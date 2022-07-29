印尼中爪哇之遊園驚夢：一座百年咖啡種植園的前世今生
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1922年，年輕的荷蘭人Gustav Van der Swan從荷屬東印度公司租了14畝地，在中爪哇的八座火山附近開辦了Karangredjo咖啡種植園。 1964到1988年間，咖啡園由某印尼軍方人士接管，一度根據所在地更名Bedono。 1990年代，咖啡園才由義大利人Gabriella Teggia接手。
文：黃照靜
如果說印尼也有龍脈，必定是在爪哇島。印尼獨立以來的政治要人，幾乎清一色出身爪哇，偶爾有來自外島的，也是與爪哇望族通婚方能躋身政壇。北岸三寶壟和南部日惹之間，中爪哇群山環抱中，海拔900米的咖啡種植園側的梅薩歷史蒂拉（Mesastila）山莊，可說是在這「龍脈」的中點了。
最後一抹暮光離開我的臨時居所：莫拉比別墅（Merbabu Villa），是以房間的火山景觀命名。木結構的雙藻井上懸掛的吊燈似隨蟲鳴微微顫動，周遭墻壁上的裝飾畫上的爪哇人似乎開始下墻走動。古舊的地板吱嘎作響，三面三向鏡子中人影憧憧。窗邊不速之鳥又至，每次叫七聲，每聲兩個音節，是一種推動朽門時發出的「吱啞」聲。蟬鳴轟鳴不息，伴隨著山谷中回蕩著的好幾個村莊裏穆斯林的禱告聲，時而高亢淒婉，時而戲謔悠長，有如四面楚歌。我一夜未闔眼。
晨起，索性直接去參加山莊安排的咖啡種植園遊，把這神秘園看個究竟。晨霧中穿過滿山的咖啡樹，沿路摘幾個蛇果當早餐，在傳統的碳木烤咖啡爐側坐下，望著山下綠油油的梯田，和著棕櫚糖嚼碎吞下幾顆烤咖啡豆，又有了精神。給遊客喝的是泥沼咖啡（Kopi Tubruk），咖啡豆炒後，在石臼中用木杵磨碎，然後將粉末入沸水煮，或直接加入沸水任其沈澱。爪哇人喝一口咖啡得掂量下一口，免得一口渣。
1922年，年輕的荷蘭人Gustav Van der Swan從荷屬東印度公司租了14畝地，在中爪哇的八座火山附近開辦了Karangredjo咖啡種植園。他在咖啡園中守過了二戰和印尼獨立初期，安居樂業，終於面臨戰後印尼政商關系的重新洗牌。1964到1988年間，咖啡園由某印尼軍方人士接管，一度根據所在地更名Bedono。在他去世後，其妻難以維持咖啡園的經營，而接手人不好找。對咖啡園動念的人，常因搞不懂他的復雜家庭關系，生怕產權不明晰而放棄購買。直到1990年代，才由義大利人Gabriella Teggia接手。純說這位女士是在60年代的嬉皮潮中來到印尼，有堪輿之才，是通過向安曼集團出售自己在峇里島的酒店而提前實現財務自由，又移師爪哇，根據山下村中老人指引找到此地。園中有位爪哇年輕人見我形跡可疑，主動提出帶我四處走走，我方才知道自己住的那幢「鬼屋」是山莊主人生前舊居。
山莊的核心建築是建於1928年的老宅，四面通風，庭中有棵老得不知歲月的木棉。荷屬時期的山莊大門是東向，Gabriella置產之後，不知何故封閉此門，在南向另開大門，並在從附近的Mayong小鎮搬來一座建於1873年的火車站候車室作為候客廳。車站原來位於荷蘭人在1887年於爪哇北岸建成的庫都斯-帕強阿卡（Kudus-Pecangakan）一線。庫都斯原來有個老王朝，向西穿過三寶壟是北加浪岸，至今仍出產精美的巴迪布（Batik）。再向西是另一個老王朝所在地帕強阿卡。印尼獨立後，民主化幾十年了，鐵路沿線的老王朝氣數已盡，現代印尼真正完整保留老王朝小朝廷的，只剩下爪哇東南部的日惹（Yogyakarta），幸以在印尼獨立過程中八面玲瓏的政治手腕全身而退。
2001年的一個狂風暴雨之夜，40輛卡車運來了候車室的全部「屍骨」，又在此地重建重生。Gabriella和中爪哇老建築的緣分就此一發不可收拾。她從庫都斯和附近的梭羅（Solo）一幢接一幢地拆解和搬運老舊而瀕臨被棄的爪哇老建築，放置到這中爪哇群山之中的咖啡園中，十年間一共重新搭建22幢別墅之多。
漫步於園中，滿目盡是Joglo和limasan式樣的別墅，遠處雲山霧繞掩映之下，戧脊上的小獸們分外妖嬈。從大宅向西步行五分鐘左右，西客房區的盡頭，坐落著兩幢來自爪哇北部海岸庫都斯的老屋。要談Joglo和Limasan建築樣式，得先交代下爪哇平民建築的基本款：Kampung組屋。平民住Kampung，在房屋中間，四根屋柱支撐一個人字形屋頂，兩層拉梁固定。中央一根主柱支撐屋脊。有點實力的中產住Limasan樣式，在Kampung的基礎上，山墻的兩側再各加兩個外柱，造出兩個梯形剖面的區域，屋頂變成一個四面坡形。
Joglo則是爪哇貴族專用。建築特色在屋頂，爪哇人叫它tumpang sari，是四面或多面木柱支撐中間的崛起部分，一個多層屋梁結構。外梁承重，內梁通常有精美木雕，逐次向上攀爬和縮短，形成一個倒金字塔形的拱形天花板。室內又分外室與內室；外室無墻，用於會客。內室有墻，用來住人。此種建築形態據說是源自日惹蘇丹一世在1756年所建的皇宮，當時和後來的爪哇貴族、社會名流紛紛效仿之，中爪哇各地於是遍布山寨版Joglo，始終與社會身份掛鉤。
中國古建築等級劃更復雜，身份也在於屋頂，叫做「頂製」。出屋檐的高於不出屋檐的，重檐又高於單檐，重檐層數越多級別越高。宮殿建築都是一條正脊。皇宮的山寨版歷朝歷代都有，只是被舉報風險太高，明英宗時的石亨、嘉靖時的趙文華都是這樣斷送仕途的。
一陣風過，屋前的高大竹子呼啦作響。竹子空心屬陰，「天壤間，似木非木，似草非草」。屋內不宜種竹，種在室外卻可以擋災化煞。我又問起在爪哇搬遷老宅的風水講究。在峇里島，搬動老宅務必祭宅靈。Yoyok說，拆遷屋同樣如此。屋子拆解搬來後，柱基如果已經打好，一般一個十到十五人的施工隊可以在七到十天內完成老屋的重新組裝，原建築利用率在百分之七十以上。別墅啟用前，要按照山下村裏阿訇的指點，削竹條圍圈點火，眾人圍坐。將印尼豆製品天貝加西紅柿和黃瓜炒熟，放在米飯上，邀請前來參加儀式的人分食之。阿訇復又誦經，方告圓滿。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。