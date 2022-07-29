要不要調低中國商品關稅？拜登進退兩難、怎麼做都失分
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Alexander Görlach認為，有關對中國商品徴稅問題，美國總統拜登處於兩難境地：若取消關稅，或有利於緩解通膨，卻會成為共和黨人求之不得的攻擊口實。
文：Alexander Görlach（語言學和神學博士、卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，牛津大學網路研究所助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學榮譽教授，並曾在哈佛大學和劍橋大學擔任過各種職務。他在台灣和香港呆過一段時間，這一地區，尤其是中國的崛起及其對自由世界的意義是他的一個核心話題）
在美國政界，很少有像在關於中華人民共和國對美構成制度性挑戰問題上那樣的一致立場。國會中，絕大多數民主黨和共和黨議員都站在港人一邊，港人的自主和民主生活方式受北京非法壓制，國會兩黨一致對北京的最邪惡打手實施制裁。在新疆問題上，兩黨亦有共識：一致認定中國獨裁者習近平對生活在中國西北邊陲的新疆地區維吾爾少數民族實行種族滅絕。
拜登還有何種選項？
然而，國會和白宮不是一碼事。總統拜登（Joe Biden）曾在國會宣佈，將至少像前任川普（Donald Trump）一樣對中國持強硬態度。後者在其任期內對中國商品提高了關稅。拜登未予取消，而是保留了這些關稅。可是，目前，美國通貨膨脹率攀升至9％以上，作為總統，他必須設法為國民減輕價格上漲負擔。今秋期中選舉將至，而拜登比他之前的任何一位當代總統都更不受選民歡迎。
所以，民主黨陣營信心明顯減弱。若2020年大選日前後民調結果可信，則他當時勝選的主因是「他不是川普」。他現在是否有能力扭轉頹勢？
他現在考慮降低或取消進口自中國的消費品關稅，以降低在美售價。然而，這不啻是「走鋼絲」，因為，共和黨人會將此舉解釋為是對中國的屈服，並在選戰中充分加以利用。
中國經濟受重壓
在此意義上，拜登新近對沙烏地獨裁者家族的訪問便是一次高難動作。大選期間，他曾宣佈，要讓利雅德就範。而現在，他卻突然溫順地造訪沙烏地，敦請全球人權最惡劣侵犯者之一生產更多石油以降低價格。同樣應遭孤立的俄羅斯，因世界市場上原油短缺正大賺其錢，對印度等國的出口生意興隆火爆。
若與美國的緊張關係有所緩和，中國肯定受益。該國正受到房地產危機和金融危機的嚴重困擾，此外，經濟增長預估值下調，青年失業率創多年來最高。在河南省，數百名被銀行欺騙的客戶舉行示威，他們的「安全儲蓄」被挪用於高風險投資項目，總值60億美元的存款血本無歸。房地產開發商亦資不抵債，造成大量「爛尾樓」。成千上萬人無望入住夢想公寓，拒絕繼續分期付款。
同時身處數條戰線
對這兩個部門監管不力的北京政府只有一個選擇：全面賠償所有受害人，以防爆發街頭革命。據稱，每個河南受害人或將得到約值7400美元的補償。少而又少。
在此境遇下，若得到額外收入，以及能宣稱贏了美國一分，便大有利於習近平。基於這一複雜局面，拜登似乎會考慮這麼做：對高端電子產品徵收更高新關稅，同時，降低廉價消費品進口稅。
屆時，價格是否真會下降，並在11月的選舉中使民主黨受益？這麼做或有空間：在川普的瘋狂關稅行為前，中國進口商品的海關稅是3％，目前是20％。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。