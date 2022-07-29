英文不好還能到柬埔寨工作？請珍惜生命，遠離人蛇集團

文：湄公河水怪（遊走於湄公河沿岸，因東南亞天氣過熱很容易中暑而灌下大量的水，每天帶一加侖水壺上班的人形怪物）

柬埔寨是個經濟即將進入爆發式成長期的國家，充滿了機會與挑戰。東協「新新興市場」的超巨大利差，即使缺乏良好的公共基礎建設、治安及法制環境與台灣相比仍有不小差距，惟不可諱言的是，對於經濟發展已經在高原期的台灣求職者而言，深具有魅力與想像空間。

如果有注意到新聞的話，近期不少台灣人前往柬埔寨任職卻淪為詐騙集團的犧牲者，甚至成為人蛇集團交易的「賣豬仔」，作為一位外派柬埔寨、並致力於防制金融犯罪的台灣小雜工，謹分享在金邊的一些個人小觀察。當然受限於筆者的眼界、工作領域以及厚厚的同溫層，這些觀察有可能僅適用於部分產業，甚至過於武斷，然而仍殷殷企盼台灣人能夠藉此短文，避免懷抱著夢想掏金，卻淪為詐騙網賭產業一份子，被迫陷入有家卻歸不得的困境。

可能有聘僱海外人士需求的產業

柬埔寨是一個非常年輕的國家，粗估平均年齡約落在25-30歲左右，當地30年前方從戰亂中復甦，因此大部分的柬埔寨人對於未來充滿了希望，花錢的方式也奠基於未來薪資水準將會大幅上升的前提下大手大腳，金融機構與台灣相比利差甚大，以信用卡為例，當地銀行信用卡總費用年百分率約在18%-30%，預借現金甚至可能有36%以上的驚人利率，而房貸利率依不同條件大抵為6%-15%上下，因此柬埔寨大大小小有正式牌照金融機構（包括商業銀行及微型金融機構）超過100家，依柬埔寨央行（NBC）資料，金融業也是外資主要投資產業（2021年約占22.9%），其餘依次為製造業、房地產、旅館和餐廳、農業、能源等產業。

因此上述產業較有可能會有聘僱海外人士任職需求，除了可能語言及文化較好溝通外，優質的人才在柬埔寨是供不應求，產業挖角盛行，大部分柬籍員工年資待同一家公司超過兩三年可能就算資深了，如能擁有穩定任職的國際級人才，對於公司業務將有莫大的助益；相反，如果不是上述產業招聘，或是公司業務模稜兩可，則務必思考該公司為何需要聘僱薪資數倍於當地員工的海外職員。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為在金邊的柬埔寨證卷交易所大樓

合理的薪資範圍

依據柬埔寨勞動法規，2022年柬埔寨最低月薪為194美元（約新台幣5808元），當然這樣的薪資屬於勞動階級工人，如果是辦公室白領，基層員工約250-500美元（約新台幣7485-14970元），中高階主管依能力職等，可能從1000-4000美元（約新台幣29940-119762元）不等，年終等福利端看各產業.

至於台灣人，在此任職大抵也是中高階主管的薪資，以上都是未稅價，外國人在柬可能會被扣掉大大小小各種不同的費用，最後實際到手上的可能是名目薪資的一半。但是如果在台灣僅擔任基層員工職務，並非原任職台灣公司外派而是受聘於當地公司，務必要自問，在當地一流大學（當然品質參差不齊）畢業生僅要求300美元的前提下，年輕資淺的臺灣人，學經歷是否能夠撐得起一間有規模公司的主管能力，對方看中的是「台灣人的身分」亦或是「工作能力」？如果在台灣月薪領不到4萬台幣，憑甚麼能在柬領4000美金呢?

語言能力的要求

在金邊，如果只懂英文其實是可以輕鬆寫意的生活下去的，金邊的國際化程度遠比台北高，不管是菜單、外送app都有英文版本，在外國人生活區的工作人員英語也能溝通。

根據筆者光顧路邊攤的經驗，議價時折扣程度依序為會講柬文>會講英文>會講中文，柬文和英文應該還是該地主要使用的語言。為了體驗當地文化，筆者從不去華人聚居區域，相信部分地區中文也是重要的溝通語言。

不過要強調的是，柬埔寨為出口導向經濟，如果一間公司內部溝通不使用英文，甚至不要求英文能力，從面試開始即未利用英文面試或是測驗英文能力，那基本上87%一定是詐騙網賭集團，如有意在柬埔寨任職，英文能力需要有具有「商務場合」運用流暢的水準，妄想只會中文即可領取國際水準薪資，在台灣不會發生，在柬埔寨也不會發生，務必注意。

簽證的取得

前往柬埔寨有數種不同的簽證，透過線上事前申請簽證，如果不是電子商務簽證「Visa-E」，而是電子觀光簽證「Visa-T」，務必提高警覺性，僅只有「Visa-E」能夠在柬埔寨申請延長商務居留簽證，而電子商務簽證的必備條件，即為在柬有登記在案的商業實體保證函，如果赴任柬埔寨而公司拿不出商業實體保證函，該公司是否為正規公司不言可喻。

另外一種簽證的方式為落地簽，依據在機場觀察，筆者每每看到涉世未深台灣年輕人，美其名為「公司包辦」，整團一下機即由公司統一保管護照，並且享有「機場VIP服務」，但後續是否發還護照，還是護照持續由公司「保管」則不得而知，想到這些年輕人極大機率成為人蛇集團的受害者，甚感遺憾。

判斷聘僱公司是否為正當的公司

柬埔寨商務部（MOC）已有類似台灣經濟部商業司的類似的系統，藉由該系統可以查詢所有在柬埔寨登記在案的公司。

Photo Credit：截圖自柬埔寨商務部網站

當然公司登記是小事，只要依規繳費即可辦理工商登記。但是應注意該公司官網在網路搜尋後是否能找的到，以及登記資本額和可經營事項是否得宜？舉例來說，一家「金融科技公司」號稱藉由區塊鏈技術創造新支付方式，金流超過數千萬美元，資本額卻僅有數萬美金；或是新創設立的「投資控股公司」，官網簡陋旗下卻擁有旅館、物流、貨運等等難以追蹤金流的營業項目，可能都是需要注意的部分。