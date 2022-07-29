要不要調低中國商品關稅？拜登進退兩難、怎麼做都失分

文：Alexander Görlach（語言學和神學博士、卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，牛津大學網路研究所助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學榮譽教授，並曾在哈佛大學和劍橋大學擔任過各種職務。他在台灣和香港呆過一段時間，這一地區，尤其是中國的崛起及其對自由世界的意義是他的一個核心話題）

在美國政界，很少有像在關於中華人民共和國對美構成制度性挑戰問題上那樣的一致立場。國會中，絕大多數民主黨和共和黨議員都站在港人一邊，港人的自主和民主生活方式受北京非法壓制，國會兩黨一致對北京的最邪惡打手實施制裁。在新疆問題上，兩黨亦有共識：一致認定中國獨裁者習近平對生活在中國西北邊陲的新疆地區維吾爾少數民族實行種族滅絕。

拜登還有何種選項？

然而，國會和白宮不是一碼事。總統拜登（Joe Biden）曾在國會宣佈，將至少像前任川普（Donald Trump）一樣對中國持強硬態度。後者在其任期內對中國商品提高了關稅。拜登未予取消，而是保留了這些關稅。可是，目前，美國通貨膨脹率攀升至9％以上，作為總統，他必須設法為國民減輕價格上漲負擔。今秋期中選舉將至，而拜登比他之前的任何一位當代總統都更不受選民歡迎。

所以，民主黨陣營信心明顯減弱。若2020年大選日前後民調結果可信，則他當時勝選的主因是「他不是川普」。他現在是否有能力扭轉頹勢？

他現在考慮降低或取消進口自中國的消費品關稅，以降低在美售價。然而，這不啻是「走鋼絲」，因為，共和黨人會將此舉解釋為是對中國的屈服，並在選戰中充分加以利用。

中國經濟受重壓

在此意義上，拜登新近對沙烏地獨裁者家族的訪問便是一次高難動作。大選期間，他曾宣佈，要讓利雅德就範。而現在，他卻突然溫順地造訪沙烏地，敦請全球人權最惡劣侵犯者之一生產更多石油以降低價格。同樣應遭孤立的俄羅斯，因世界市場上原油短缺正大賺其錢，對印度等國的出口生意興隆火爆。

若與美國的緊張關係有所緩和，中國肯定受益。該國正受到房地產危機和金融危機的嚴重困擾，此外，經濟增長預估值下調，青年失業率創多年來最高。在河南省，數百名被銀行欺騙的客戶舉行示威，他們的「安全儲蓄」被挪用於高風險投資項目，總值60億美元的存款血本無歸。房地產開發商亦資不抵債，造成大量「爛尾樓」。成千上萬人無望入住夢想公寓，拒絕繼續分期付款。

同時身處數條戰線

對這兩個部門監管不力的北京政府只有一個選擇：全面賠償所有受害人，以防爆發街頭革命。據稱，每個河南受害人或將得到約值7400美元的補償。少而又少。

在此境遇下，若得到額外收入，以及能宣稱贏了美國一分，便大有利於習近平。基於這一複雜局面，拜登似乎會考慮這麼做：對高端電子產品徵收更高新關稅，同時，降低廉價消費品進口稅。

屆時，價格是否真會下降，並在11月的選舉中使民主黨受益？這麼做或有空間：在川普的瘋狂關稅行為前，中國進口商品的海關稅是3％，目前是20％。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航