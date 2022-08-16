STEM女性先驅：英國詩人拜倫之女勒芙蕾絲，世界上第一位程式設計師

文：蘇意雯（台北市立大學數學系教授）、宋致論

Take Home Message 勒芙蕾絲是英國著名詩人拜倫與數學家安娜貝拉的女兒，母親安娜貝拉安排數學、邏輯課程，打下她日後研究程式語言的基礎。

1833年的勒芙蕾絲在英國數學家巴貝奇身邊協助研究，並被巴貝奇設計的計算器「差分機」吸引，後續也投入他的另一項發明──「分析機」的研究。

勒芙蕾絲在翻譯一篇分析機的論文時，納入她自己對機器原理的說明，以及一張通常被稱為「第一份電腦程式」的表格。她預見了電腦的潛能，更被計算機科學界公認為先驅人物。

相信讀者都知道每年5月的第二個星期日是母親節，但你是否曾留意過每年10月的第二個星期二呢？

每年10月的第二個星期二其實是「愛達．勒芙蕾絲日」（Ada Lovelace Day），人們會在每年的這一天慶祝女性在科學、技術、工程、數學（science,technology, engineering and mathematics, STEM）領域取得的成就，除了激勵已從事這些行業的女性外，更希望能鼓舞女性學生投入STEM領域。

儘管目前STEM在性別平等方面已取得了進展，但仍然值得我們繼續努力並做出改變。不過，勒芙蕾絲（Ada Lovelace）是誰，又為何可以成為STEM女性努力的典範？

首位程式設計師

相信只要一提到坐在電腦前以精湛邏輯編寫程式的工程師，大多數人第一個想像到的都是身穿白色或藍色襯衫、打著領帶的男性上班族。中國工程師學會於2020年釋出「工程師職涯發展與性別差異調查」的報告內容就指出，在全台灣各領域工程師中，女性占比僅13％；在電子電機類則僅占8％。大眾對於工程師普遍為男性的印象似乎並非空穴來風，而是確有其事。

然而鮮為人知的是，這個當今充滿男性工作者且極具商業價值與發展潛能的產業，最初可說是出自於一位女性之手，也就是前面出現過的勒芙蕾絲，因為在科技史上，勒芙蕾絲常被視為是世界上最早的程式設計師。

一位數學家的誕生

勒芙蕾絲是英國著名詩人拜倫（George Gordon Byron）唯一的婚生子女，但是在她的母親安娜貝拉（Anne Isabella Noel Byron）刻意安排之下，她並沒有走上和父親一樣的文學創作之路。

勒芙蕾絲的母親對於她成長過程至關重要，熱愛數學的安娜貝拉在婚前被拜倫稱為「平行四邊形公主」，但是在這段婚姻的後期，信仰虔誠而且生活保守的安娜貝拉由於無法忍受拜倫的放浪行徑，決定帶著勒芙蕾絲回到娘家居住。為了不放任孩子成為像父親那般行事總引發爭議的浪子，安娜貝拉鼓勵年幼的勒芙蕾絲培養對於數學和科學邏輯的研究愛好，並投入時間鑽研，這對勒芙蕾絲日後的成就打下了穩健基礎。

安娜貝拉認為數學是訓練思維的好科目，因此花費很多精力關注勒芙蕾絲的數學學習。即使安娜貝拉非常重視數學，但年僅六歲的勒芙蕾絲其實更喜歡地理，算術對當時的她來說，只是勉強學習以取悅母親的工具。當安娜貝拉發現勒芙蕾絲更喜歡地理而不是算術後，她便堅持抽換一節地理課為算術課，不久後連當時的家教老師也被撤換了。

安娜貝拉不斷地向她女兒施加壓力，讓勒芙蕾絲長時間學習數學。雖然有時會給予獎賞，但也常有懲罰，或讓勒芙蕾絲寫下諸如「我，愛達，沒有把筆記做得很好，但我明天會努力做得更好。」等悔過書。

勒芙蕾絲的數學教育由多位私人家教承擔，1833年，勒芙蕾絲透過家教認識了當時在劍橋大學擔任教授的英國數學家──被後世稱為「電腦之父」的巴貝奇（Charles Babbage）。雖然當時的巴貝奇已過不惑之年，與勒芙蕾絲相差了20多歲，但憑藉著兩人對於數學的熱誠與才華，他們在工作上成為了亦師亦友的夥伴關係。

而在巴貝奇身邊協助研究的這段時間，勒芙蕾絲被巴貝奇設計的一種計算器──差分機（difference engine）深深吸引，並於後續投入他的另一項發明──分析機（analytical engine）的研究，正式開啟了勒芙蕾絲與程式設計的連結。

巴貝奇提出了差分機與分析機的設計概念，它們的設計具有現代電腦的基本要素，分析機也被認為是早期電腦的雛形，巴貝奇因此被視為電腦先驅。而勒芙蕾絲和巴貝奇在技術性工作中運用到的大部分高等數學知識，則來自於她在1840～1841年間與英國數學家及邏輯學家迪摩根（Augustus De Morgan）的非正式函授課程。

勒芙蕾絲的數學能力可從這些通信中看出，也經由通信的論文，讓人們看到勒芙蕾絲身為一位數學學習者的進步。之前她所擁有的知識大部分屬於基礎的幾何內容，但此時的勒芙蕾絲突飛猛進，掌握了更高級的微積分主題。而迪摩根的有效教學在這些論文中也一覽無遺，更可以從中看到他是如何溫和地教導勒芙蕾絲，彌補她因為拼拼湊湊的數學教育而導致的知識差距。

勒芙蕾絲預見電腦潛能

巴貝奇的差分機計畫在初期受到英國政府資助，降了過往需要花費龐大精力進行人工計算的開銷。然而，由於最終經費超支龐大，遭到英國政府撤資、剩餘零件熔解回收而告終。

之後巴貝奇便開始構想一種可以更廣泛應用的計算機器，也就是分析機。分析機使用的語言類似於當今的組合語言，是一種高度先進的機械計算器，通常被認為是20世紀電子計算機的先驅。儘管巴貝奇自始至終都未能真正做出分析機，但關於分析機的諸多設計細節，都被詳細地記錄在他的圖紙和筆記中。

1840年，由於缺乏英國政府的資助，巴貝奇轉而尋求其他國家的協助。最終受義大利的科學家邀請，前往當地講授了許多關於分析機設計的講座。當時的其中一位聽眾是義大利數學家米那比亞（Luigi Federico Menabrea），他在聽完分析機的解說後，於1842年出版了關於分析機的第一篇文章。