5G開台2年普及率僅24％，NCC：部分民眾習慣699方案，電信三雄掀起資費「提速戰」

5G開台2年普及率僅24％，NCC：部分民眾習慣699方案

（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）昨（27）日發布4G與5G開台2年成績比較，資料顯示5G普及率僅24.46％，遠不及4G迅速破6成；NCC分析，上網需求熱切帶動4G普及率，如今人人有智慧手機，加上民眾習慣新台幣599元、699元4G吃到飽方案，且5G還沒有殺手級應用。

NCC昨天舉行例行記者會，並提供4G與5G開台2年的成績表現，根據資料，台灣於2014年5月提供4G服務，短短2年內戶數衝到1464萬、普及率達62.29％；反觀5G開台2年，戶數僅567.1萬戶、普及率達24.46％。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，時空環境不同，3G升到4G時，智慧型手機普及、民眾也有上網需求，所以4G普及率較快，但現在4G升級5G，部分民眾習慣新台幣599元、699元的4G吃到飽方案，現在雖然有殺手級體驗，但還沒有殺手級應用，因此提升普及率會需要多一點時間。

翁柏宗表示，台灣民眾接受新技術比例算蠻高的，跟中國、日本、韓國、美國相比，台灣5G服務2年普及率達25％仍算是前段班。

此外，翁柏宗指出，前瞻基礎建設計畫第3期特別預算有「補助5G網路建設計畫」，鼓勵電信事業建設5G網路，去年預算為新台幣99.2億元，今年度預算有55.7億元。

根據NCC資料，台灣在2014年5月底開始提供4G服務，開台半年普及率達11.89％，開台1年普及率達27.65％，開台2年的4G戶數為1464萬、普及率達62.29％。台灣5G服務在2020年6月底開台，開台半年普及率為6.18％，開台1年普及率為12.99％，開台2年的5G戶數為567.1萬戶、普及率達24.46％。

5G超量網速悄悄變快，電信業競相調整提高用戶升級意願

（中央社）遠傳電信宣布，5G月租799元的超量限速，從原本10Mbps拉高到21Mbps後，台灣大哥大跟進，中華電也表態，因應市場機制也會調整，意味著「提速戰」正式開打。

Photo Credit: 中央社

隨著台灣5G開台滿2年，近期電信三雄資費掀起一波「提速戰」，為鼓勵4G用戶升級，包括599、799、999等資費，都提供用戶超量後仍可上網的服務，然先前799超量後網速僅有10Mbps，遠傳近期再開出第一槍，翻倍上調至21Mbps，提高用戶升轉5G意願。

至於中華電信動態，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財5日出席記者會，在受訪時預告「很快就會在官網上看到」。稍早中華電信官網已更新，799資費量到降速為21Mbps。

但中華電強調，並非「跟進」，是隨著市場機制在應對，而這樣的策略可以吸引更多4G的用戶升級5G，也是多元資費的做法。

事實上，為衝刺5G資費用戶滲透率，遠傳電信在去（2021）年9月就率先將5G 799資費超量限速值由5Mbps（4G輕速上網吃到飽）改為10Mbps（4G疾速上網吃到飽），當時中華電信與台灣大隨後就跟進。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航