宅不分藍綠，持續「接力」完成已規劃的社宅是最起碼的，同時也請你們回答還有一半的社宅如何設法補足。
社宅推動聯盟也指出，台南市與高雄市部分，在社宅推動是晚於其它四都起步，肇因於前市長賴清德、陳菊、韓國瑜等人恩態度相對消極，認為南部不需要社宅。因此對黃偉哲、陳其邁兩位現任市長來說，他們一上任就處於落後追趕的壓力下。台南目前興辦1758戶，高雄興辦2939戶（含規劃設計中），且幾乎都還在興建、規劃設計中，距中央規劃目標還有很大差距。
從相關房價指數，台南、高雄這幾年的漲幅甚至高於雙北，南部絕對需要社宅。無論是想爭取連任的黃偉哲、陳其邁兩位市長，還是要挑戰的謝龍介、柯志恩兩位參選人，要如何讓台南與高雄兩都擺脫社宅後段班的困境，民眾等著他們提出態度與作法。
民團提出五大訴求：加快量能與速度
在檢視六都過去8年的成績後，住盟也要指出六都社會住宅在下階段將面對幾大課題，包括如何在房價高漲之下加速興辦；另外除了提供社宅的硬體，民眾最關心的「住得起」、「住得好」問題，前者對社經弱勢者尤為重要，後者則須藉由穩健且接地氣的營運體制來實現。
民間團體也共同提出5大社宅政策訴求，包括社宅除了中央蓋，地方也要蓋，因為社宅不分黨派，要分頭並進而加速社會住宅的存量累積，相關都市開發利得應回饋社宅、以「收入」而非「身份」做為可負擔租金定價原則，營運不能分中央、地方，而是協力關係、入住應採行國際主流的「輪候制」而非變成「抽籤比運氣」遊戲。
芒草心慈善協會祕書長李盈姿指出，以中低收入的獨居老人為例，他們的補助就是7759元，假如他們申請台北市最便宜的青年社宅，1房的房型坊租3400元，7759多扣掉3400，僅剩下4000多，還是沒有辦法生活。勵馨基金會執行長王玥好則表示，抽籤制有點是在比運氣，用輪候制登記等候的話，也可以更精準的去預測需求。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，他們會將這些政策提交給六都候選人，並在未來評選對社會住宅政策最友善的候選人，讓民眾作為投票時的參考依據。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。