六都社會住宅興辦達成率比一比：台北市78.6%最高，高雄24.5％最低

社會住宅推動聯盟今（9）日召開記者會公布六都社會住宅成績單，台北市達成率78.6％最高，但但房價與租金負擔來說也是台灣最嚴重的地方；高雄市達成率24.5％最低，與中央規畫目標差距很大。住盟提出中央地方都要蓋、盡快增加社宅存量、社宅不分黨派等五大政策訴求，並宣布將展開與六都市長候選人拜訪，為無殼蝸牛發聲。

六都成績比一比：台北最快、高雄最慢

根據社宅推動聯盟的彙整，台北市柯文哲市長任內興辦2萬429戶（含規劃設計中），距當年所提5萬戶的政策目標甚遠，柯文哲日前也坦承跳票；但客觀上來說，已是六都中蓋得最多的；然就房價與租金負擔來看，台北市為台灣最嚴重的地區，因此有意爭取市長的候選人們，除應接手完成已規劃設計、施工中的社宅外，要如何繼續朝5萬戶目標邁進，是不容迴避的問題。

桃園市鄭文燦市長任內興辦7195戶（含規劃設計中），同樣離當年選舉提出2萬戶目標有一大段距離。另外桃園是六都中移入人口增長與房價漲幅較大的城市，其中桃園區目前人口45萬、中壢區人口40萬，分居全台鄉鎮市區人口第一與第三，在居住壓力攀升情況下，社宅亟需持續興辦增量。

新北市部分，在朱立倫、侯友宜兩任市長共興辦8837戶（含規劃設計中）。但新北市擁有龐大的400萬人口，按理說社宅總需求量最高；對照目前中央規劃3.3萬戶的目標，就客觀進度來說實應急起直追；社宅推動聯盟表示，接下來要競選新北市長的林佳龍、侯友宜也應該說明清楚該如何追上進度。

台中市部分，在林佳龍、盧秀燕前後兩任市長8年內，興辦7146戶（含規劃設計中），六都裡屬中間水平，尚未達中央設定的1.5萬戶目標的一半。以及其間還發生推翻前任市長將規劃為社宅的土地出售之爭議，這對需長期投資累積存量的社宅政策絕非好事。社宅推動聯盟表示，因此無論是爭取連任的盧市長，或是想挑戰的蔡其昌，社宅不分藍綠，持續「接力」完成已規劃的社宅是最起碼的，同時也請你們回答還有一半的社宅如何設法補足。

社宅推動聯盟也指出，台南市與高雄市部分，在社宅推動是晚於其它四都起步，肇因於前市長賴清德、陳菊、韓國瑜等人恩態度相對消極，認為南部不需要社宅。因此對黃偉哲、陳其邁兩位現任市長來說，他們一上任就處於落後追趕的壓力下。台南目前興辦1758戶，高雄興辦2939戶（含規劃設計中），且幾乎都還在興建、規劃設計中，距中央規劃目標還有很大差距。

從相關房價指數，台南、高雄這幾年的漲幅甚至高於雙北，南部絕對需要社宅。無論是想爭取連任的黃偉哲、陳其邁兩位市長，還是要挑戰的謝龍介、柯志恩兩位參選人，要如何讓台南與高雄兩都擺脫社宅後段班的困境，民眾等著他們提出態度與作法。

Photo Credit:社會住宅推動聯盟提供

民團提出五大訴求：加快量能與速度

在檢視六都過去8年的成績後，住盟也要指出六都社會住宅在下階段將面對幾大課題，包括如何在房價高漲之下加速興辦；另外除了提供社宅的硬體，民眾最關心的「住得起」、「住得好」問題，前者對社經弱勢者尤為重要，後者則須藉由穩健且接地氣的營運體制來實現。

民間團體也共同提出5大社宅政策訴求，包括社宅除了中央蓋，地方也要蓋，因為社宅不分黨派，要分頭並進而加速社會住宅的存量累積，相關都市開發利得應回饋社宅、以「收入」而非「身份」做為可負擔租金定價原則，營運不能分中央、地方，而是協力關係、入住應採行國際主流的「輪候制」而非變成「抽籤比運氣」遊戲。

芒草心慈善協會祕書長李盈姿指出，以中低收入的獨居老人為例，他們的補助就是7759元，假如他們申請台北市最便宜的青年社宅，1房的房型坊租3400元，7759多扣掉3400，僅剩下4000多，還是沒有辦法生活。勵馨基金會執行長王玥好則表示，抽籤制有點是在比運氣，用輪候制登記等候的話，也可以更精準的去預測需求。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，他們會將這些政策提交給六都候選人，並在未來評選對社會住宅政策最友善的候選人，讓民眾作為投票時的參考依據。

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核稿編輯：翁世航