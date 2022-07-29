印尼中爪哇之遊園驚夢：一座百年咖啡種植園的前世今生

文：黃照靜

如果說印尼也有龍脈，必定是在爪哇島。印尼獨立以來的政治要人，幾乎清一色出身爪哇，偶爾有來自外島的，也是與爪哇望族通婚方能躋身政壇。北岸三寶壟和南部日惹之間，中爪哇群山環抱中，海拔900米的咖啡種植園側的梅薩歷史蒂拉（Mesastila）山莊，可說是在這「龍脈」的中點了。

最後一抹暮光離開我的臨時居所：莫拉比別墅（Merbabu Villa），是以房間的火山景觀命名。木結構的雙藻井上懸掛的吊燈似隨蟲鳴微微顫動，周遭墻壁上的裝飾畫上的爪哇人似乎開始下墻走動。古舊的地板吱嘎作響，三面三向鏡子中人影憧憧。窗邊不速之鳥又至，每次叫七聲，每聲兩個音節，是一種推動朽門時發出的「吱啞」聲。蟬鳴轟鳴不息，伴隨著山谷中回蕩著的好幾個村莊裏穆斯林的禱告聲，時而高亢淒婉，時而戲謔悠長，有如四面楚歌。我一夜未闔眼。

Photo Credit：黃照靜 莫拉比別墅側景。別墅為山莊前任主人舊居，內飾由多幢爪哇老屋的殘部鑲拼而成。

晨起，索性直接去參加山莊安排的咖啡種植園遊，把這神秘園看個究竟。晨霧中穿過滿山的咖啡樹，沿路摘幾個蛇果當早餐，在傳統的碳木烤咖啡爐側坐下，望著山下綠油油的梯田，和著棕櫚糖嚼碎吞下幾顆烤咖啡豆，又有了精神。給遊客喝的是泥沼咖啡（Kopi Tubruk），咖啡豆炒後，在石臼中用木杵磨碎，然後將粉末入沸水煮，或直接加入沸水任其沈澱。爪哇人喝一口咖啡得掂量下一口，免得一口渣。

1922年，年輕的荷蘭人Gustav Van der Swan從荷屬東印度公司租了14畝地，在中爪哇的八座火山附近開辦了Karangredjo咖啡種植園。他在咖啡園中守過了二戰和印尼獨立初期，安居樂業，終於面臨戰後印尼政商關系的重新洗牌。1964到1988年間，咖啡園由某印尼軍方人士接管，一度根據所在地更名Bedono。在他去世後，其妻難以維持咖啡園的經營，而接手人不好找。對咖啡園動念的人，常因搞不懂他的復雜家庭關系，生怕產權不明晰而放棄購買。直到1990年代，才由義大利人Gabriella Teggia接手。純說這位女士是在60年代的嬉皮潮中來到印尼，有堪輿之才，是通過向安曼集團出售自己在峇里島的酒店而提前實現財務自由，又移師爪哇，根據山下村中老人指引找到此地。園中有位爪哇年輕人見我形跡可疑，主動提出帶我四處走走，我方才知道自己住的那幢「鬼屋」是山莊主人生前舊居。

山莊的核心建築是建於1928年的老宅，四面通風，庭中有棵老得不知歲月的木棉。荷屬時期的山莊大門是東向，Gabriella置產之後，不知何故封閉此門，在南向另開大門，並在從附近的Mayong小鎮搬來一座建於1873年的火車站候車室作為候客廳。車站原來位於荷蘭人在1887年於爪哇北岸建成的庫都斯-帕強阿卡（Kudus-Pecangakan）一線。庫都斯原來有個老王朝，向西穿過三寶壟是北加浪岸，至今仍出產精美的巴迪布（Batik）。再向西是另一個老王朝所在地帕強阿卡。印尼獨立後，民主化幾十年了，鐵路沿線的老王朝氣數已盡，現代印尼真正完整保留老王朝小朝廷的，只剩下爪哇東南部的日惹（Yogyakarta），幸以在印尼獨立過程中八面玲瓏的政治手腕全身而退。

Photo Credit：黃照靜 山莊南門，原為爪哇島北岸Mayong鎮上的火車站候車室。2001年遷於此地。

2001年的一個狂風暴雨之夜，40輛卡車運來了候車室的全部「屍骨」，又在此地重建重生。Gabriella和中爪哇老建築的緣分就此一發不可收拾。她從庫都斯和附近的梭羅（Solo）一幢接一幢地拆解和搬運老舊而瀕臨被棄的爪哇老建築，放置到這中爪哇群山之中的咖啡園中，十年間一共重新搭建22幢別墅之多。

漫步於園中，滿目盡是Joglo和limasan式樣的別墅，遠處雲山霧繞掩映之下，戧脊上的小獸們分外妖嬈。從大宅向西步行五分鐘左右，西客房區的盡頭，坐落著兩幢來自爪哇北部海岸庫都斯的老屋。要談Joglo和Limasan建築樣式，得先交代下爪哇平民建築的基本款：Kampung組屋。平民住Kampung，在房屋中間，四根屋柱支撐一個人字形屋頂，兩層拉梁固定。中央一根主柱支撐屋脊。有點實力的中產住Limasan樣式，在Kampung的基礎上，山墻的兩側再各加兩個外柱，造出兩個梯形剖面的區域，屋頂變成一個四面坡形。

Joglo則是爪哇貴族專用。建築特色在屋頂，爪哇人叫它tumpang sari，是四面或多面木柱支撐中間的崛起部分，一個多層屋梁結構。外梁承重，內梁通常有精美木雕，逐次向上攀爬和縮短，形成一個倒金字塔形的拱形天花板。室內又分外室與內室；外室無墻，用於會客。內室有墻，用來住人。此種建築形態據說是源自日惹蘇丹一世在1756年所建的皇宮，當時和後來的爪哇貴族、社會名流紛紛效仿之，中爪哇各地於是遍布山寨版Joglo，始終與社會身份掛鉤。

Photo Credit：黃照靜 爪哇貴族所住的Joglo建築式樣外觀。

中國古建築等級劃更復雜，身份也在於屋頂，叫做「頂製」。出屋檐的高於不出屋檐的，重檐又高於單檐，重檐層數越多級別越高。宮殿建築都是一條正脊。皇宮的山寨版歷朝歷代都有，只是被舉報風險太高，明英宗時的石亨、嘉靖時的趙文華都是這樣斷送仕途的。

一陣風過，屋前的高大竹子呼啦作響。竹子空心屬陰，「天壤間，似木非木，似草非草」。屋內不宜種竹，種在室外卻可以擋災化煞。我又問起在爪哇搬遷老宅的風水講究。在峇里島，搬動老宅務必祭宅靈。Yoyok說，拆遷屋同樣如此。屋子拆解搬來後，柱基如果已經打好，一般一個十到十五人的施工隊可以在七到十天內完成老屋的重新組裝，原建築利用率在百分之七十以上。別墅啟用前，要按照山下村裏阿訇的指點，削竹條圍圈點火，眾人圍坐。將印尼豆製品天貝加西紅柿和黃瓜炒熟，放在米飯上，邀請前來參加儀式的人分食之。阿訇復又誦經，方告圓滿。