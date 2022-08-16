STEM女性先驅：英國詩人拜倫之女勒芙蕾絲，世界上第一位程式設計師
我們想讓你知道的是
這個當今充滿男性工作者且極具商業價值與發展潛能的產業，最初可說是出自於一位女性之手，也就是前面出現過的勒芙蕾絲，因為在科技史上，勒芙蕾絲常被視為是世界上最早的程式設計師。
文：蘇意雯（台北市立大學數學系教授）、宋致論
Take Home Message
- 勒芙蕾絲是英國著名詩人拜倫與數學家安娜貝拉的女兒，母親安娜貝拉安排數學、邏輯課程，打下她日後研究程式語言的基礎。
- 1833年的勒芙蕾絲在英國數學家巴貝奇身邊協助研究，並被巴貝奇設計的計算器「差分機」吸引，後續也投入他的另一項發明──「分析機」的研究。
- 勒芙蕾絲在翻譯一篇分析機的論文時，納入她自己對機器原理的說明，以及一張通常被稱為「第一份電腦程式」的表格。她預見了電腦的潛能，更被計算機科學界公認為先驅人物。
相信讀者都知道每年5月的第二個星期日是母親節，但你是否曾留意過每年10月的第二個星期二呢？
每年10月的第二個星期二其實是「愛達．勒芙蕾絲日」（Ada Lovelace Day），人們會在每年的這一天慶祝女性在科學、技術、工程、數學（science,technology, engineering and mathematics, STEM）領域取得的成就，除了激勵已從事這些行業的女性外，更希望能鼓舞女性學生投入STEM領域。
儘管目前STEM在性別平等方面已取得了進展，但仍然值得我們繼續努力並做出改變。不過，勒芙蕾絲（Ada Lovelace）是誰，又為何可以成為STEM女性努力的典範？
首位程式設計師
相信只要一提到坐在電腦前以精湛邏輯編寫程式的工程師，大多數人第一個想像到的都是身穿白色或藍色襯衫、打著領帶的男性上班族。中國工程師學會於2020年釋出「工程師職涯發展與性別差異調查」的報告內容就指出，在全台灣各領域工程師中，女性占比僅13％；在電子電機類則僅占8％。大眾對於工程師普遍為男性的印象似乎並非空穴來風，而是確有其事。
然而鮮為人知的是，這個當今充滿男性工作者且極具商業價值與發展潛能的產業，最初可說是出自於一位女性之手，也就是前面出現過的勒芙蕾絲，因為在科技史上，勒芙蕾絲常被視為是世界上最早的程式設計師。
一位數學家的誕生
勒芙蕾絲是英國著名詩人拜倫（George Gordon Byron）唯一的婚生子女，但是在她的母親安娜貝拉（Anne Isabella Noel Byron）刻意安排之下，她並沒有走上和父親一樣的文學創作之路。
勒芙蕾絲的母親對於她成長過程至關重要，熱愛數學的安娜貝拉在婚前被拜倫稱為「平行四邊形公主」，但是在這段婚姻的後期，信仰虔誠而且生活保守的安娜貝拉由於無法忍受拜倫的放浪行徑，決定帶著勒芙蕾絲回到娘家居住。為了不放任孩子成為像父親那般行事總引發爭議的浪子，安娜貝拉鼓勵年幼的勒芙蕾絲培養對於數學和科學邏輯的研究愛好，並投入時間鑽研，這對勒芙蕾絲日後的成就打下了穩健基礎。
安娜貝拉認為數學是訓練思維的好科目，因此花費很多精力關注勒芙蕾絲的數學學習。即使安娜貝拉非常重視數學，但年僅六歲的勒芙蕾絲其實更喜歡地理，算術對當時的她來說，只是勉強學習以取悅母親的工具。當安娜貝拉發現勒芙蕾絲更喜歡地理而不是算術後，她便堅持抽換一節地理課為算術課，不久後連當時的家教老師也被撤換了。
安娜貝拉不斷地向她女兒施加壓力，讓勒芙蕾絲長時間學習數學。雖然有時會給予獎賞，但也常有懲罰，或讓勒芙蕾絲寫下諸如「我，愛達，沒有把筆記做得很好，但我明天會努力做得更好。」等悔過書。
勒芙蕾絲的數學教育由多位私人家教承擔，1833年，勒芙蕾絲透過家教認識了當時在劍橋大學擔任教授的英國數學家──被後世稱為「電腦之父」的巴貝奇（Charles Babbage）。雖然當時的巴貝奇已過不惑之年，與勒芙蕾絲相差了20多歲，但憑藉著兩人對於數學的熱誠與才華，他們在工作上成為了亦師亦友的夥伴關係。
而在巴貝奇身邊協助研究的這段時間，勒芙蕾絲被巴貝奇設計的一種計算器──差分機（difference engine）深深吸引，並於後續投入他的另一項發明──分析機（analytical engine）的研究，正式開啟了勒芙蕾絲與程式設計的連結。
巴貝奇提出了差分機與分析機的設計概念，它們的設計具有現代電腦的基本要素，分析機也被認為是早期電腦的雛形，巴貝奇因此被視為電腦先驅。而勒芙蕾絲和巴貝奇在技術性工作中運用到的大部分高等數學知識，則來自於她在1840～1841年間與英國數學家及邏輯學家迪摩根（Augustus De Morgan）的非正式函授課程。
勒芙蕾絲的數學能力可從這些通信中看出，也經由通信的論文，讓人們看到勒芙蕾絲身為一位數學學習者的進步。之前她所擁有的知識大部分屬於基礎的幾何內容，但此時的勒芙蕾絲突飛猛進，掌握了更高級的微積分主題。而迪摩根的有效教學在這些論文中也一覽無遺，更可以從中看到他是如何溫和地教導勒芙蕾絲，彌補她因為拼拼湊湊的數學教育而導致的知識差距。
勒芙蕾絲預見電腦潛能
巴貝奇的差分機計畫在初期受到英國政府資助，降了過往需要花費龐大精力進行人工計算的開銷。然而，由於最終經費超支龐大，遭到英國政府撤資、剩餘零件熔解回收而告終。
之後巴貝奇便開始構想一種可以更廣泛應用的計算機器，也就是分析機。分析機使用的語言類似於當今的組合語言，是一種高度先進的機械計算器，通常被認為是20世紀電子計算機的先驅。儘管巴貝奇自始至終都未能真正做出分析機，但關於分析機的諸多設計細節，都被詳細地記錄在他的圖紙和筆記中。
1840年，由於缺乏英國政府的資助，巴貝奇轉而尋求其他國家的協助。最終受義大利的科學家邀請，前往當地講授了許多關於分析機設計的講座。當時的其中一位聽眾是義大利數學家米那比亞（Luigi Federico Menabrea），他在聽完分析機的解說後，於1842年出版了關於分析機的第一篇文章。
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。