2022/07/28,
動物

日本山口縣爆「獼猴之亂」：咬人、劫嬰約60人受害，專家稱保育過於成功反而加劇人猴衝突

日本山口縣爆「獼猴之亂」：咬人、劫嬰約60人受害，專家稱保育過於成功反而加劇人猴衝突
Photo Credit: AP / 達志影像

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日本山口縣近期爆發多起獼猴攻擊事件，不過這群不速之客並非為了搶食，而是將幼童和老年人視為目標。有些猴子試圖搶走嬰兒、撕咬人類，甚至偷偷溜進幼兒園，專家指出二戰後由於政府保育工作過於成功，日本獼猴數量因此大量增加，進而導致人猴衝突加劇。

日本山口縣近期爆發多起獼猴攻擊事件，有些猴子試圖搶走嬰兒、撕咬人類，甚至偷偷溜進幼兒園。山口縣官方昨（27）日表示，他們已經射殺一隻被認定曾經襲擊人類的獼猴。

根據《美聯社》，從7月8日以來，已經有58人遭到獼猴襲擊，而且情況越來越糟糕。目前受害者還包含一名在家中受傷的女嬰，以及一名在幼兒園突然遭到襲擊的4歲女童。對此，山口縣政府已聘請特殊團隊，用麻醉槍圍捕獼猴。

值得注意的是，猴子對食物並不敢興趣，由於他們的攻擊目標為幼童以及老年人，因此陷阱無法成功獵捕牠們。

山口縣府農業政策部官員齊藤正人週三說道：「他們非常聰明，往往會從背後偷襲你，也經常會抓住腳部。」

此外，他也表示當遇到猴子時，正確的作法是不要直視牠們的眼睛，盡量讓自己的身形變大，例如張開外套，接著安靜後退，不做突然動作。

報導指出，一名女子在陽台晾衣服的時候被猴子襲擊；另一名受害者則是展示他被猴子抓傷的腳趾，兩名受害者都均稱被猴子又胖又大的體型嚇了一跳。

週二，山口縣團隊使用麻醉槍抓獲一隻雄性獼猴，由於牠被認定為過去傷害事件的始作俑者之一，最終被處死，不過牠也不會是最後一隻遭到處決的獼猴。

山口幼兒園副校長真田靖子說道，許多獼猴仍在學校的操場上四處亂跑，「我們接到警方警告，已經停止讓孩子們在外玩耍。」

《紐約時報》指出，日本獼猴是世界上生存在最北方的非人類靈長類動物，20世紀因常常被獵殺作為食物或是製作藥物而大量減少。對此，二戰後日本政府下達獵捕禁令希望能保護日本獼猴，不過保育工作的施行似乎過於成功，導致其數量急速攀升。

日本靈長類動物學家江成廣斗解釋，獼猴數量的恢復引發並加劇了人猴衝突，導致現在居住於動物附近的人類面臨住家被入侵的嚴重風險。

他補充，如果人類持續放任獼猴攻擊，會給牠們更多學習入侵的機會，進一步引發更多衝突。許多猴子會揭開屋頂瓦片、闖入垃圾場搗亂，嚴重時還有可能將疾病傳染給人類。

此外，讓日本獼猴數量反彈的原因，還包含政府復育人類居住區附近的森林，以及為這些動物提供豐富食物資源等。如今的獼猴除了三餐溫飽，還可以在許多濕地閒晃，有些更是隨興的挑釁人類。

江成廣斗指出，儘管現在日本每年約有2萬5000隻獼猴被撲殺，但主要還是由官方處決，狩獵牠們仍是非法行為。然而，最近的調查表明，日本獼猴數量仍在成長，其中一個原因是猴子似乎正在遷徙至人口減少的的農村廢棄地區。

至於山口縣為何成為猴子襲擊事件的主要地區，則是該地夾在丘陵以及山脈之間的地理因素。「我們無法確定山區究竟發生甚麼，但這些獼猴明顯越界了。」齊藤正人說道。「如果是吃農作物還可以理解，但傷害居民就需要做點甚麼。」

事實上人猴衝突事件在亞洲並非新聞，印度恆河猴就曾經爆出劫走並殺害嬰兒的事件。這群動物被視為印度教神明的代表，每每新德里市政府要清除牠們都必須謹慎行事，避免引發民眾強烈反彈。2015年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）訪問印度前，當局就曾以彈弓、尖叫聲以及犬隻吠叫聲嚇跑猴子

在泰國，華富里市（Lopburi）多年來也一直受到食蟹獼猴的侵擾，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流行期間，這群猴子變得更加咄咄逼人，因為牠們的主要餵食者——遊客突然消失了。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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2022/07/22,
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